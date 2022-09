Hombre baleado por la policía de Chicago se infiltró en entrenamiento SWAT

Un hombre escaló cinco pisos de una escalera de incendios para infiltrarse en una instalación policial de Chicago el lunes mientras los oficiales realizaban un ejercicio de entrenamiento SWAT y tomó al menos dos armas antes de que la policía le disparara y lo hiriera, dijo el jefe.

El superintendente de policía, David Brown, dijo que el sospechoso fue llevado al hospital con lesiones que no se consideran potencialmente mortales. Un oficial fue llevado al hospital con un esguince de tobillo.

Brown dijo que se vio al sospechoso en un video saliendo de las instalaciones y luego regresando para infiltrarse. Preguntó adónde ir para recuperar propiedad personal en la instalación en Homan Square en el West Side de Chicago. Luego regresó al edificio y subió por la escalera de incendios hasta el quinto piso, donde se había abierto una puerta para ventilación porque no hay ventanas en ese piso.

Brown dijo que no se ha determinado si el hombre fue al edificio para recuperar la propiedad y dijo que el hombre tenía un historial extenso. No quedó claro de inmediato si la propiedad que le quitaron al hombre estaba almacenada en el edificio.

No tenía otra información sobre el hombre, aparte de decir que era residente de Waukegan, un suburbio a unas 42 millas al norte de Chicago.

La policía dijo más tarde que el hombre tiene 47 años.

Brown dijo que los investigadores creen que el hombre tomó al menos dos armas que estaban sobre una mesa durante el ejercicio de entrenamiento y apuntó a los oficiales. Dijo que las armas no tenían munición real y agregó que estaban vacías o contenían municiones, como perdigones que se usan para ejercicios de entrenamiento, porque pican cuando golpean a una persona pero no causan lesiones graves o la muerte. Dijo que no sabía si el hombre intentó dispararle a los oficiales con las armas.

Dijo que la investigación revelará lo que los oficiales en la sala sabían sobre las armas que tomó el sospechoso.

Brown especuló sobre lo que vieron los oficiales en la sala de entrenamiento cuando el hombre entró en la habitación.

“Estas eran armas que estaban siendo vigiladas”, dijo. “Obviamente, alguien que venía de una escalera afuera sorprendió a todos. ¿Quién es esta persona? ¿Esta persona está asociada con la capacitación? A veces tenemos actores en vivo que vienen vestidos de civil”.

También dijo que era probable que los oficiales le dijeran algo al hombre cuando lo vieron, pero que “simplemente no sabemos lo que dijo el delincuente”.

Dijo que la mayoría de los que participaron en el entrenamiento eran oficiales tácticos asignados a unidades especializadas, pero que algunos de ellos eran oficiales uniformados asignados al Ayuntamiento oa la casa de la alcaldesa Lori Lightfoot.

El oficial fue llevado al Hospital Mount Sinai y se encuentra en buenas condiciones con la lesión en el tobillo. No recibió un disparo, dijo Brown.

Inicialmente, se describió que el sospechoso se encontraba en estado crítico con al menos una herida de bala. Más tarde ese día, Brown dijo que las heridas del hombre no ponían en peligro su vida. El portavoz del departamento, Tom Ahern, dijo que el hombre fue puesto bajo arresto y está bajo vigilancia policial en el hospital porque es sospechoso del incidente. No sabía qué cargos específicos podría enfrentar.

El tiroteo está siendo investigado por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de la ciudad. El oficial o los oficiales involucrados serán asignados a tareas administrativas de rutina durante 30 días, dijo el departamento de policía.

La instalación policial se encuentra en un gran edificio de ladrillo rojo que alberga evidencia y propiedad recuperada en el primer piso. Algunas de las unidades especializadas del departamento de policía también trabajan fuera del edificio.

El lunes por la tarde temprano, la cinta de la escena del crimen se extendió a lo largo de South Homan Avenue, una cuadra al sur de la estación de policía y al otro lado de la misma calle, justo al norte del edificio.