Hombre acusado de votar en dos estados enfrenta cargos federales

Un hombre enfrenta cargos federales por haber votado tanto en Florida como en Pensilvania para las elecciones presidenciales de 2020, y dos veces en Pensilvania durante las elecciones de noviembre de 2022.

La fiscalía estadounidense en Filadelfia dijo el viernes que había presentado cinco cargos contra Philip C. Pulley, de 62 años, de Huntingdon Valley, alegando que violó la ley electoral federal al registrarse falsamente para votar, votar dos veces y participar en fraude electoral.

No está claro con qué frecuencia se produce el voto doble ni con qué frecuencia se procesa penalmente. Pero un análisis publicado en diciembre de 2021 por The Associated Press encontró menos de 475 casos potenciales de fraude electoral en los seis estados en disputa por el expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020. Esos casos fueron demasiado pocos para haber marcado una diferencia en su derrota en la reelección.

Pulley está acusado de utilizar una dirección y un número de Seguro Social falsos en Filadelfia cuando en 2020 se registró en Filadelfia mientras ya estaba registrado para votar en el condado de Montgomery, Pensilvania, y en el condado de Broward, Florida. Ese año solicitó una boleta de votación por correo en Filadelfia y votó tanto en Montgomery como en Broward, según las acusaciones penales.

El documento de acusación también afirma que en noviembre de 2022, con un escaño en el Senado de Estados Unidos en la boleta, votó en los condados de Filadelfia y Montgomery.

Los fiscales federales afirman que Pulley tenía antecedentes de haber utilizado su dirección en Huntingdon Valley, en el condado de Montgomery, para votar desde 2005 hasta el año pasado. En 2018, afirman, se registró en el condado de Broward desde una dirección en Lighthouse Point, Florida.

Los registros electorales de Pensilvania indican que Pulley estuvo registrado como republicano en el condado de Montgomery desde la década de 1990 hasta que cambió su registro al Partido Demócrata el año pasado. Unos años antes, en febrero de 2020, se registró como demócrata en Filadelfia, donde votó en las elecciones generales de 2021, 2022 y 2023, según muestran los registros.

Pulley no tenía un abogado registrado en los registros judiciales y no se pudo encontrar su número de teléfono.