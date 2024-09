Hollywood es más útil para Harris por su dinero que por su apoyo, dicen expertos

Estrellas como Taylor Swift o George Clooney saltaron al ruedo para apoyar a la demócrata Kamala Harris en su campaña por la Casa Blanca, pero las celebridades resultan más efectivas en la recaudación de fondos que para influir sobre los votantes, de acuerdo con analistas.

Harris disfruta de un amplio apoyo en Los Ángeles, y la «Kamalamanía» se disparó esta capital del entretenimiento desde que reemplazó a Joe Biden como candidata demócrata, de acuerdo con Ellen Goldsmith-Vein, productora de Hollywood y reconocida recaudadora de fondos.

«El entusiasmo recuerda la primera campaña de (Barack) Obama», le dijo a AFP.

«No estoy diciendo que otras campañas presidenciales, particularmente la de Hillary Clinton, no causaran un gran entusiasmo, pero ésta se siente transformadora, como lo era la primera de Obama».

Pero cómo canalizar esa magia de las celebridades es una cuestión delicada. Puede tener un impacto mínimo, o incluso ser contraproducente.

«No hay mucha evidencia que sugiera que ellos hacen la diferencia», dijo Mark Harvey, un profesor asociado de la Universidad de Saint Mary y autor de un libro sobre el tema.

Publicaciones de ídolos de tendencia liberal pueden en realidad hacer que sus seguidores se sientan menos inclinados a votar, añadió.

Un estudio académico que está por salir concluyó que una hipotética publicación de Taylor Swift a favor de los demócratas tendría menos posibilidad de llevar a sus fans indecisos a votar que una neutral, dijo Harvey.

En un mensaje reciente en Instagram, Swift buscó un equilibrio. Anunció que votará por Harris, pero a la vez llamó a sus seguidores a tomar sus propias decisiones y colocó un enlace al registro electoral.

«Las celebridades usualmente no tienen un impacto significativo en cuanto a cambiar la intención de voto, pero pueden ser muy importantes en la recaudación de fondos, y probablemente deberían ser utilizadas más para impulsar el registro electoral», dijo Goldsmith-Vein.

– «Hollywood corporativo» –

Harris participará en Los Ángeles el domingo en su primer gran evento de recaudación.

California ha sido tradicionalmente una mina para los demócratas, y Harris tiene raíces profundas en Hollywood.

Aún propietaria de una casa en la ciudad costera, Harris conoció a su marido Doug Emhoff, un abogado del espectáculo, gracias al director y productor Reggie Hudlin y su esposa, y es amiga de Dana Walden, ejecutiva de Disney Entertainment.

Tuvo el apoyo y las donaciones de Hollywood en sus campañas por la Fiscalía de California, el Senado de Estados Unidos, y en su intento fallido por la nominación presidencial en 2019.

Las cosas no son diferentes esta vez. Sheryl Lee Ralph, estrella de «Abbott Elementary», celebrará el jueves en Los Ángeles un evento de recaudación para Harris.

La semana pasada, Jennifer Lopez, Meryl Streep y Ben Stiller participaron de forma remota en una gala virtual animada por Oprah Winfrey.

Registros de las donaciones federales muestran que actores como Laura Dern, Danny DeVito y Bob Odenkirk la apoyaron financieramente desde que lanzó su campaña.

Pero «el mayor monto de dinero viene del Hollywood corporativo», incluyendo los jefes de estudios y de las compañías de streaming, dijo Steven J. Ross, autor de «Hollywood, Left and Right».

Tradicionalmente han donado a partes iguales a demócratas y republicanos «una apuesta a ambos, por si acaso», señaló.

Aún así, en un evento a favor de Biden en junio con George Clooney, Julia Roberts y Jimmy Kimmel se consiguió el récord de 30 millones de dólares.

«Históricamente, Hollywood ha estado más cerca del partido demócrata, y no es diferente en esta elección», dijo Goldsmith-Vein.

– «Herramientas emocionales» –

Los famosos pueden ser más eficaces cuando se trata de sensibilizar al público en temas no divisivos, especialmente si son vistos como entendidos, explicó Harvey.

«No vas a convencer a la gente para que entregue sus armas ni para que cambie de opinión sobre el aborto», comentó.

Pero «piensas en Bono, de U2, como un muy eficaz defensor de la investigación sobre el SIDA, o para el alivio de la deuda a los países en vías de desarrollo».

«Es capaz de dar argumentos académicos y económicos, al tiempo que usa la música y sus herramientas emocionales para convencer a la gente», añadió.

¿Sería entonces más útil Swift fuera de Instagram, apoyando a Harris con un par de canciones en un mitin o en un evento de recaudación de fondos?

«Pienso que sí. La gente está dispuesta a pagar para ver a sus personajes favoritos haciendo lo que les gusta que hagan», refirió Harvey.