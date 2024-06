Hillary Clinton publicará una colección de ensayos sobre la vida personal y pública

El próximo libro de Hillary Clinton es una colección de ensayos que abordan todo, desde el matrimonio hasta la política y la fe, que su editor considera más personal hasta el momento.

Simon y Schuster anunciaron el martes que «Algo perdido, algo ganado: Reflexiones sobre la vida, el amor y la libertad» de Clinton se publicará el 17 de septiembre.

Entre los temas que cubrirá: su matrimonio con el ex presidente Bill Clinton, su fe metodista, su adaptación a la vida privada después de sus fallidas campañas presidenciales, sus amistades con otras primeras damas y su visión del cambio climático, la democracia y Vladimir Putin.

«El libro se lee como si estuvieras sentado con tu amigo más inteligente, más divertido y más apasionado durante una larga comida», dijo la editora de Clinton, Priscilla Painton, en un comunicado.

“Esta es la Hillary que los estadounidenses han llegado a conocer y amar: sincera, comprometida, divertida, autocrítica y siempre aprendiendo”.

Clinton, ex primera dama, senadora y secretaria estadounidense y candidata presidencial, promocionará su libro con una gira por todo el país. «Algo perdido, algo ganado» sale dos meses antes que las memorias de Bill Clinton sobre la vida pospresidencial, «Ciudadano».

Los términos financieros no fueron revelados. Clinton estuvo representada por el abogado de Washington Robert Barnett, entre cuyos otros clientes se encuentran el ex presidente George W. Bush y el ex presidente Barack Obama.

Los libros anteriores de Clinton incluyen bestsellers como «It Takes a Village», «Living History» y «What Happened».