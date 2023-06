Hijo del Presidente de Estados Unidos Hunter Biden se declarará culpable de evasión fiscal y posesión de armas

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se declarará culpable de cargos menores en cuestiones de impuestos federales, pero evitará un juicio mediante un acuerdo con el Departamento de Justicia que probablemente lo salvará de ir preso, como parte de un acuerdo difundido el martes.

Bajo este acuerdo, Hunter Biden, de 52 años, no será juzgado por posesión ilegal de un arma siendo consumidor de drogas mientras se someta las condiciones fijadas por los fiscales.

Es un poco inusual resolver un caso penal federal al mismo tiempo que se presentan los cargos en el tribunal, aunque no es del todo inaudito.

El acuerdo pone fin a la extensa investigación que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo sobre el segundo hijo de Biden, quien ha reconocido tener problemas de adicción tras el fallecimiento en 2015 de su hermano Beau Biden.

El acuerdo además evita un juicio que hubiera acaparado los titulares de prensa y hubiera distraído a una Casa Blanca que se ha esforzado por guardar distancia con el Departamento de Justicia.

Aunque requiere que Biden hijo se declare culpable, el acuerdo está enfocado en cuestiones de impuestos y armas, en lugar de asuntos más amplios o vinculados con el presidente demócrata.

No obstante, el expresidente Donald Trump y otros republicanos probablemente tratarán de usar el caso para echar una luz perjudicial sobre los negocios de la familia Biden y cuestionar la independencia del Departamento de Justicia.

Trump dijo en su red social que el acuerdo se reduce a sancionar a Hunter Biden con «una mera multa por infracción de tráfico» y añadió, «¡Nuestro sistema está quebrado !».

La oficina legal de la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente y la primera dama Jill Biden «aman a su hijo y lo apoyan en su esfuerzo por reconstruir su vida».

Dos personas al tanto de la investigación dijeron que el departamento recomendará una pena de libertad vigilada por las infracciones de impuestos, lo cual significa que Hunter Biden no irá a la cárcel.

Pero la decisión de aceptar el acuerdo depende del juez.

Las fuentes hablaron con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a hacerlo públicamente.

Se declarará culpable de no pagar más de 100.000 dólares en impuestos sobre ingresos de 1,5 millones de dólares en 2017 y 2018. La pena máxima por los cargos es un año de cárcel.

La acusación sobre tenencia ilegal de armas estipula que Hunter Biden tuvo una pistola, una Colt Cobra 38, por 11 días en octubre de 2018 aun sabiendo que era consumidor de drogas.

El cargo conlleva una pena de cárcel de hasta 10 años, pero el Departamento de Justicia dice que Hunter Biden llegó a un acuerdo sobre ese proceso.

No se difundieron los detalles completos del caso.

Christopher Clark, abogado de Hunter Biden, expresó en un comunicado que a su entender, la investigación de cinco años ha acabado.

«Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió en una etapa de turbulencia y adicción en su vida», dijo Clark. Añadió que Hunter «está ansioso por seguir con su recuperación y pasar la página».

La noticia surge en momentos en que los republicanos en el Congreso realizan investigaciones sobre casi todos los aspectos de los negocios de Hunter Biden, incluyendo pagos desde el extranjero y otros aspectos de sus finanzas.

Surge también pocos días después de que el expresidente Donald Trump fue instruido de 37 cargos por manejar ilegalmente documentos clasificados, un caso con repercusiones políticas aun más graves.

Joe Biden también ha enfrentado cuestionamientos por los negocios y consumo de drogas de su hijo.

La Casa Blanca no comentó de inmediato sobre el asunto.