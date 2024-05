Harvey Weinstein puede enfrentar nuevos cargos

Los fiscales de Manhattan dijeron a un juez el miércoles que están evaluando más denuncias de conducta sexual inapropiada contra Harvey Weinstein y que podrían buscar una nueva acusación contra él antes de su nuevo juicio programado por cargos de violación y agresión sexual.

La fiscal adjunta de distrito Nicole Blumberg dijo durante una audiencia judicial que más personas han presentado denuncias de agresión y los fiscales están evaluando actualmente cuáles caen bajo el estatuto de limitaciones.

Dijo que algunos sobrevivientes potenciales que no estaban listos para dar un paso al frente durante el primer juicio de Weinstein en Nueva York ahora podrían estar dispuestos a testificar.

Cuando el juez Curtis Farber le preguntó si existía la posibilidad de que los fiscales presentaran una nueva acusación, Blumberg respondió: «Sí, señoría».

Blumberg dijo que los fiscales estarían en una mejor posición para informar al tribunal sobre la dirección del caso a finales de junio.

Farber fijó la próxima fecha de audiencia para el 9 de julio. El nuevo juicio por el cargo de violación está programado tentativamente para algún tiempo después del Día del Trabajo.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, dijo a los periodistas afuera del tribunal después de la audiencia que su cliente confiaba en que no se encontrarían acusadores adicionales para reforzar el caso de la fiscalía.

«Él sabe que nunca ha hecho algo como esto», dijo Aidala sobre Weinstein.

Weinstein, que compareció en el mismo juzgado de la ciudad de Nueva York donde se juzga al expresidente Donald Trump , ingresó al tribunal en silla de ruedas, como lo hizo durante otras audiencias judiciales recientes desde que se anuló su condena de 2020 .

Weinstein ha sufrido problemas médicos durante su estancia en prisión, han dicho sus abogados. Actualmente se encuentra en el complejo carcelario de Rikers Island de la ciudad.

Al principio de la audiencia, Farber dirigió una carta de los fiscales la semana pasada solicitando al tribunal que recordara a los abogados de Weinstein que no discutieran ni menospreciaran a posibles testigos en público antes del nuevo juicio.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, argumenta que Aidala hizo declaraciones a principios de este mes destinadas a intimidar a Miriam Haley, una ex asistente de producción de cine y televisión a quien Weinstein fue condenado por agresión sexual.

Aidala, el abogado de Weinstein, se disculpó ante el juez y dijo que no tenía intención de intimidar a nadie.

Pero dijo que su cliente también tiene derecho a una “defensa vigorosa” y que la posición de la defensa es que “se dijeron mentiras en el último juicio y se dirán en este”.

Aidala argumentó que los abogados de las acusadoras de Weinstein han estado realizando conferencias de prensa criticando a Weinstein durante su terrible experiencia legal.

“¿Quién puede defender a Harvey Weinstein?” preguntó en el tribunal. “¿Quién será su voz?”

Farber, en respuesta, ordenó a ambas partes que “se abstengan de complacer a la prensa”, diciendo que el caso “no se decidirá en el tribunal de la opinión pública” sino en el tribunal de justicia.

Haley no asistió a la audiencia del miércoles y expresó su renuencia a pasar por el trauma de testificar nuevamente.

Su abogada Gloria Allred dijo afuera del tribunal que su cliente aún no ha tomado una decisión sobre si participará en el nuevo juicio.

Pero Allred pidió a Aidala que se disculpara con Haley por el ataque “injustificado, cruel y falso” contra ella, realizado en la sala del tribunal el miércoles temprano. Aidala se negó y habló más tarde con los periodistas.

Hablando fuera del tribunal el 1 de mayo, Aidala dijo que Haley mintió al jurado sobre su motivo para presentarse y que su equipo planeó un interrogatorio agresivo sobre el tema “si se atreve a venir y mostrar su cara aquí”.

El juicio original de Weinstein se llevó a cabo en la misma sala donde se juzga ahora a Trump, pero era poco probable que los dos hombres se encontraran. Weinstein está bajo custodia y fue llevado y traído de la sala del tribunal bajo vigilancia. Apareció en una sala del tribunal en un piso diferente al de donde se está juzgando actualmente a Trump.

En su juicio de 2020, Weinstein fue declarado culpable de violar a Jessica Mann, una aspirante a actriz, y de agredir sexualmente a Haley. Pero el mes pasado, el tribunal más alto de Nueva York anuló esas condenas después de determinar que el juez de primera instancia permitió injustamente testimonios en su contra basándose en acusaciones de otras mujeres que no formaban parte del caso. Weinstein, de 72 años, ha sostenido que cualquier actividad sexual fue consensual.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que alegan agresión sexual a menos que den su consentimiento para ser identificadas, como lo han hecho tanto Haley como Mann.

El fallo de Nueva York reabrió un doloroso capítulo en el análisis de Estados Unidos de la conducta sexual inapropiada por parte de figuras poderosas. La era #MeToo comenzó en 2017 con una avalancha de acusaciones contra Weinstein.

Weinstein, que cumplía una condena de 23 años en Nueva York, también fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación y todavía está condenado a 16 años de prisión en California.