Harris y Trump en estados clave en medio de polémica por presuntos elogios a Hitler

Kamala Harris y Donald Trump hacen campaña este miércoles en dos estados clave para las elecciones, ella en Pensilvania y él en Georgia, en medio de una polémica por supuestos elogios de Trump hace años a Adolf Hitler.

Un exjefe de gabinete de Trump cuando era presidente, el exgeneral de los Marines John Kelly, confirmó el martes al New York Times que el magnate encaja en la definición de fascista y ha alabado a Hitler.

«Desde luego el expresidente está en el área de la extrema derecha, por supuesto que es un autoritario, admira a personas que son dictadores, él mismo lo ha dicho. Así que, sin duda, encaja en la definición general de fascista, seguro», declaró.

Kelly también afirmó que Trump «comentó más de una vez: ‘Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas'».

Un día después de que se publicaran estas declaraciones, el equipo de campaña de Harris dio una rueda de prensa telefónica con dos militares retirados. Estos respaldaron la evaluación de Kelly y advirtieron que una segunda presidencia de Trump tendría muchas menos salvaguardias democráticas que su primer mandato.

«El general Kelly nos está advirtiendo que Trump busca el poder para hacer lo que quiera, cuando quiera», opinó el coronel retirado Kevin Carroll.

«Ahora Trump está en la carrera para arrogarse poderes sin precedentes, sin control», como él mismo dijo, «extremos», añadió.

«Nos preocupa que quiera utilizar al ejército para reprimir a la oposición en el país y vigilar la frontera estadounidense (con México), cosas que se supone que el ejército no debe hacer», estimó por su parte el general de brigada retirado Steve Anderson.

Los comentarios de Trump sobre el nazismo no son nuevos.

Llegó a afirmar que los migrantes «envenenan la sangre del país», lo que le valió comparaciones con Hitler y Benito Mussolini.

Además usó los términos de «enemigo interior» y de «alimañas», que recuerdan la forma en la que estos dos fascistas hablaban de sus oponentes.

El propio compañero de fórmula de Trump, JD Vance, se alió con el millonario de 78 años después de haberse preguntado en privado en 2016 si no era el «Hitler estadounidense».

– Empate técnico -Alrededor de 23,5 millones de estadounidenses ya han votado por correo o en persona para las elecciones presidenciales, que se presentan muy reñidas.

La campaña sigue su curso cuando faltan 13 días para los comicios, con empate técnico en las encuestas entre Trump y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de 60 años.

Imposible determinar el nivel de precisión de estos sondeos. En el pasado han subestimado el apoyo a Trump y a los demócratas.

El expresidente insiste en reprimir a los migrantes en situación irregular si gana las elecciones y promete activar una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsarlos.

Si regresan recibirán una sentencia de 10 años de prisión y de pena de muerte si han matado a un estadounidense o a un policía, repite en sus mítines.

Harris cuestiona que Trump sea apto mental y físicamente para el cargo de presidente e intenta atraer a los votantes republicanos moderados.

Trump, que hace campaña este miércoles en Georgia, opina por el contrario que ella no tiene la «inteligencia ni la fuerza» para liderar Estados Unidos.