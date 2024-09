Harris recauda 27 millones de dólares en una colecta de fondos en NY

La vicepresidenta Kamala Harris recaudó 27 millones de dólares el domingo en un abarrotado evento de recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York, su mayor recaudación de fondos desde que asumió el mando de la fórmula de manos del presidente Joe Biden , según un asistente de campaña de Harris.

Aunque Harris tiene mucho más dinero que el expresidente Donald Trump, el dinero será necesario para competir con la costosa publicidad de grupos externos con mucho dinero que apoyan a Trump, dijo el asistente, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles de recaudación de fondos privados.

El evento de recaudación de fondos se llevó a cabo en el salón de baile de estilo neogriego Cipriani Wall Street, con más de una docena de columnas. Gran parte de la multitud se puso de pie, hombro con hombro, mientras Harris criticaba a Trump por negarse a debatir con ella nuevamente.

“Mi oponente parece estar buscando una excusa”, dijo Harris a la multitud. “Siento firmemente que le debemos al pueblo estadounidense, a los votantes, reunirnos una vez más antes del día de las elecciones”.

Ella reiteró eso más tarde, diciendo a los periodistas después de aterrizar en las afueras de Washington, «Tenemos más cosas que discutir».

Trump rechazó más debates y dijo el sábado que «es demasiado tarde».

“La votación ya ha comenzado”, dijo en un mitin en Wilmington, Carolina del Norte. Los votantes emitieron sus primeros votos en persona la semana pasada en Minnesota, Dakota del Sur y Virginia, los estados con las primeras oportunidades de votación anticipada en persona . Alrededor de una docena de estados más seguirán su ejemplo a mediados de octubre.

Harris también dijo que pronunciará un discurso el miércoles describiendo su visión económica y que hay “más que podemos hacer para invertir en las aspiraciones y ambiciones del pueblo estadounidense y al mismo tiempo abordar los desafíos que enfrentan”.

Citó como ejemplos el alto coste de ser propietario de una vivienda y las facturas persistentemente altas de los alimentos.

“Crecí como una niña de clase media y nunca olvidaré de dónde vengo”, dijo.

Al desarrollar su agenda económica con más detalle, Harris puede abordar un tema que está en la mente de los votantes después de que los precios se dispararan durante la presidencia de Biden y distanciarse del historial económico del presidente. Trump la ha criticado por su lentitud para publicar sus propias propuestas políticas detalladas desde que ascendió a la cima de la fórmula.

Harris ha dicho que presionará para que se reduzcan los impuestos a la clase media y se aumenten los impuestos a los ricos y a las corporaciones, y adoptó la propuesta de Trump de poner fin a los impuestos a los salarios que reciben propinas, aunque limitaría su plan a los contribuyentes de ingresos bajos y medios. También criticó el plan de Trump de imponer grandes aranceles a la mayoría de los bienes importados, lo que, según ella, aumentaría gravemente el costo de los bienes.

Según la última encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , ni Harris ni Trump tienen una ventaja decisiva con el público en lo que respecta a la economía. La encuesta sugiere que Harris está ganando terreno en un tema que alguna vez fue un claro punto fuerte para Trump.

Según la encuesta, aproximadamente 4 de cada 10 votantes registrados dicen que el republicano Trump haría un mejor trabajo en la gestión de la economía, mientras que una cantidad similar dice lo mismo sobre el vicepresidente demócrata. Aproximadamente 1 de cada 10 votantes no confía en ninguno de los candidatos, y una proporción similar tiene la misma fe en ellos.

La nueva encuesta encontró que la economía es uno de los temas más importantes para aproximadamente 8 de cada 10 votantes al momento de considerar a qué candidato apoyar, eclipsando otros temas importantes como la atención médica y el crimen.

Harris se ha alejado de las posiciones liberales que adoptó durante su desafortunada campaña presidencial de 2020, incluidas las propuestas para prohibir el fracking, establecer un sistema de atención médica de pagador único y despenalizar los cruces fronterizos ilegales.