Harris llama a Trump “increíblemente irresponsable”

La vicepresidenta Kamala Harris calificó el lunes al expresidente Donald Trump de “increíblemente irresponsable” por difundir falsedades sobre la respuesta federal a la destrucción del huracán Helene , ofreciendo palabras especialmente duras mientras una nueva tormenta se acerca a Florida a pocas semanas del día de las elecciones.

“El expresidente está difundiendo mucha información errónea y desinformación sobre lo que está disponible, en particular para los sobrevivientes de Helene”, dijo Harris a los periodistas antes de abordar el Air Force Two para volar a Nueva York. “Es extraordinariamente irresponsable. Se trata de él. No se trata de ti”.

Helene ha matado a más de 220 personas en seis estados, y el huracán Milton, de categoría 5, se dirige hacia la costa del Golfo de Florida.

Trump ha hecho una serie de afirmaciones falsas a raíz del desastre de Helene, incluida la afirmación incorrecta de que el gobierno federal está reteniendo intencionalmente la ayuda a las víctimas republicanas del desastre. También afirmó falsamente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se había quedado sin dinero porque todo el dinero se había destinado a programas para inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

Harris dijo que “la realidad es que FEMA tiene muchos recursos disponibles para las personas que los necesitan desesperadamente ahora, y recursos que ayudan a las personas a recuperarse, reconstruir y tener lugares a donde ir”.

“La gente tiene derecho a estos recursos y es de vital importancia que soliciten la ayuda que existe para apoyarlos”, agregó el vicepresidente. “Todos esos recursos se crearon precisamente para este tipo de momentos, en una situación de emergencia, sabiendo que la gente tiene derecho a recibir la ayuda que tanto necesita”.

Trump también dijo durante una visita a Valdosta, Georgia, la semana pasada, que el presidente Joe Biden estaba “durmiendo” y no respondía a las llamadas del gobernador de Georgia, Brian Kemp. De hecho, Biden había hablado con Kemp y dijo sobre Trump: “Está mintiendo, y el gobernador le dijo que estaba mintiendo”.

Harris también criticó a otro republicano de alto perfil, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sugiriendo que está “jugando juegos políticos” y participando en “maniobras políticas” a raíz de lo sucedido con Helene.

La oficina de Harris dice que la vicepresidenta se comunicó con DeSantis la semana pasada después de la tormenta. DeSantis dijo el lunes que «no sabía que ella había llamado» y «no me llamaron».

“No fue nada que alguien en mi oficina hiciera al decir que era político”, dijo DeSantis.

Pero Harris, cuando se le preguntó sobre DeSantis, dijo que “la gente necesita desesperadamente apoyo en este momento y jugar juegos políticos en este momento en estas situaciones de crisis… es completamente irresponsable”.

“Es egoísta y se trata de juegos políticos en lugar de hacer el trabajo que usted juró hacer, que es poner a la gente primero”, dijo Harris sin nombrar a DeSantis.

DeSantis habló más tarde con el presidente Joe Biden para hablar sobre los preparativos para la tormenta que se avecina. Biden, según la Casa Blanca, le pidió a DeSantis “que lo llame directamente si hay algo que se pueda hacer para apoyar aún más los esfuerzos de respuesta y recuperación”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su reunión informativa con periodistas el lunes, señaló que DeSantis fue invitado a recorrer los daños de Helene en Florida con Biden, pero no se unió a él.

“Si el presidente y el vicepresidente se acercan para ofrecer asistencia a sus electores, a las personas que viven en su estado, para asegurarse de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista federal”, dijo Jean-Pierre. “Depende del gobernador, depende de él si quiere respondernos o no”.