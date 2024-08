Harris está promocionando la alegría. Trump pinta un panorama más sombrío

En su primer discurso como compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz se dirigió a la vicepresidenta Kamala Harris y declaró: “Gracias por devolvernos la alegría”. Al día siguiente, Harris llevó el tema un paso más allá y calificó a la fórmula demócrata de “guerreros alegres”.

Contrastemos eso con el expresidente Donald Trump , quien unos días después abrió una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago en Florida diciendo: “Tenemos muchas cosas malas por venir” y prediciendo que Estados Unidos podría caer en una depresión económica nunca vista desde los días oscuros de 1929 o incluso en otra guerra mundial.

“Creo que nuestro país está, ahora mismo, en la posición más peligrosa en la que ha estado jamás, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la seguridad”, dijo Trump el jueves.

Los demócratas están haciendo hincapié en su visión más optimista, promoviendo la idea de que los votantes pueden sentirse inspirados para apoyar a alguien y no simplemente emitir su voto en contra del otro bando. La campaña de Trump sostiene que su candidato refleja el ánimo sombrío del país y descarta la idea de que un contraste creciente en el tono y una actitud optimista decidirán la presidencia.

Dos tercios de los estadounidenses dijeron sentirse muy o algo pesimistas sobre el estado de la política, según una encuesta realizada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente siete de cada diez dijeron que las cosas en el país van en la dirección equivocada.

Jason Miller, asesor principal del expresidente, dijo que a la gente no le importan los «controles de vibración».

«Eso no hace que la gasolina, los alimentos o la vivienda sean más baratos», dijo Miller.

El vals promueve la positividad

Aún así, lo mucho que Harris está apostando por el enfoque opuesto es evidente en su decisión de elegir a Walz, cuya historia personal incluye haber estado en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol de escuela secundaria que no había ganado apenas unos años antes de ganar un campeonato estatal en 1999.

La incansable positividad del gobernador de Minnesota tiene como objetivo darles a sus seguidores una inyección de nueva energía y mantener el impulso que Harris ha construido después de que el presidente Joe Biden , que enfrenta una creciente presión dentro de su propio partido y opiniones cada vez más pesimistas sobre sus posibilidades en noviembre, se hizo a un lado y respaldó a su vicepresidente.

Walz pasó su primera semana como compañero de fórmula de Harris viajando a estados clave con ella y subrayó este punto durante un mitin en Eau Claire, Wisconsin , celebrando lo que dijo era «la capacidad de hablar sobre lo que puede ser bueno».

“Esta idea de cuidar a nuestro prójimo y de ser amables, y de tender una mano cuando alguien la necesita. Y simplemente la sensación de que la gente pasa por momentos difíciles y de poder estar allí cuando lo necesita, eso es lo que somos”, dijo. “No se trata de burlarse. No se trata de insultar”.

Biden solía terminar sus discursos diciendo que nunca había sido más optimista, pero basó su campaña de reelección, ahora cancelada, en calificar a Trump de amenaza existencial para la democracia . El presidente hizo predicciones nefastas sobre el expresidente, sugiriendo que desmantelaría los principios fundadores de la nación si recuperaba la Casa Blanca.

La campaña de Harris todavía se basa en muchos de los mismos temas: denuncia a Trump como una amenaza a la democracia, advierte que impondrá límites draconianos al aborto y al voto y que seguirá el Proyecto 2025 , un plan defendido por los principales conservadores para rehacer grandes sectores del gobierno federal.

Y a pesar de que Walz insistió en que las sonrisas eran más poderosas que los insultos, él y Harris continuaron con su cuota de denuncias, denunciando la condena de Trump en Nueva York por 34 delitos graves en un caso de dinero para silenciar a sus seguidores y su declaración de responsabilidad por prácticas comerciales fraudulentas y abuso sexual en un tribunal civil.

Aún así, incluso antes de nombrar a Walz como su compañera de fórmula, Harris estaba sugiriendo que podría ayudar a que la política volviera a ser divertida .

“Amamos a nuestro país y creo que la forma más alta de patriotismo es luchar por los ideales de nuestro país”, declaró Harris en los discursos de campaña antes de elegir a Walz. Ahora dice a las multitudes que tanto ella como su compañero de fórmula “creemos en ayudar a la gente, no en derribarla”.

Paula Montagna, quien fue a ver a Harris y Walz en un mitin en las afueras de Detroit la semana pasada, destacó el cambio en el mensaje desde que Harris reemplazó a Biden.

“Kamala es muy positiva y es agradable escuchar cosas positivas en lugar de negativas”, dijo Montagna.

El equipo de Trump dice que su candidato refleja la realidad

Los asesores principales de la campaña de Trump replican que el ánimo del país en este momento es amargo por la economía, el estado de la frontera entre Estados Unidos y México y la agitación en Medio Oriente y más allá. Consideran que su candidato refleja esa realidad en lugar de lo que creen que es una exuberancia temporal que enciende a la base demócrata después de meses de desánimo por su candidatura.

Trump ha intentado aprovechar eso con sus repetidas predicciones de caídas de la bolsa y guerra. Sus apariciones de campaña han incluido una larga lista de otras advertencias que han virado hacia lo apocalíptico, diciendo que si no es elegido, «no vamos a tener más país», que «lo único que se interpone entre ustedes y su aniquilación soy yo», y que bajo una administración Harris, «la seguridad social se doblará y colapsará» y «los suburbios estarán invadidos por crímenes violentos y pandillas extranjeras salvajes».

Durante su discurso en la Convención Nacional Republicana del mes pasado, donde sus asesores dijeron que Trump parecería cambiado y más personal después de sobrevivir a un intento de asesinato , el ex presidente adoptó un tono diferente, al menos para empezar.

Dijo desde el principio que tenía “un mensaje de confianza, fortaleza y esperanza” y que buscaba “lanzar una nueva era de seguridad, prosperidad y libertad para los ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos”.

Pero al final, Trump volvió a hacer predicciones catastróficas y advirtió dos veces: “Van a suceder cosas malas”.

El senador de Ohio JD Vance , compañero de fórmula de Trump, ha marcado un marcado contraste con Walz. Vance ha sido aplaudido por la derecha por ser un luchador agresivo en favor del expresidente, en particular cuando interactúa con los periodistas.

“En este momento, estoy furioso por lo que Kamala Harris le ha hecho a este país y a la frontera sur de Estados Unidos”, dijo Vance en un acto de campaña en Michigan. “Y creo que la mayoría de la gente de nuestro país puede ser despreocupada a veces, puede disfrutar de las cosas a veces, y puede ver las noticias y reconocer que lo que está sucediendo en este país es una vergüenza”.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell , que no es conocido por su temperamento alegre, ofreció una evaluación similar el viernes en una conferencia conservadora en Atlanta organizada por el presentador de radio Erick Erickson.

“El país obviamente está de mal humor”, dijo McConnell.

Los partidarios de Trump que esperaban verlo en un mitin en Bozeman, Montana , dijeron que sentían que la campaña del expresidente los hacía sentir positivos, incluso si su mensaje a menudo no lo es.

“Si solo vemos el estado actual del país, no creo que la campaña de Kamala Harris sea una campaña de alegría y esperanza. Creo que esa es la campaña de Trump”, dijo Alex Lustig, un joven de 23 años de Billings, Montana.

Fred Scarlett, un jubilado de 63 años de Condon, Montana, dijo que “todos entienden que debemos estar aquí para apoyar a Trump porque nunca nos ha defraudado”.

“Le disparan”, dijo Scarlett, “y él sigue disparando”.