Harris es vista más positivamente por las mujeres hispanas

Una sólida mayoría de mujeres hispanas tiene una opinión positiva de la vicepresidenta Kamala Harris y una visión negativa del expresidente Donald Trump , pero los hombres hispanos están más divididos sobre ambos candidatos, según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research .

Los hombres hispanos también son más propensos que las mujeres hispanas a decir que Trump es el candidato que representa sus puntos de vista sobre temas clave, lo que subraya la importancia potencial de este grupo, que ambos candidatos han cortejado agresivamente.

A medida que se acercan las elecciones, el grado en que Trump pueda erosionar el apoyo a Harris entre los votantes hispanos podría ser un factor importante en estados clave como Arizona. Los votantes hispanos apoyan más a los demócratas en general: según la encuesta, casi la mitad se identifica como demócrata, alrededor de un tercio como republicano y alrededor de 2 de cada 10 como independientes. Pero la encuesta indica que los hombres hispanos, aunque no están abrumadoramente a favor de Trump, están más abiertos a su candidatura que las mujeres hispanas, y menos abiertos a la de Harris.

Antonio Melcon, republicano de Florida de 65 años, dijo que Trump tiene su voto porque es la mejor opción para el país. En su opinión, la administración Biden ha llevado al país por un mal camino y Harris no ha hecho nada para detenerlo.

“Ella no fue quien implementó la ruta que este país ha tomado, pero estuvo allí y no hizo nada que amerite que yo vote por ella”, dijo Melcon. “Definitivamente nunca votaría por ella”.

Los hombres y mujeres hispanos tienen diferentes opiniones sobre Harris

En general, los votantes hispanos tienen aproximadamente la misma probabilidad de decir que tienen una opinión favorable de Trump y de Harris. Pero existe una división de género entre los votantes hispanos con respecto a Harris: aproximadamente 6 de cada 10 mujeres hispanas tienen una opinión algo o muy favorable de Harris, en comparación con el 45% de los hombres hispanos.

De manera similar, aproximadamente la mitad de las mujeres votantes hispanas piensan que Harris sería una buena presidenta, en comparación con sólo un tercio de los hombres hispanos.

Para algunos votantes, un candidato puede parecer mejor simplemente porque no les gusta la alternativa. Sonia Montoya, demócrata de 68 años de Chicago, dijo que si bien está de acuerdo con muchas de las políticas de Harris, todavía la ve como el menor de dos males. Montoya dijo que Harris es más humana y tiene una mejor comprensión de la sociedad, mientras que ella ve a Trump como «arrogante, mentiroso, tramposo».

Además de tener sentimientos más cálidos hacia Harris, aproximadamente 6 de cada 10 votantes hispanas dicen que Trump no sería un buen presidente, en comparación con aproximadamente la mitad de los votantes hispanos hombres.

Y los hombres hispanos son más proclives que las mujeres hispanas a pensar que Trump tiene la dureza que requiere la presidencia. Alrededor de la mitad de los hombres hispanos dicen que “suficientemente duro para ser presidente” describe a Trump extremadamente o muy bien, en comparación con alrededor de un tercio de las mujeres hispanas. Los hombres hispanos también son más proclives que las mujeres hispanas a decir que Trump es el candidato que representa sus puntos de vista sobre políticas importantes.

Sin embargo, muchos hombres hispanos siguen apoyando a Harris y son escépticos respecto de Trump. Sebastián Díaz, un independiente de 51 años de Massachusetts, ve a Harris “de manera algo favorable” porque está de acuerdo con su ideología. Dijo que tiene una opinión “muy desfavorable” de Trump porque es “un racista intolerante”.

La economía es una alta prioridad para los votantes hispanos

A pesar de algunas divisiones en las opiniones sobre los candidatos, los votantes hispanos están en gran medida de acuerdo en que la economía es un factor importante a la hora de considerar sus opciones para la presidencia. Alrededor de 8 de cada 10 votantes hispanos dicen que la economía es “uno de los temas más importantes” durante esta temporada electoral.

Daysi García, republicana de 44 años de Pensilvania, dijo que los alimentos se han vuelto tan caros que los planes económicos de los candidatos están guiando su voto. García, que se declaró demócrata hasta el año pasado, dijo que si bien no está de acuerdo con todas las políticas de Trump, no está contenta con los demócratas y cree que Trump sería una mejor opción para gobernar el país.

“La situación es muy mala en este momento”, dijo García. “Es muy difícil hacer las compras porque todo está por las nubes. No recuerdo haber visto nunca que todo se disparara de la forma en que está ahora”.

Melcon coincide en que el coste de la vida es demasiado alto. “La economía es lo más importante para mí”, afirma. “El medio ambiente y la inmigración, que también es un problema, son cuestiones secundarias”.

Aproximadamente 6 de cada 10 votantes hispanos también dicen que la atención médica o la delincuencia están entre los temas más importantes para su voto, mientras que aproximadamente la mitad dice lo mismo sobre la política de armas. Un poco menos de la mitad dice que el aborto o la inmigración están entre los más importantes. Los votantes hispanos son más propensos que los votantes de todo el país a considerar la atención médica como una prioridad de votación principal.

Díaz dijo que la atención médica, como la comida y el agua, es una necesidad básica para los humanos.

“Creo que el acceso universal a la atención sanitaria es increíblemente importante para el desarrollo social de un país”, afirmó Díaz.

Más votantes hispanos creen que Harris representa su cultura

Harris tiene una ventaja potencial sobre Trump entre los votantes hispanos: alrededor de 4 de cada 10 dicen que ella es la candidata que mejor representa su origen y cultura, mientras que alrededor de una cuarta parte dice lo mismo de Trump. Sin embargo, una parte considerable no está convencida de que ninguno de los candidatos encaje en ese papel: alrededor de 3 de cada 10 dicen que ninguno de los candidatos representa su origen y cultura.

El hecho de que Harris sea hija de inmigrantes puede dar a algunos votantes hispanos una sensación de representación, dicen los defensores del compromiso cívico, aun cuando ella misma no sea hispana.

Montoya dijo que, como persona birracial, Harris representa mejor su identidad. “Ella sabe lo que se siente ser insultada o dejada de lado o sentirse inútil debido a los prejuicios en este mundo”, dijo Montoya. “Creo que luchará más duro por nosotros de lo que (Trump) jamás lo haría”.