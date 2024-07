Harris da un empujón a los demócratas en una zona crítica

Más de 40 personas acudieron a una cafetería reconvertida en una mañana reciente de sábado en Madison, Wisconsin, para organizarse en un vecindario del lado oeste para la vicepresidenta Kamala Harris.

Hace un mes, menos de 10 personas acudieron a un evento similar para el presidente Joe Biden. Algunos dijeron a los organizadores que ya no estaban dispuestos a tocar puertas en la capital del estado de Wisconsin, famosa por su liberalismo.

El entusiasmo entre los demócratas leales generado por el reemplazo de Harris por Biden ha animado la base del partido en Wisconsin, particularmente en áreas donde el vicepresidente debe conseguir grandes márgenes para ganar en un estado clave que Biden le arrebató al republicano Donald Trump.

“Kamala Harris es el desfibrilador que necesitaba el Partido Demócrata”, dijo John Anzalone, quien fue el principal encuestador de la campaña de Biden en 2020.

El condado de Dane, que incluye a Madison, es el condado de más rápido crecimiento en el estado, impulsado por la combinación de la Universidad de Wisconsin y la fuerza laboral de la capital del estado.

Además del crecimiento del condado de Dane, la participación demócrata aquí y el porcentaje de votos de los candidatos demócratas también han aumentado. Biden ganó el 75% de los votos en 2020, superando a Trump por 181.000 votos en el condado mientras que ganó el estado por menos de 21.000 .

Pero en el último mes de la campaña de Biden, los votantes que abrieron sus puertas en los barrios más fuertemente demócratas de Madison hablaban más sobre si el partido tendría un candidato presidencial competitivo que sobre su deseo de ser voluntarios, dijo el presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, Ben Wikler.

“Eso creó un mundo en el que los voluntarios empezaron a decaer. Las conversaciones en las puertas durante las últimas semanas dejaron a la gente preocupada en lugar de energizada”, dijo Wikler. “Ese motor parecía estar chisporroteando. Y ahora el motor está rugiendo”.

El presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, dijo el martes en una conferencia de prensa que Harris estaba experimentando “una pequeña luna de miel”.

“Pero no creo que dure”, dijo.

Además, dijo, Biden estaba sufriendo “claramente en todo el estado en cada bastión demócrata” hasta el punto en que los demócratas “no tenían otro lugar al que ir más que hacia arriba”.

Según entrevistas con más de una docena de demócratas de Madison, la atención de Harris a las prioridades específicas del partido, además de su menor edad y su estilo más animado, han ayudado a restaurar su entusiasmo.

Daniel Zaydman, de 24 años, destacó el llamado público que Harris hizo en marzo a un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás , un conflicto que ha dividido a la base demócrata. Biden también ha presionado por un alto el fuego mientras continúa respaldando los envíos de armas a Israel mientras este libra una guerra en Gaza que ha resultado en al menos 39.000 muertes palestinas.

“Ella se había manifestado contra el genocidio en Gaza, no sólo en los últimos días, sino hace meses”, dijo el ex asistente legislativo estatal, quien señaló que es judío. “En ese momento, pensé: vaya, la vicepresidenta está por delante del presidente en esto”.

“Ella había estado a la sombra de Biden, y a nadie de mi edad le gustaba su postura sobre Gaza. Y eso ha sido un gran punto de fricción con los votantes de mi grupo de edad”, dijo. “Pero ya no”.

En el caso de Sam Heesacker, Harris se muestra notablemente más abierta y convincente en su defensa del derecho al aborto, una de las principales prioridades de la estudiante de 28 años de posgrado en educación de la Universidad de Wisconsin. Biden tuvo dificultades durante su debate con Trump para completar una respuesta sobre la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo Roe v. Wade, que había garantizado el derecho nacional al aborto. Trump nominó a tres de los jueces que votaron a favor de anular el fallo Roe.

“Ella es más progresista que Biden y lo llama por su nombre: libertad reproductiva”, dijo, mientras tomaba un descanso de sus estudios en una cafetería en la bulliciosa State Street de Madison.

Shea Head sintió una nueva sensación de optimismo al notar la visibilidad de Harris apoyando las prioridades de la comunidad LGBTQ+.

La investigadora en educación de 59 años dijo desde un rincón de un café del lado oeste que había leído la primavera pasada un artículo en el que Harris había hablado sobre el 20º aniversario de los matrimonios entre personas del mismo sexo que se celebraban en California. Head recordó el perfil más público de Harris sobre estos temas después de ver a la candidata promocionar el registro de votantes en “RuPaul’s Drag Race All Stars” la semana pasada.

“Ella estaba hablando de los derechos de los homosexuales y de los derechos de las personas transgénero. Obviamente, sabe que en esa situación se está dirigiendo a una población que sabe que nuestros derechos están en peligro”, dijo Head. “Me está hablando de una manera en la que Biden no lo hizo, o tal vez no pudo hacerlo de manera tan convincente”.

Las observaciones reflejan un entusiasmo más amplio hacia Harris entre los demócratas a nivel nacional.

Una encuesta de AP-NORC realizada después de que Biden se retirara de la contienda encontró que aproximadamente 8 de cada 10 demócratas estarían algo o muy satisfechos si Harris se convirtiera en la candidata de su partido . Ese es un gran cambio con respecto a otra encuesta de AP-NORC realizada antes de que Biden se retirara, que encontró que solo el 37% de los demócratas estaban muy o algo satisfechos de que él fuera el probable candidato del Partido Demócrata para presidente.

Los estrategas de ambos partidos señalan otras ciudades universitarias en estados clave que creen que Harris animará a los adultos más jóvenes y a los liberales tradicionales. En Michigan, está el condado de Ingraham, sede de la Universidad Estatal de Michigan y la ciudad capital de Lansing, con mayoría demócrata, y el condado de Washtenaw, sede de la Universidad de Michigan. Biden ganó en estos condados con el 65% y el 72% de los votos respectivamente, de camino a ganar Michigan por menos de 3 puntos porcentuales en 2020.

Aunque perdió en Carolina del Norte por menos de 2 puntos porcentuales, Biden ganó el 67% de los votos en el condado de Wake, un centro en auge alrededor de la capital, Raleigh, y de la Universidad de Duke, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad de Carolina del Norte de la región.

Anzalone, ex encuestador de Biden, dijo que había temor dentro del partido antes de que Biden decidiera no presentarse, de que habría un universo que incluiría a votantes más jóvenes que podrían no votar o considerar acudir a candidatos de terceros partidos.

“Me preocupaba que incluso los votantes demócratas leales pudieran sentirse apáticos ante sus decisiones”, dijo Leah Kechele, de 38 años, instructora de enfermería, entre reuniones de Zoom en un popular café de Madison. “Creo que ella puede motivarlos”.