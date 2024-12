Gran tormenta provoca la muerte de un hombre y el derrumbe de un muelle

Una gran tormenta azotó el lunes la costa central de California, provocando inundaciones y fuertes oleajes que fueron responsables de atrapar fatalmente a un hombre bajo escombros en una playa y luego colapsar parcialmente un muelle, arrojando a tres personas al Océano Pacífico.

Se esperaba que la tormenta trajera vientos huracanados y olas de hasta 18 metros a medida que ganara fuerza desde California hasta el noroeste del Pacífico. Algunas ciudades de California ordenaron la evacuación de las casas y hoteles frente a la playa a primera hora de la tarde del lunes, ya que los meteorólogos advirtieron que las marejadas continuarían aumentando durante el día.

“Estamos anticipando que lo que viene hacia nosotros es más serio que lo que había esta mañana”, dijo Fred Keeley, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, donde se derrumbó el muelle.

En Watsonville, a lo largo de la bahía de Monterey, los servicios de emergencia fueron llamados a Sunset State Beach, un parque estatal, alrededor de las 11:30 am del lunes por un informe de un hombre atrapado bajo escombros. La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz cree que una gran ola lo atrapó allí. El hombre fue declarado muerto en un hospital. Otros detalles no estaban disponibles de inmediato y su nombre no ha sido revelado.

Las fuertes olas de la tormenta probablemente también arrastraron a otro hombre al Océano Pacífico alrededor del mediodía del lunes en Marina State Beach, casi 13 millas (21 kilómetros) al sur de Watsonville, dijeron las autoridades. Las fuertes corrientes y las grandes olas obligaron a los buscadores a abandonar sus esfuerzos aproximadamente dos horas después cuando las condiciones empeoraron. El hombre seguía desaparecido el lunes por la noche.

En Santa Cruz, el muelle municipal en construcción se derrumbó parcialmente y cayó al mar alrededor de las 12:45 p.m., llevándose consigo a tres personas. Dos personas fueron rescatadas por los socorristas y una tercera logró nadar hasta un lugar seguro. Nadie resultó gravemente herido.

Keeley, el alcalde, dijo que esa sección del muelle había sufrido daños con el paso del tiempo. La estructura estaba en medio de una renovación de 4 millones de dólares tras las destructivas tormentas del invierno pasado a unos 112 kilómetros (70 millas) al sur de San Francisco.

«Es una catástrofe para los que están al final del muelle», dijo David Johnston, propietario de Venture Quest Kayaking, a quien se le permitió ingresar al muelle para verificar su negocio.

Tony Elliot, director del Departamento de Parques y Recreación de Santa Cruz, estimó que unos 150 pies (45 metros) del extremo del muelle cayeron al agua. El lugar fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por tiempo indefinido.

Algunos de los pilotes del muelle todavía están en el océano y siguen siendo “peligros muy serios” para los barcos, dijo el alcalde. Cada pilote pesa cientos de libras y está siendo empujado por poderosas olas.

“Estás arriesgando tu vida y la de las personas que tendrían que intentar salvarte al meterte o acercarte demasiado al agua”, dijo la oficina del Área de la Bahía del Servicio Meteorológico Nacional en la plataforma social X.

El extremo del muelle de Santa Cruz que se desprendió había sido cerrado durante las renovaciones. La parte, que incluía baños públicos y el restaurante Dolphin, que estaba cerrado, flotó alrededor de media milla (0,8 kilómetros) costa abajo y se encajó en el fondo del río San Lorenzo.

Las personas que cayeron al agua eran dos ingenieros y un director de proyecto que estaban inspeccionando el extremo del muelle, según informaron las autoridades. No había ningún miembro del público en la zona.

Los inspectores de construcción estaban examinando la integridad estructural del resto del muelle.

Más al norte de la costa oeste, se esperan condiciones peligrosas para el oleaje y olas de hasta 30 pies (9,1 metros) desde la costa central de Oregón hasta el suroeste de Washington. Los vientos podrían alcanzar un máximo de 80 mph (130 kph) y se emitirá una advertencia de oleaje fuerte hasta las 10 p. m. del lunes por la noche, dijeron los meteorólogos.

En una publicación en X, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Portland, Oregón, dijo que “es probable que haya una de las olas más altas de este invierno”.