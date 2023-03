Georgia House aprueba la prohibición de algunos cuidados de afirmación de género para niños

La mayoría de las cirugías de afirmación de género y las terapias de reemplazo hormonal para personas transgénero menores de 18 años estarían prohibidas en Georgia según una medida que recibió la aprobación de la Cámara el jueves.

Los médicos aún pueden recetar medicamentos para bloquear la pubertad según el proyecto de ley que se aprobó 96-75. Es parte de un esfuerzo nacional de los conservadores para restringir los atletas transgénero, la atención de afirmación de género y los espectáculos de drag.

La votación sobre el Proyecto de Ley 140 del Senado se produjo después de llamamientos crudos y emotivos de los opositores en un debate que comenzó con apenas una hora de aviso, lo que refleja la decisión de los líderes republicanos de impulsar la medida rápidamente. Debido a que un comité de la Cámara de Representantes enmendó el proyecto de ley el martes para exponer a los médicos que violan la ley a juicios o posibles cargos penales, vuelve al Senado para más debate.

“A todos los niños de nuestro estado que se verán afectados negativamente, no pierdan la esperanza. Por favor, no te rindas. Por favor, no se suicide”, dijo entre lágrimas la representante Karla Drenner, una demócrata de Avondale Estates que fue la primera legisladora estatal abiertamente gay en el Sur Profundo cuando se unió a la Cámara en 2001, citando temores de una tasa de suicidio más alta entre las personas transgénero. juventud. “Este mundo lo vale. Te necesitamos.»

Los opositores dijeron que la medida dañaría a los niños transgénero al requerir que los médicos violen los estándares médicos de atención. También dijeron que impediría que los padres hicieran lo que creen que es mejor para sus hijos.

Los republicanos negaron que quisieran hacer daño a nadie, diciendo que tenían en mente lo mejor para los niños y que querían que las personas pudieran obtener asesoramiento. Los partidarios insistieron en que la medida de Georgia protegería a los niños de tomar decisiones irreversibles antes de que hayan madurado por completo.

“Como padres, nuestro papel es ayudar a nuestros hijos a navegar a través de la confusión de crecer en una sociedad que a menudo está demasiado sexualizada y quiere colocar a los niños en situaciones para que tomen decisiones de adultos que no son capaces de tomar”, dijo el representante Josh Bonner, un republicano de Fayetteville que presentó el proyecto de ley.

Los demócratas cuestionaron la decisión de los legisladores de anular las recomendaciones de los médicos.

“¿Qué paciente preferiría que su atención sea dictada por un político, en lugar de un médico?” dijo la representante Michelle Au, médica y demócrata de Johns Creek.

Pero el representante republicano Mark Newton, médico de Augusta, dijo que es apropiado que el estado controle “la expansión descontrolada del tratamiento temprano para la disforia de género”.

“Los médicos a veces requieren la participación del estado para hacer lo mejor para proteger a los georgianos”, dijo Newton.

El representante Will Wade, un republicano de Dawsonville, argumentó que se había vuelto demasiado fácil para los niños obtener hormonas o cirugía y sugirió que, a largo plazo, se demostraría que la voluntad de proporcionar dichos procedimientos era incorrecta.

“Las ideas de que la declaración de identidad de género de un niño debería eliminar cualquier obstáculo para la cirugía de transición de género irreversible proviene más de la ortodoxia política extrema que de lo que es mejor, los intereses a largo plazo del niño”, dijo Will Wade, un Republicano de Dawsonville.

Sin embargo, los demócratas dijeron que los republicanos estaban atendiendo a los votantes republicanos y tratando de protegerse de los desafíos de las elecciones primarias.

“Sepa que está aprobando este proyecto de ley por su propio interés político, para irritar a su base”, dijo el demócrata Whip Sam Park de Lawrenceville. “No se engañe con este proyecto de ley”.

Los jueces han bloqueado temporalmente las leyes que limitan el tratamiento de los jóvenes transgénero en Arkansas y Alabama , y ​​los opositores sugirieron el jueves que tal ley sería declarada inconstitucional por los tribunales federales y estatales de Georgia.

Los gobernadores de Mississippi, Utah y Dakota del Sur han firmado proyectos de ley similares.

Los partidarios dicen que los jóvenes transgénero pueden decidir tomar más medidas después de que sean adultos. Pero los opositores dicen que tal pausa forzada es dañina.

Algunos grupos conservadores han estado presionando por restricciones más severas, incluidas prohibiciones de bloqueadores de la pubertad y sanciones penales para los médicos que violen el proyecto de ley.