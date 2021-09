Funcionarios de EEUU defienden deportación de haitianos en la ciudad de Texas

AP

Washington Hispanic:

Más de 6.000 haitianos y otros migrantes fueron retirados de un campamento en una ciudad fronteriza de Texas, dijeron el lunes funcionarios estadounidenses mientras defendían una fuerte respuesta que incluyó la deportación inmediata de migrantes a su empobrecido país caribeño y el uso de patrullas a caballo para evitar que ingresen a la ciudad.

Llamándolo una «situación desafiante y desgarradora», el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una dura advertencia: «Si vienes a los Estados Unidos ilegalmente, serás devuelto. Tu viaje no tendrá éxito, y estarás poniendo en peligro tu vida y la de tu familia».

Mayorkas y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijeron que investigarían a los agentes a caballo usando lo que parecían ser látigos y sus caballos para hacer retroceder a los migrantes en el río entre Ciudad Acuña, México, y Del Río, Texas, donde miles de migrantes permanecen acampados alrededor de un puente.

Ambos funcionarios dijeron que no vieron nada aparentemente malo basado en las fotos y videos ampliamente vistos. Mayorkas dijo que los agentes usan riendas largas, no látigos, para controlar a sus caballos. Ortiz, ex jefe del sector del Río, dijo que puede ser confuso distinguir entre migrantes y traficantes a medida que las personas se mueven de un lado a otro cerca del río. El jefe dijo que investigaría para asegurarse de que no hubiera acciones «inaceptables» por parte de los agentes.

Mayorkas dijo que 600 empleados de Seguridad Nacional, incluidos los de la Guardia Costera, han sido llevados a Del Río, una ciudad de aproximadamente 35,000 personas a unas 145 millas (230 kilómetros) al oeste de San Antonio. Dijo que ha pedido ayuda al Departamento de Defensa en lo que puede ser una de las expulsiones más rápidas y a gran escala de migrantes y refugiados de Estados Unidos en décadas.

También dijo que Estados Unidos aumentaría el ritmo y la capacidad de los vuelos a Haití y otros países del hemisferio. El número de migrantes en el puente alcanzó un máximo de 14.872 el sábado, dijo Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, un sindicato que representa a los agentes.

«Estamos logrando nuestros objetivos; estamos llegando allí y llegando a un punto en el que podemos manejar a la población aquí», dijo Ortiz, quien culpó del aumento a los contrabandistas que difunden información errónea. «Ya estamos viendo una (población) rápidamente disminuida y continuaremos viéndolo en los próximos días».

México también dijo que deportaría a los migrantes haitianos y comenzó a enviarlos en autobús desde Ciudad Acuña el domingo por la noche, según Luis Ángel Urraza, presidente de la cámara de comercio local. Dijo que vio salir los dos primeros autobuses frente a su restaurante con unas 90 personas a bordo.

«Ya no hay espacio para ellos en la ciudad; ya no podemos ayudarlos», dijo.

La agencia de inmigración de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero un funcionario federal dijo a The Associated Press el domingo que el plan era llevar a los migrantes a Monterrey, en el norte de México, y Tapachula, en el sur, con vuelos a Haití desde esas ciudades para comenzar en los próximos días.

Las rápidas expulsiones fueron posibles gracias a una autoridad relacionada con la pandemia adoptada por el ex presidente Donald Trump en marzo de 2020 que permite que los migrantes sean expulsados inmediatamente del país sin la oportunidad de solicitar asilo. El presidente Joe Biden eximió a los niños no acompañados de la orden, pero dejó que el resto se mantuviera.

Todos los haitianos no expulsados están sujetos a las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo y otras formas de protección humanitaria. Las familias son liberadas rápidamente en los Estados Unidos porque el gobierno generalmente no puede retener a los niños.

Más de 320 migrantes llegaron a Puerto Príncipe en tres vuelos el domingo, y Haití dijo que se esperaban seis vuelos el martes. Estados Unidos planea comenzar siete vuelos de expulsión diarios el miércoles, cuatro a Puerto Príncipe y tres a Cabo Haitiano, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente. Los vuelos continuarán saliendo de San Antonio, pero las autoridades pueden agregar El Paso, dijo el funcionario.

El único paralelo obvio para tal expulsión sin la oportunidad de buscar asilo fue en 1992 cuando la Guardia Costera interceptó a refugiados haitianos en el mar, dijo Yael Schacher, defensora principal de Estados Unidos en Refugees International, cuyos estudios de doctorado se centraron en la historia de la ley de asilo de Estados Unidos.

Del mismo modo, un gran número de mexicanos han sido enviados a casa durante los años pico de inmigración, pero por tierra y no tan repentinamente.

Los centroamericanos también han cruzado la frontera en números comparables sin estar sujetos a expulsiones masivas, aunque México ha acordado aceptarlos de los Estados Unidos bajo la autoridad relacionada con la pandemia en vigor desde marzo de 2020. México no acepta haitianos expulsados ni personas de otras nacionalidades fuera de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En México, las autoridades locales de los municipios fronterizos han pedido ayuda a las autoridades estatales y federales. Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, a unos 100 kilómetros (62 millas) al sureste de Ciudad Acuña, dijo a medios locales que el acuerdo oficial es devolver todos los buses con migrantes para evitar que lleguen a la frontera. Dijo que el fin de semana pasado alrededor de 70 autobuses pasaron por su ciudad.

Los haitianos han estado migrando a los Estados Unidos en grandes cantidades desde América del Sur durante varios años, muchos de los que han abandonado su nación caribeña después de un devastador terremoto de 2010. Después de que los trabajos se agotaron de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, muchos hicieron la peligrosa caminata a pie, autobús y automóvil hasta la frontera de los Estados Unidos, incluso a través de la infame Brecha del Darién, una jungla panameña.

Algunos de los migrantes en el campamento de Del Río dijeron que el reciente terremoto devastador en Haití y el asesinato del presidente Jovenel Moïse los hacen temer regresar a un país que parece más inestable que cuando se fueron.

«En Haití, no hay seguridad», dijo Fabricio Jean, un haitiano de 38 años que llegó a Texas con su esposa y sus dos hijas. «El país está en una crisis política».

Pero Mayorkas defendió su reciente decisión de otorgar a los haitianos un estatus legal temporal debido a conflictos políticos y civiles en su tierra natal si estaban en los Estados Unidos el 29 de julio, pero no a los que están siendo deportados ahora.

«Hicimos una evaluación basada en las condiciones del país (…) que Haití podría, de hecho, recibir a las personas de manera segura», dijo.

Seis vuelos estaban programados en Haití el martes, tres en Puerto Príncipe y tres en la ciudad norteña de Cap-Haitien, dijo Jean Négot Bonheur Delva, director de migración de Haití.

Algunos migrantes dijeron que planeaban salir de Haití nuevamente lo antes posible. Valeria Ternission, de 29 años, dijo que ella y su esposo quieren viajar con su hijo de 4 años de regreso a Chile, donde ella trabajaba como cajera de una panadería.

«Estoy realmente preocupada, especialmente por el niño», dijo. «No puedo hacer nada aquí».