Dimite la directora del Servicio Secreto de EEUU, muy criticada tras los disparos a Trump

La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, renunció, informaron este martes medios estadounidenses, un día después de que reconociera que la agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato de Donald Trump.

Cheatle estaba sometida a presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión después de que un hombre de 20 años hiriera de bala al candidato presidencial republicano en una oreja durante un mitin el 13 de julio en Pensilvania (este).

«Debería haberlo hecho hace al menos una semana», declaró a periodistas Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes. «Me alegra ver que ha atendido la petición de republicanos y demócratas», añadió.

El presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció a Cheatle sus casi tres décadas en el Servicio Secreto y dijo que ha «dedicado y arriesgado desinteresadamente su vida» para proteger al país a lo largo de su carrera.

«Todos sabemos que lo que ocurrió aquel día no puede volver a ocurrir», agregó no obstante el presidente en un comunicado en el que informa que «pronto» nombrará a un nuevo director.

El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, anunció que el subdirector de la agencia, Ronald Rowe, asumirá la dirección de forma interina hasta que se nombre un sustituto de Cheatle.

Tras la dimisión, Trump escribió en su red social Truth Social: «la administración Biden/Harris no me protegió adecuadamente, y fui forzado a recibir una bala por la democracia. Para mí fue un gran honor hacerlo».

– «Fallo operativo –

Cheatle compareció el lunes ante una comisión del Congreso y dijo que el ataque contra Trump, quien resultó herido leve en la oreja derecha, fue un fracaso del Servicio Secreto.

Fue el «fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas», afirmó.

Cheatle enfureció a los congresistas de ambos partidos al negarse a proporcionar detalles sobre el ataque, citando la existencia de múltiples investigaciones en curso.

El joven abrió fuego contra Trump con un rifle de asalto tipo AR apenas unos minutos después de que él empezara a hablar en el mitin.

Encaramado en la azotea de un edificio cercano, fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto menos de 30 segundos después de efectuar el primero de los ocho disparos.

Los investigadores han llegado a la conclusión de que el joven, que vivía en un pueblo a unos 80 kilómetros de Butler, actuó solo y no han podido identificar ningún móvil ideológico o político.

Dos asistentes al mitin resultaron gravemente heridos y un bombero de Pensilvania de 50 años, Corey Comperatore, murió en el acto.

El exmédico de la Casa Blanca dijo el fin de semana que el candidato republicano sufrió una herida de bala de dos centímetros en la oreja derecha.

La bala «impactó en la parte superior de su oreja derecha», informó Ronny Jackson.

Cheatle fue agente del Servicio Secreto durante 27 años antes de renunciar en 2021 para convertirse en jefa de seguridad de PepsiCo para Norteamérica.

Fue nombrada para dirigir la agencia por el presidente Biden en 2022.