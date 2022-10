Fraude, casos de estafa aumentan en Zelle

Los incidentes de fraude y estafas están ocurriendo con más frecuencia en el popular servicio de pago entre pares Zelle, según un informe emitido el lunes por la oficina de la senadora Elizabeth Warren, que le da al público un primer vistazo a la crecientes problemas en Zelle.

El informe también encontró que los grandes bancos que son propietarios parciales de Zelle se han mostrado reacios a compensar a los clientes que han sido víctimas de fraudes o estafas. Por ejemplo, se reembolsaba menos de la mitad del dinero que los clientes informaron haber enviado a través de Zelle sin autorización.

Warren, D-Massachusetts, crítico de los grandes bancos desde hace mucho tiempo, solicitó datos sobre fraudes y estafas en Zelle a siete bancos a partir de abril. El informe cita datos de cuatro bancos que contabilizaron 192.878 casos por un valor colectivo de 213,8 ​​millones de dólares en 2021 y la primera mitad de 2022, donde un cliente afirmó que había sido engañado de forma fraudulenta para realizar un pago. En solo aproximadamente 3500 casos esos bancos reembolsaron al cliente, según el informe.

Además, en los casos en los que se retiraron fondos claros de las cuentas de los clientes sin autorización, solo se reembolsó el 47% de esos dólares.

Desde su lanzamiento en junio de 2017, Zelle se ha convertido en una forma popular para que los clientes bancarios envíen dinero a amigos y familiares. Se enviaron casi $ 500 mil millones en fondos a través de Zelle en 2021, según Early Warning Services, la compañía que opera Zelle.

Zelle es la respuesta de la industria bancaria a la creciente popularidad de los servicios de pago entre pares como PayPal, Venmo y Cash App. El servicio permite que un cliente del banco envíe dinero instantáneamente a una persona a través de su correo electrónico o número de teléfono, y irá de una cuenta bancaria a otra. Más de 1.700 bancos y cooperativas de crédito ofrecen el servicio. Pero el servicio también se ha vuelto más popular entre los estafadores y delincuentes. Una vez que el dinero se envía a través de Zelle, se requiere la intervención de un banco para intentar recuperar ese dinero.

Los casos de fraude y estafas crecientes en Zelle se han destacado en informes de noticias anteriores, incluidos dos de The New York Times. Pero esas historias citaron principalmente evidencia anecdótica. Early Warning Services ha dicho anteriormente que el 99,9% de todas las transacciones se realizan sin quejas de fraude o estafa. Un grupo de senadores demócratas solicitó datos de uso de Zelle después de los informes en The New York Times.

Los bancos están obligados en virtud de la Ley de transferencia electrónica de fondos a reembolsar a los clientes cuando los fondos se retiran ilegalmente de su cuenta sin autorización. Los bancos han argumentado que en casos de fraude, es decir, la cuenta de un cliente se ve comprometida de alguna manera y envían un pago no autorizado, reembolsan a los clientes. Los bancos son más reacios a reembolsar a los clientes que afirman haber sido estafados, argumentando que los clientes harían tales afirmaciones con más frecuencia y que sería difícil saber si el cliente está diciendo la verdad.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor también ha estado investigando a Zelle y otras plataformas de pago, y se espera que emita regulaciones que podrían requerir que los bancos reembolsen a los clientes por una gama más amplia de estafas y fraudes.

La industria bancaria, consciente del mayor escrutinio de Washington sobre Zelle, ha estado en una campaña para demostrar que Zelle es una forma segura de enviar dinero. Por lo general, a la industria le gusta señalar que los reclamos de fraude y estafa ocurren con mayor frecuencia en las plataformas de pago no bancarias como Venmo o Cash App.

“Eso no significa que Zelle, al igual que cualquier otro servicio de pago instantáneo (peer-to-peer), esté completamente libre de aquellos que buscan defraudar al consumidor estadounidense”, dijeron cuatro grupos de presión de la industria bancaria en un comunicado conjunto. “Los bancos saben esto y toman medidas para mitigar los casos de fraude y actividad delictiva”.

Los datos de bancos individuales muestran el aumento de fraudes y estafas. PNC Bank tuvo 8,848 casos en Zelle en 2020 y está en camino de tener aproximadamente 12,300 casos este año. US Bank tuvo 14,886 casos en 2020 y tuvo 27,702 casos en 2021. Truist tuvo 9,455 casos de fraude y estafas en Zelle en 2020, que se disparó a 22,045 el año pasado.

En respuesta al informe de Warren, el propietario de Zelle dijo que el aumento de casos reflejaba el hecho de que el servicio se había vuelto más popular.

“El uso de Zelle ha crecido significativamente desde su lanzamiento, de 247 millones de transacciones en 2017 a 1800 millones en 2021, mientras que la proporción de fraudes y estafas ha disminuido constantemente”, dijo Early Warning Services en un comunicado.

Warren hizo fuegos artificiales en una audiencia del Congreso el mes pasado que involucró a la mayoría de los directores ejecutivos de los grandes bancos de Wall Street que usan y en parte poseen Zelle, donde presionó a cada uno de los directores ejecutivos para que divulguen los datos de incidentes de fraude y estafa en sus bancos. Los siete son: JPMorgan Chase, Wells Fargo, PNC Financial, Truist, Bank of America, Capital One y US Bank.

La audiencia contó con un intercambio en el que Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, se disculpó con Warren por no haberle proporcionado los datos que solicitó y prometió que los tendría al final de ese día.

La oficina de Warren dice que, en última instancia, los datos de JPMorgan sobre Zelle no proporcionaron la información que estaban buscando, por lo que los datos de JPMorgan no están incluidos en el informe. JPMorgan no respondió a una solicitud de comentarios.

Wells Fargo y Capitol One tampoco se incluyeron en el informe. Wells dijo que envió sus datos a la oficina de Warren el 28 de septiembre, una semana después de la audiencia en el Congreso.