Fiscal considera como privada la conducta de Trump para tratar de anular elecciones de 2020

El expresidente Donald Trump actuó como persona particular en su intento «delictivo» por revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Estados Unidos y por ello no debería tener inmunidad presidencial, según una presentación judicial del fiscal especial Jack Smith conocida el miércoles.

En un texto de 165 páginas, Smith también proporcionó nueva evidencia sobre los esfuerzos del expresidente y actual candidato republicano por anular los resultados que dieron a Biden como ganador de esos comicios.

Si bien Trump tenía previsto ir a juicio en marzo, el caso quedó en suspenso luego de que sus abogados argumentaron que un expresidente debería tener inmunidad ante procesos penales.

La Corte Suprema estadounidense dictaminó en julio que un expresidente tiene amplia inmunidad de ser procesado por actos oficiales mientras está en el cargo, pero también puede ser procesado por actos no oficiales.

En la presentación, revelada por la jueza del Tribunal de Distrito Tanya Chutkan, dice que Trump no debería eludir el procesamiento porque actuó como candidato y no como presidente en su intento criminal.

El comportamiento de Trump habría incluido mentir a funcionarios estatales, fabricar papeletas electorales fraudulentas y tratar de que el vicepresidente Mike Pence obstruyera la certificación del Congreso de la victoria de Biden.

«Cuando todo eso falló «, dijo el fiscal especial, Trump incitó a una «multitud enardecida» de seguidores a ir hacia el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.

Smith dijo que hay abundante evidencia de que Trump sabía que sus afirmaciones de fraude electoral eran falsas porque asesores cercanos se lo habían dicho.

Chutkan no ha fijado una fecha para el juicio, pero no se celebrará antes de las elecciones del 5 de noviembre entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump es acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y de conspiración para obstruir un procedimiento.

También se le acusa de intentar privar de sus derechos a los votantes estadounidenses al afirmar falsamente que ganó las elecciones de 2020.

En mayo, Trump fue condenado en Nueva York por falsificación de registros comerciales con el objetivo de encubrir pagos ocultos a cambio del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels.

Además enfrenta cargos en Georgia relacionados con los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.