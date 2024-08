Familia de 4 personas están desaparecidas tras naufragio

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió los esfuerzos de búsqueda de cuatro personas que estaban desaparecidas luego de que el barco en el que viajaban volcó cerca de Homer, en el centro-sur de Alaska, el sábado.

Los desaparecidos fueron identificados por un familiar como una familia de cuatro personas de Troy, Texas: Mary y David Maynard, y sus hijos Colton, de 11 años, y Brantley, de 7, informó el lunes el Anchorage Daily News . Christi Wells, quien proporcionó una declaración en nombre de los padres de Mary Maynard, dijo que la familia disfrutaba pasar tiempo con amigos y familiares, y viajar.

Wells dijo que Mary Maynard, de 37 años, era enfermera viajera y David Maynard, de 42 años, se quedaba en casa con los niños y tenía un negocio de cuidado del césped.

El sábado por la tarde se informó de que un barco de aluminio de 8,5 metros de largo que transportaba a ocho personas había empezado a hacer agua, según informó Travis Magee, portavoz de la Guardia Costera estadounidense. La Guardia Costera notificó la situación a otros barcos que se encontraban en la zona y un barco cercano rescató a cuatro personas.

Se inició una búsqueda y los equipos recorrieron el área, pero los esfuerzos se suspendieron el domingo por la noche.

Magee dijo a The Associated Press que no tenía información de momento sobre las personas rescatadas. Tampoco tenía información adicional sobre el barco que se hundió o lo que pudo haber provocado el incidente.