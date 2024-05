ExxonMobil obtiene el respaldo de los accionistas tras una controversia ambiental

Los accionistas del gigante petrolero estadounidense ExxonMobil reeligieron el miércoles en asamblea general a todos los miembros del directorio, en medio de una controversia con inversores activistas sobre cambio climático.

«Nuestros inversores enviaron un poderoso mensaje. (…) Su voto ilustra la convicción de que estamos por el buen camino, al reelegir de forma aplastante a nuestros administradores y rechazar masivamente las cuatro resoluciones que habrían obstaculizado nuestra capacidad de crear valor a largo plazo», señaló el grupo en una declaración enviada a la AFP.

La votación se dio luego de que el grupo iniciara querellas contra accionistas activistas que le solicitaron avanzar en la reducción de emisiones de efecto invernadero.

ExxonMobil lanzó dos querellas contra grupos de accionistas -la ONG Follow This y la sociedad de inversiones Arjuna Capital- que buscaban que se aprobasen medidas para limitar las emisiones de efecto invernadero.

Las dos entidades renunciaron a su postura pero la empresa les reclama que paguen los costos legales del encontronazo.

Las querellas generaron críticas de accionistas importantes, como el fondo soberano de Noruega y el fondo de pensiones de los empleados públicos de California, el poderoso CalPERS.

CalPERS calificó el cambio climático como «una seria amenaza» para las inversiones a largo plazo, y argumentó que los litigios podrían tener consecuencias «devastadoras» para la gobernanza corporativa.

«¿Si ExxonMobil tiene éxito en silenciar voces y trastocar las reglas de la democracia accionaria, qué otros asuntos volverán inaccesibles los líderes de las compañías? ¿La seguridad de los trabajadores? ¿El pago a sus ejecutivos?», se pregunta el fondo de pensiones.

CalPERS adelantó que votaría contra los 12 nominados al directorio. La decisión «enviará el mensaje de que nuestras voces no podrán ser silenciadas», añadió.

De haber habido muchos votos contra los candidatos propuestos por ExxonMobil para ocupar las bancas de su directorio, podría haberse interpretado como un resentimiento de los accionistas ante estas tácticas de sus autoridades.

Pero los 12 candidatos al directorio obtuvieron una media de 95% de los votos (apenas por debajo del 96% de 2023).

– Negocios y clima -El tire y afloja ocurrió luego de que Arjuna y Follow This pidieran una votación en diciembre sobre un plan para que la petrolera reduzca más rápidamente las emisiones de efecto invernadero.

ExxonMobil argumentó que la propuesta era la misma que fue rechazada por casi 90% de los accionistas en la reunión de 2023.

Estas ideas son «caras y llevan tiempo para implementarlas», señaló la empresa, indicando a la vez que la propuesta «no mejora el desempeño económico de ExxonMobil ni crea valor para los accionistas».

En su querella, la firma señalaba que el objetivo real de los proponentes es «forzar a ExxonMobil a cambiar la naturaleza de su negocio o cerrar».

Luego de que la empresa se presentara ante una corte federal en Texas en enero, Arjuna y Follow This retiraron su propuesta.

Sin embargo, ExxonMobil perseveró con el litigio.

El juez de distrito Mark Pittman descartó la semana pasada el caso contra Follow This, una organización con sede en los Países Bajos, por carecer de jurisdicción sobre el grupo. Pero permitió que la demanda continúe contra Arjuna.

En una carta enviada el 27 de mayo a ExxonMobil, Arjuna, a través de Natasha Lamb, miembro de su directiva, rechazó los dichos de la empresa sobre la propuesta ambiental, e indicó que el foco de su firma en el cambio climático «es consistente con, y necesario para, asegurar el éxito financiero futuro».

La ejecutiva se comprometió de todos modos a no presentar más propuestas sobre cambio climático en Exxonmobil y esperó que la petrolera retire su demanda.

Hacia las 16H00 GMT, las acciones de ExxonMobil cedían 1,46% en la bolsa de Nueva York.