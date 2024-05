Exigirán que las aulas de las escuelas públicas muestren los Diez Mandamientos

Luisiana pronto podría convertirse en el primer estado en exigir que los Diez Mandamientos se exhiban en todas las aulas de las escuelas públicas, en otra expansión de la religión en la vida cotidiana por parte de una legislatura dominada por los republicanos.

La legislación, que recibió la aprobación final de la Legislatura estatal dominada por el Partido Republicano a principios de esta semana y se dirige al escritorio del gobernador conservador Jeff Landry. Exige que en todas las aulas públicas, desde el jardín de infantes hasta las universidades financiadas por el estado, se exija una exhibición del tamaño de un póster de los Diez Mandamientos en “fuente grande y fácilmente legible”.

Se han propuesto proyectos de ley similares en otras cámaras estatales, incluidas Texas , Oklahoma y Utah. Sin embargo, ante las amenazas de batallas legales sobre la constitucionalidad de tales medidas, ningún estado ha logrado que los proyectos de ley se conviertan en ley. Si se convierte en ley en Luisiana, se espera que surjan desafíos legales.

Las batallas legales sobre los Diez Mandamientos en las aulas no son nuevas, sino que se han extendido por décadas.

En 1980, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una ley similar de Kentucky era inconstitucional y violaba la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos, que dice que el Congreso no puede “promulgar ninguna ley respecto del establecimiento de una religión”. El tribunal superior determinó que la ley no tenía ningún propósito secular, sino que tenía un propósito claramente religioso.

En el confiable estado republicano de Luisiana, los defensores del proyecto de ley argumentan la constitucionalidad de la medida sobre bases históricas.

El senador estatal republicano Jay Morris dijo el martes que “el propósito de exhibir los Diez Mandamientos en nuestras escuelas no es únicamente religioso, sino más bien su significado histórico”.

Morris continuó diciendo que los Diez Mandamientos son “simplemente uno de los muchos documentos que muestran la historia de nuestro país y la base de nuestro sistema legal”.

La ley también “autoriza” –pero no exige– la exhibición del Pacto Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste en las escuelas públicas K-12.

Los opositores continúan cuestionando la constitucionalidad del proyecto de ley diciendo que el estado seguramente enfrentará demandas.

El senador estatal demócrata Royce Duplessis argumentó que si bien los partidarios de la legislación dicen que la intención del proyecto de ley es de importancia histórica, no le da al estado “cobertura constitucional” y tiene serios problemas.

El legislador también cuestionó por qué la Legislatura se estaba centrando en la exhibición de los Diez Mandamientos, diciendo que hay muchos más “documentos que son de naturaleza histórica”.

«Fui criado como católico y todavía soy un católico practicante, pero no tuve que aprender los Diez Mandamientos en la escuela», dijo Duplessis el martes. “Es por eso que tenemos iglesia. Si quieres que tus hijos aprendan sobre los Diez Mandamientos, llévalos a la iglesia”.

El autor del proyecto de ley, el representante estatal republicano Dodie Horton, afirmó a principios de esta sesión que los Diez Mandamientos no tienen que ver únicamente con una religión.

“No estoy de acuerdo con que esto es solo cristiano. Pero no tengo reparos en que así fuera”, dijo Horton durante una audiencia del comité en abril. “Esto no es predicar una religión cristiana. No es predicar ninguna religión. Es enseñar un código moral”.

El año pasado, Horton patrocinó otra ley que exige que todas las escuelas exhiban el lema nacional «En Dios confiamos» en las aulas públicas.

Pero mientras los legisladores han pasado horas discutiendo sobre el requisito de los Diez Mandamientos, muchos opositores han dicho que hay otras cuestiones más apremiantes que afectan al estado.

“Realmente necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo alfabetizarse, para que puedan leer los Diez Mandamientos que estamos hablando de publicar. Creo que ese debería ser el enfoque y no tan grande como lo que yo consideraría un proyecto de ley divisivo”. Dijo Duplessis.

Luisiana informa habitualmente malas clasificaciones educativas a nivel nacional. Según el Departamento de Educación del Estado, en el otoño de 2022, solo la mitad de los estudiantes de K-3 en el estado leían a su nivel de grado.