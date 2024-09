Ex preso político venezolano arrestado en Miami tras accidente fatal

Un miembro de la oposición venezolana y ex preso político fue arrestado en Miami después de huir del lugar de un accidente fatal, dijo la policía.

Gilber Caro, de 50 años, fue acusado el lunes de abandonar el lugar de un accidente que provocó una muerte, según un informe de arresto de la policía de Miami. Caro es miembro del partido del exlíder opositor Juan Guaidó, Voluntad Popular. Caro formaba parte de un grupo de legisladores y políticos de la oposición que fueron indultados y liberados de la cárcel en Venezuela en 2020.

Según la policía de Miami, Caro conducía una camioneta SUV la madrugada del lunes cuando chocó contra un automóvil en una intersección importante. Los investigadores del accidente determinaron que el otro vehículo se había saltado una luz roja y el conductor murió en el lugar. Caro abandonó el área a pie sin prestar ayuda, dijo la policía.

Varias horas después del accidente, Caro llamó al propietario registrado del vehículo que conducía, según informaron las autoridades. Le dijo que había sufrido un accidente y que llamara al 911. Caro fue arrestado unas dos horas después.

Según los registros de la cárcel, Caro se encontraba detenido en la cárcel de Miami-Dade por motivos de inmigración. Los registros judiciales en línea no mencionaban un abogado defensor, pero sí mostraban que había sido representado por la oficina del defensor público durante una audiencia de fianza el martes. Los funcionarios de la oficina del defensor público no sabían si seguirían representando a Caro y no hicieron comentarios sobre el caso.

Los principales partidos de oposición de Venezuela lograron alinearse detrás de un candidato único para las elecciones presidenciales de julio, luego de años de divisiones y boicots electorales que torpedearon sus ambiciones de derrocar al partido gobernante. Los partidos estuvieron representados por el ex diplomático Edmundo González, quien se enfrentó al presidente Nicolás Maduro.

Las autoridades electorales, fieles al partido gobernante, declararon a Maduro como ganador, pero nunca publicaron los resultados de las votaciones que respaldaban su triunfo. Mientras tanto, la oposición afirmó que González derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1 y presentó como prueba los resultados de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones del 28 de julio.

El lunes por la noche, un juez emitió una orden de arresto contra González.