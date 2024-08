Ex policía acusado de matar a su novia embarazada y hacerlo pasar por suicidio

Un ex oficial de policía de Massachusetts se declaró inocente el miércoles de los cargos de matar a una mujer a quien acusa de explotar sexualmente cuando era menor de edad y luego intentar simular la muerte como un suicidio después de que ella le dijera que estaba embarazada.

Matthew Farwell presentó su declaración de culpabilidad durante una comparecencia inicial en un tribunal federal de Boston. Fue esposado y sacado de la sala. Se programó una audiencia judicial de seguimiento para el 17 de octubre.

Farwell fue acusado esta semana de estrangular a Sandra Birchmore a principios de 2021 después de que ella le dijera que estaba embarazada y que él era el padre. Birchmore tenía 23 años en ese momento.

Farwell mató a Birchmore para evitar que las autoridades descubrieran detalles de sus delitos sexuales, según las acusaciones contenidas en la acusación.

Farwell trabajó como oficial del departamento de policía en Stoughton, al sur de Boston, durante 10 años, desde 2012 hasta 2022. No estaba claro de inmediato por qué dejó el departamento.

Birchmore comenzó a participar en el programa de exploradores policiales cuando tenía 12 años, según la acusación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts.

Los documentos judiciales indican que Farwell, que era un explorador policial voluntario, usó su autoridad y acceso para preparar, explotar sexualmente y luego abusar sexualmente de Birchmore cuando ella tenía 15 años y que continuó teniendo relaciones sexuales con ella cuando se convirtió en adulta.

A finales de 2020, Birchmore descubrió que estaba embarazada y se lo contó a Farwell, según la acusación.

El mes siguiente, un amigo de Birchmore llamó al Departamento de Policía de Stoughton para informarles que Farwell había estado teniendo relaciones sexuales con Birchmore. Farwell estranguló a Birchmore alrededor del 1 de febrero de 2021 y luego montó su apartamento para que pareciera que se había suicidado, según la acusación.

En algunas ocasiones, Farwell afirmó falsamente que había trabajado ciertas horas para ocultar que había estado abusando sexualmente de Birchmore cuando ella era menor de edad mientras él estaba de servicio, dicen documentos judiciales.

La jefa de policía de Stoughton, Donna McNamara, dijo el miércoles que el departamento había trabajado con otras agencias, incluido el FBI, para investigar.

“El día después de que Sandra Birchmore fue encontrada muerta en su apartamento de Cantón, ordené una investigación interna larga y agresiva, cuyas instrucciones dejaban en claro que no se debía dejar ninguna piedra sin remover”, dijo McNamara en un comunicado.

“El supuesto asesinato de Sandra es una injusticia terrible”, dijo McNamara. “Las acusaciones contra el sospechoso, un ex oficial de policía de Stoughton, representan el peor acto no solo de mala conducta profesional sino también de indecencia humana que he observado en mis casi tres décadas de carrera en la aplicación de la ley”.

Si es declarado culpable de matar a un testigo o a una víctima, Farwell se enfrentaría a una pena mínima de cadena perpetua. El fiscal federal interino Joshua Levy se negó el miércoles a comentar si las autoridades federales buscarían imponer la pena de muerte si Farwell es declarado culpable.