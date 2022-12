Estudiante universitario de 18 años elegido alcalde de la ciudad de Arkansas

Un estudiante universitario de 18 años fue elegido para servir como alcalde de una pequeña ciudad del este de Arkansas, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en servir como el máximo líder de una ciudad en los EE. UU.

Jaylen Smith, quien es afroamericana, fue elegida alcaldesa de Earle en la segunda vuelta de las elecciones del martes, ganando 235 votos frente a los 183 de Nemi Matthews, según resultados completos pero no oficiales.

Está entre los alcaldes más jóvenes elegidos en los Estados Unidos y sería el miembro más joven de la Asociación de Alcaldes Afroamericanos. Phyllis Dickerson, directora ejecutiva de la asociación, le dijo al Arkansas Democrat-Gazette que el miembro más joven actual de la asociación es el alcalde de Cleveland, Justin Bibb, de 35 años.

Smith se encuentra entre un puñado de personas elegidas alcalde antes de cumplir 20 años, incluido Michael Sessions, quien fue elegido alcalde de Hillsdale, Michigan, en 2005 cuando tenía 18 años; y John Tyler Hammons, quien fue elegido alcalde de Muskogee, Oklahoma, en 2008 cuando tenía 19 años.

Smith, quien se graduó de la Escuela Secundaria Earle en mayo, hizo campaña para mejorar la seguridad pública y traer nuevos negocios, incluida una tienda de comestibles, a la ciudad de unas 1.800 personas a 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Memphis, Tennessee. Es estudiante de la Universidad Estatal de Arkansas Mid-South en West Memphis, Arkansas.

“La gente me mira, bueno, soy demasiado joven, él no tiene experiencia, acaba de salir de la escuela secundaria”. Smith le dijo a la estación de televisión KATV de Little Rock . “Pero siempre le decía a la gente que tienes que empezar en algún lugar de la vida”.