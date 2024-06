Estadounidenses están divididos sobre el trabajo de préstamos estudiantiles de Biden

Mientras hace campaña para la reelección, el presidente Joe Biden frecuentemente promociona su trabajo sobre la deuda estudiantil, señalando a los millones de personas que recibieron cancelación bajo su dirección. Sin embargo, relativamente pocos estadounidenses dicen ser fanáticos de su trabajo sobre el tema, incluso entre aquellos que tienen préstamos estudiantiles.

Tres de cada 10 adultos estadounidenses dicen que aprueban la forma en que Biden ha manejado el tema de la deuda de préstamos estudiantiles, mientras que 4 de cada 10 lo desaprueban, según una nueva encuesta de la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Políticas Públicas de The Associated Press-NORC. Investigación de Asuntos . Los demás son neutrales o no saben lo suficiente para decir.

El panorama no era mucho mejor para el presidente demócrata entre los responsables de deudas impagas por préstamos estudiantiles, ya sea para ellos mismos o para un familiar: el 36% lo aprueba, mientras que el 34% lo desaprueba.

La encuesta revela una profunda división sobre el tema del alivio de la deuda estudiantil incluso cuando Biden lo convierte en una prioridad de campaña . El presidente sigue adelante con un nuevo plan de cancelación mientras se esfuerza por energizar a los adultos jóvenes y a los estadounidenses negros e hispanos, grupos que tienen más probabilidades de priorizar el alivio de los préstamos estudiantiles pero que tienen una aprobación decreciente para el presidente.

Después de que la Corte Suprema anulara el primer intento de Biden de cancelar préstamos estudiantiles a gran escala el año pasado, propuso un plan más específico que ofreciera alivio a ciertas categorías de prestatarios. La administración Biden ha eliminado por separado la deuda estudiantil de unos 4 millones de personas a través de programas existentes.

Asher Marshall apoyaba el primer plan de cancelación de Biden. Habría reducido sus 52.000 dólares en préstamos estudiantiles. Pero en retrospectiva, Marshall dice que está claro que Biden hizo una promesa que no podía cumplir sin pasar por el Congreso.

“Sugirió algo que sonó bien para muchas personas en este país, pero no había manera de que avanzara desde el principio”, dijo Marshall, de 33 años, de Jacksonville, Illinois.

Marshall, un independiente, todavía planea votar por Biden como el “menor de dos males”, pero cuestiona si la cancelación animará a otros votantes negros, especialmente porque el último plan de Biden ayuda a menos prestatarios que el primero.

Melissa Mata se siente decepcionada por el presidente. La residente de Houston tiene $14,000 en préstamos estudiantiles de un programa que nunca terminó, y le hubiera venido bien la ayuda que prometió Biden.

Ahora planea no participar en las elecciones de noviembre o votar de forma independiente.

“Hacen promesas para conseguir votos, pero no las cumplen. Así que creo que yo no confiaría en ello”, dijo Mata, de 34 años, contadora.

Otros dicen que Biden no tiene la culpa.

Samantha Kempf, trabajadora social de Howell, Michigan, tiene 78.000 dólares en préstamos federales para estudiantes de sus títulos de licenciatura y maestría. Kempf, una demócrata, se molestó cuando el plan inicial de Biden fracasó, pero no se lo reprocha.

«Fue la Corte Suprema la que lo cerró», dijo Kempf, de 32 años. «No lo culpo por ello, porque al menos hizo un intento de que se aprobara algo».

La encuesta encontró que los estadounidenses en general tenían una visión más sombría sobre el manejo del tema por parte de la Corte Suprema: el 15% aprueba su trabajo sobre el tema y alrededor de una cuarta parte lo desaprueba.

Aproximadamente 4 de cada 10 adultos piensan que es extremadamente o muy importante que el gobierno federal brinde alivio de la deuda estudiantil. Un porcentaje similar dice que no es demasiado importante o que no es nada importante, y alrededor de una cuarta parte en el medio dice que cree que es algo importante.

Los adultos más jóvenes tienen más probabilidades de priorizar la acción gubernamental sobre la deuda estudiantil: aproximadamente la mitad de los menores de 45 años dice que es extremadamente o muy importante, en comparación con 3 de cada 10 adultos mayores que dicen lo mismo.

Las divisiones políticas son aún más amplias: el 15% de los republicanos dice que es extremadamente o muy importante, en comparación con el 58% de los demócratas. El tema se ha convertido en un punto de encuentro para los republicanos, quienes a menudo dicen que los contribuyentes no deberían cargar con el pago de la deuda universitaria de otras personas.

Neil Wolf, de 49 años, pagó sus préstamos estudiantiles para dos títulos asociados, incluido un préstamo de 23.000 dólares que pagó en la década de 1990. Nadie obliga a los estudiantes a pedir préstamos, y los contribuyentes no deberían tener que pagarlos, dijo Wolf, un republicano.

“Regalamos demasiado. Se regala todo y nadie aprecia lo que tiene”, dijo Wolf, de Denton, Carolina del Norte. «¿Por qué debería pagar los préstamos de otra persona?»

Steve Lesyk, republicano de Gap, Pensilvania, dijo que podría apoyar la cancelación en algunos casos. Tiene sentido para las personas que han acumulado grandes sumas de intereses o han estado pagando préstamos durante décadas, dijo, dos categorías a las que se dirige el nuevo plan de Biden.

Pero, en general, se opone a la cancelación, diciendo que, en primer lugar, no hace nada para evitar que los estudiantes queden enterrados en deudas.

«Están pidiendo a personas que nunca han tenido préstamos que los devuelvan», dijo Lesyk, de 58 años, que nunca tuvo préstamos estudiantiles. «Este dinero no aparece del cielo, viene de algún lugar, y hay muchas otras cosas que la gente necesita en este momento».

El nuevo plan de Biden borraría parte o toda la deuda de varios grupos: aquellos con tantos intereses acumulados que deben más de lo que pidieron prestado originalmente, aquellos que han estado pagando préstamos universitarios durante al menos 20 años, prestatarios que asistieron a programas universitarios de bajo valor. que dejan a los graduados con grandes sumas de deuda en comparación con sus ingresos y a quienes enfrentan otros tipos de dificultades financieras.

Ninguna de esas categorías cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, según la encuesta. Poco menos de la mitad apoya el alivio para quienes han realizado pagos puntuales durante 20 años, y el 44% lo apoya para las personas que ahora deben más por su préstamo de lo que pidieron prestado originalmente. Aproximadamente 4 de cada 10 lo apoyan para aquellos que acudieron a una institución que dejó a los prestatarios con grandes cantidades de deuda en comparación con sus ingresos o aquellos que enfrentan otras formas de dificultades financieras.

Para cada categoría, la mayoría de los demócratas aprobaron el perdón.

El apoyo también fue mayor entre quienes ahora están pagando su deuda estudiantil en comparación con quienes ya la pagaron. Casi 7 de cada 10 prestatarios actuales apoyan el alivio para las personas que tienen préstamos más antiguos, en comparación con la mitad de los estadounidenses que pagaron préstamos estudiantiles anteriormente.

El mayor apoyo entre los titulares de préstamos anteriores fue para aquellos defraudados por su institución educativa con un 56%.