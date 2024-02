Es año electoral y el equipo de Biden está mostrando una postura más agresiva hacia la prensa

Los ocupantes de la Casa Blanca se han quejado de la cobertura noticiosa prácticamente desde que se construyó el lugar. Ahora es el turno de Joe Biden: con una campaña de reelección en marcha, hay señales de que quienes están detrás del presidente están comenzando a cuestionar de manera más agresiva y pública cómo se lo retrata.

En las últimas dos semanas, un asistente de la administración envió una carta inusual a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca quejándose de la cobertura del informe de un fiscal especial sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden. Además, la campaña del presidente objetó su percepción de que las historias negativas sobre la edad de Biden recibían más atención que los comentarios de Donald Trump sobre la alianza de la OTAN.

No es exactamente un territorio “enemigo del pueblo” . Pero se nota.

«Es una estrategia», dijo Frank Sesno, profesor de la Universidad George Washington y exjefe de la oficina de CNN en Washington. “Hace varias cosas a la vez. Esto convierte a la prensa en un contraste, lo cual es un patrón popular entre los políticos de todas las tendencias”.

También puede distraer a los votantes de las malas noticias. Y aunque algunas redacciones rápidamente descartan las críticas, dice ge, otras pueden hacer una pausa y pensar dos veces antes de lo que escriben.

LA CASA BLANCA SE OPONDE AL ENMARCADO DE LAS HISTORIAS

La carta de Ian Sams, portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, sugería que los periodistas formularon incorrectamente las historias sobre la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur el 8 de febrero. Sams señaló historias de CBS News, The Wall Street Journal, The Associated Press y otros que enfatizaban que Hur había encontrado evidencia de que Biden retuvo y reveló intencionalmente material clasificado. Sam escribió que muchas de las supuestas pruebas no se sostenían y fueron negadas por la decisión de Hur de no presentar cargos.

Dijo que era fundamental abordarlo cuando se producen “errores importantes”, como tergiversar los hallazgos y conclusiones de una investigación federal de un presidente.

Fue la segunda incursión de Sams en la crítica de la prensa en unos pocos meses; El otoño pasado instó a los periodistas a prestar más atención a los republicanos de la Cámara de Representantes y a las razones detrás de su investigación de juicio político contra Biden.

«Todo el mundo comete errores y nadie es perfecto», dijo Sams a la AP. «Pero un intercambio saludable sobre cuál es la historia completa ayuda a que tanto la prensa como el gobierno sean más precisos en cómo el país y el mundo obtienen las noticias que necesitan escuchar».

Kelly O’Donnell, presidenta de la asociación de corresponsales y corresponsal de NBC News, sugirió que las preocupaciones de Sams estaban mal dirigidas y deberían dirigirse a organizaciones de noticias individuales.

«Es inapropiado que la Casa Blanca utilice canales de distribución internos, principalmente para logística y el rápido intercambio de información necesaria, para difundir críticas generalizadas a la cobertura de noticias», dijo O’Donnell.

En una declaración separada, el portavoz de la campaña de Biden, TJ Ducklo, criticó a los medios de comunicación por el tiempo dedicado a discutir la edad y la capacidad mental del presidente de 81 años, una cuestión que surgió de nuevo cuando Biden abordó el informe Hur con los periodistas. Los estadounidenses merecen un cuerpo de prensa que cubra a Trump “con la seriedad y ferocidad que requiere este momento”, dijo Ducklo, quien renunció a la Casa Blanca en 2021 por amenazar a un periodista.

Para ser justos, los comentarios de Trump en un mitin el viernes por la noche probablemente superaron los plazos de algunas secciones donde aparecieron historias de Biden ese fin de semana. Y sus comentarios difícilmente han sido ignorados por los medios de comunicación.

AG Sulzberger, editor de The Times, señaló en una entrevista con el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo que el equipo de Biden había estado “extremadamente molesto” por su cobertura últimamente. «No somos la oposición de nadie», dijo, «y no somos el perro faldero de nadie».

¿CUÁNTO ESTÁ DISPONIBLE EL PRESIDENTE?

La crítica se produce en medio de un contexto de descontento entre algunos periodistas sobre cuánto tiempo está disponible Biden para preguntas, un tema que surgió nuevamente cuando Biden rechazó la oportunidad de aparecer ante decenas de millones de estadounidenses en una entrevista durante el programa previo al juego del Super Bowl.

Las 33 conferencias de prensa que Biden ha dado durante los primeros tres años de su presidencia son menos que las de cualquier otro presidente estadounidense en ese lapso desde Ronald Reagan, dijo Martha Kumar, profesora emérita de la Universidad Towson y experta en presidentes y la prensa. De manera similar, las 86 entrevistas que ha concedido Biden son menos que las de cualquier presidente desde que comenzó a estudiar registros con Reagan. En comparación, Barack Obama concedió 422 entrevistas durante sus primeros tres años.

En cambio, Biden prefiere apariciones más informales en las que los periodistas hacen algunas preguntas, con comparativamente pocas oportunidades de seguimiento, dijo: Las 535 sesiones de este tipo que llevó a cabo Biden fueron superadas sólo por las 572 de Trump.

Un ejemplo se produjo tras las declaraciones de Biden el viernes tras la muerte del disidente ruso Aleksey Navalny. Otro fue la disponibilidad de Biden a primera hora de la tarde tras la publicación del informe de Hur, una escena caótica en la que los periodistas intentaron gritarse unos a otros. El desempeño del presidente y los comentarios sobre su olvido que se hicieron en el informe de Hur llevaron a más preguntas sobre el impacto de la edad en su capacidad.

«No le sirvió de nada», dijo Kumar. Mientras tanto, algunos miembros del equipo de Biden creen que el presidente mostró una combatividad ante las críticas que los estadounidenses apreciarán.

Sesno dijo que puede entender la preocupación del equipo de Biden de que la idoneidad del presidente para el puesto se convierta en una historia sobre la que pierden el control, de manera muy parecida a como los tropiezos del expresidente Gerald Ford llevaron a la percepción de que era un torpe. Nikki Usher, profesora de medios en la Universidad de San Diego, dijo que le sorprendió que el equipo de Biden no se hubiera vuelto más agresivo antes.

«Necesita saltar al frente de la narrativa», dijo Usher.

La reacción de Biden parece leve en comparación con las épicas malas palabras de Trump contra organizaciones de noticias como CNN y The New York Times. Los votantes republicanos, en general, son mucho más propensos a responder a los esfuerzos que convierten a los periodistas en villanos. Mientras tanto, los demócratas tienden a apreciar más el papel de la prensa en una democracia, dice Usher, por lo que el equipo de Biden debe tener más cuidado con los ataques.

Particularmente con la cuestión de la edad, hay mucho que el equipo del presidente puede decir, dijo Sesno: «La gente tomará una decisión basándose en lo que vean y escuchen de Joe Biden».