Enfermera es acusada de matar a 4 pacientes y herir a otros con altas dosis de insulina

Una enfermera registrada en Pensilvania enfrenta cargos por haber administrado dosis letales o potencialmente letales de insulina a numerosos pacientes, incluido un hombre de 104 años, en centros de atención médica durante los últimos tres años, anunciaron los fiscales el jueves.

Heather Pressdee, de 41 años, había sido acusada en mayo de matar a dos pacientes de una residencia de ancianos y herir a un tercero. Ella fue procesada el jueves por cargos adicionales, incluidos dos nuevos cargos de homicidio, y renunció a una audiencia preliminar.

Estaba detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Butler.

James DePasquale, abogado defensor de Pressdee, dijo que los nuevos cargos no fueron inesperados y que están trabajando para evitar una posible pena de muerte.

Los últimos cargos alegan maltrato a 19 pacientes adicionales en cinco centros de atención desde 2020. Junto con dos cargos de asesinato en primer grado, también fue acusada el jueves de 17 cargos de intento de asesinato y 19 cargos de negligencia hacia una persona dependiente de cuidados.

Pressdee, residente de Natrona Heights, Pensilvania, supuestamente administró cantidades excesivas de insulina a pacientes, algunos diabéticos y otros no. Pressdee normalmente administraba la insulina durante los turnos nocturnos, cuando había poco personal y las emergencias no provocaban una hospitalización inmediata, según la fiscal general del estado, Michelle Henry.

Diecisiete pacientes que atendía, con edades comprendidas entre 43 y 104 años, han muerto, dijo Henry. Su licencia de enfermería fue suspendida a principios de este año, poco después de que se presentaran los cargos iniciales.

Los presuntos delitos ocurrieron mientras Pressdee trabajaba como enfermera registrada en cinco instalaciones diferentes: Concordia en Rebecca Residence, Belair Healthcare and Rehabilitation (Guardian Elder Care), Quality Life Services Chicora, Premier Armstrong Rehabilitation and Nursing Center y Sunnyview Rehabilitation and Nursing Center.

«Las acusaciones contra la señora Pressdee son inquietantes», dijo Henry en un comunicado. «Es difícil comprender cómo una enfermera, a quien se le confía el cuidado de sus pacientes, podría optar por dañarlos deliberada y sistemáticamente».

Según documentos judiciales , Pressdee envió a su madre numerosos mensajes de texto entre abril de 2022 y mayo de este año en los que hablaba de su infelicidad con varios pacientes y colegas y hablaba de posibles daños. También expresó quejas similares sobre las personas que encontró en restaurantes y otros lugares fuera de los centros de atención médica.

Los documentos de acusación de mayo dicen que Pressdee tenía un historial de haber sido «disciplinada por comportamiento abusivo hacia los pacientes y/o el personal en cada instalación, lo que resultó en su renuncia o su despido». Pressdee había ocupado varios trabajos en hogares e instalaciones para ancianos en el oeste de Pensilvania a partir de 2018 durante cortos períodos de tiempo, según los documentos.