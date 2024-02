Encuentran evidencia de que Biden manejó mal intencionalmente información clasificada

Un informe del fiscal especial encontró evidencia de que el presidente Joe Biden retuvo y compartió intencionalmente información altamente clasificada cuando era un ciudadano privado, incluso sobre política militar y exterior en Afganistán, pero concluyó que no se justificaban cargos criminales.

El informe del fiscal especial Robert Hur resuelve una investigación criminal que había ensombrecido la presidencia de Biden durante el último año. Pero su evaluación mordazmente crítica de su manejo de registros gubernamentales sensibles y caracterizaciones poco halagadoras de su memoria generarán nuevas preguntas sobre su competencia y edad que afectarán las preocupaciones más profundas de los votantes sobre su candidatura a la reelección.

Más allá de eso, es casi seguro que las duras conclusiones reducirán su capacidad para condenar enérgicamente a Donald Trump, el probable oponente de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, por una acusación penal que acusa al expresidente de acaparar ilegalmente registros clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. A pesar de las abundantes diferencias entre los casos, Trump inmediatamente aprovechó el informe del fiscal especial para presentarse como una víctima de un “sistema de justicia de dos niveles”.

Sin embargo, incluso cuando Hur encontró evidencia de que Biden retuvo intencionalmente y compartió con un escritor fantasma información altamente clasificada, el fiscal especial dedicó gran parte de su informe a explicar por qué no creía que la evidencia cumpliera con el estándar para cargos criminales, incluida una alta probabilidad de que el El Departamento de Justicia no pudo probar la intención de Biden más allá de toda duda razonable, citando, entre otras cosas, una edad avanzada que, según dijeron, lo hacía olvidadizo y la posibilidad de “explicaciones inocentes” para los registros que no podían refutar.

Los abogados de Biden criticaron el informe por lo que dijeron eran inexactitudes y ataques gratuitos al presidente. En un comunicado, Biden dijo que estaba “complacido” de que Hur hubiera “llegado a la conclusión que creí desde el principio que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y el asunto ahora está cerrado”.

Señaló claramente que había estado sentado durante cinco horas en entrevistas en persona inmediatamente después del ataque de Hamás a Israel en octubre, cuando “estaba en medio de manejar una crisis internacional”.

«Simplemente creí que eso era lo que le debía al pueblo estadounidense para que supieran que no se presentarían cargos y que el asunto se cerraría», dijo Biden.

La investigación sobre Biden es independiente de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump después de que Trump abandonara la Casa Blanca. El equipo de Smith acusó a Trump de retener ilegalmente registros ultrasecretos en su casa de Mar-a-Lago y luego obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Trump ha dicho que no hizo nada malo.

Hur, ex fiscal federal de la administración Trump , fue designado por el fiscal general Merrick Garland como fiscal especial en enero de 2023 tras un descubrimiento inicial por parte del personal de Biden de registros clasificados en un espacio de oficinas de Washington. Búsquedas de propiedades posteriores por parte del FBI, todas coordinadas voluntariamente por el personal de Biden, que revelaron documentos confidenciales adicionales de su época como vicepresidente y senador.

El informe de Hur dijo que muchos de los documentos recuperados en el Centro Penn Biden en Washington, en partes de la casa de Biden en Delaware y en sus documentos del Senado en la Universidad de Delaware fueron retenidos por “error”.

Biden no podría haber sido procesado como presidente en ejercicio, pero el informe de Hur afirma que, de todos modos, no recomendaría cargos contra Biden.

«Llegaríamos a la misma conclusión incluso si la política del Departamento de Justicia no excluyera los cargos penales contra un presidente en ejercicio», decía el informe.

Pero los investigadores sí encontraron evidencia de retención y divulgación intencional de un subconjunto de registros encontrados en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, incluso en un garaje, una oficina y un sótano. Los archivos pertenecen a un aumento de tropas en Afganistán durante la administración Obama al que Biden se había opuesto enérgicamente. Mantuvo registros que documentaban su posición, incluida una carta clasificada dirigida a Obama durante el feriado de Acción de Gracias de 2009.

Los documentos encontrados en una caja en el garaje de Biden en Delaware tienen marcas de clasificación hasta el nivel de información ultrasecreta/compartimentada sensible y “otros materiales de gran importancia para él y que parece haber utilizado y accedido personalmente”.

Parte de la información clasificada relacionada con Afganistán se compartió con un escritor fantasma con quien publicó memorias en 2007 y 2017. Como parte de la investigación, los investigadores revisaron una grabación de una conversación de febrero de 2017 entre Biden y su escritor fantasma en la que se puede escuchar a Biden decir que «acababa de encontrar todas las cosas clasificadas abajo».

Los fiscales creen que el comentario de Biden, hecho en un momento en que alquilaba una casa en Virginia, se refería a los mismos documentos que los agentes del FBI encontraron más tarde en su casa de Delaware. Aunque Biden a veces se saltaba material presuntamente clasificado mientras leía las entradas del cuaderno a su escritor fantasma, dice el informe, en otras ocasiones leía en voz alta entradas clasificadas «textualmente».

El informe decía que había alguna evidencia que sugería que Biden sabía que no podía guardar notas escritas a mano clasificadas en casa después de dejar el cargo, citando su profunda familiaridad “con las medidas tomadas para salvaguardar la información clasificada y la necesidad de esas medidas para evitar daños a la seguridad nacional”. .” Sin embargo, dicen los fiscales, guardaba cuadernos que contenían información clasificada en cajones abiertos en su casa.

«Tenía fuertes motivaciones para hacerlo e ignorar las reglas para la correcta entrega de la información clasificada en sus cuadernos», dice el informe. «Consultó los cuadernos generosamente durante horas de conversaciones con su escritor fantasma y los vio como posesiones muy privadas y valiosas de las que no estaba dispuesto a desprenderse».

Si bien el informe elimina el riesgo legal para el presidente, es no obstante una vergüenza para Biden, quien colocó la competencia y la experiencia en el centro de sus argumentos para que los votantes lo enviaran a la Oficina Oval. Dice que se sabía que Biden eliminaba y conservaba material clasificado de sus libros informativos para uso futuro y que su personal tuvo dificultades y en ocasiones no logró recuperar esos registros.

Aun así, Hur se esforzó en señalar las múltiples razones por las que los fiscales no creían que pudieran probar un caso penal más allá de toda duda razonable.

Entre ellos se incluye la “memoria limitada” de Biden tanto durante sus conversaciones grabadas de 2017 con el escritor fantasma como en una entrevista con investigadores el año pasado en la que, dicen los fiscales, no pudo recordar de inmediato los años en los que se desempeñó como vicepresidente. Hur dijo que era posible que Biden hubiera encontrado esos registros en su casa de Virginia en 2017 y luego se hubiera olvidado de ellos poco después.

“Dada la precisión y el recuerdo limitados del Sr. Biden durante sus entrevistas con su escritor fantasma y con nuestra oficina, los jurados pueden dudar en otorgar demasiado peso probatorio a una sola declaración de ocho palabras a su escritor fantasma sobre la búsqueda de documentos clasificados en Virginia, en ausencia de otra evidencia más directa”, dice el informe.

“También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria”, escribieron los investigadores.

Además, dicen los fiscales, Biden podría haber creído plausiblemente que los cuadernos eran su propiedad personal y le pertenecían, incluso si contenían información clasificada.

En una entrevista con los fiscales, según el informe, Biden fue enfático con los investigadores en que los cuadernos eran “mi propiedad” y que “todos los presidentes antes que yo han hecho exactamente lo mismo”.

Las normas del Departamento de Justicia exigen que los abogados especiales presenten informes confidenciales al fiscal general al finalizar su trabajo. Estos informes normalmente se hacen públicos. Los nombramientos duales en los casos de Biden y Trump fueron vistos como una forma de aislar al Departamento de Justicia de acusaciones de parcialidad y conflicto al poner las investigaciones en manos de fiscales especialmente designados.

Garland ha trabajado asiduamente para desafiar las afirmaciones republicanas de un Departamento de Justicia politizado. Ha nombrado abogados especiales para investigar no sólo al presidente sino también a su hijo, Hunter , en un proceso separado por impuestos y armas que ha resultado en cargos penales.

Pero en este caso, los abogados personales de Biden y la Casa Blanca se opusieron firmemente a las caracterizaciones de Biden en el informe y al hecho de que se divulgara tanta información despectiva sobre un sujeto no acusado como el presidente.

El abogado personal de Biden, Bob Bauer, acusó al fiscal especial de violar normas “bien establecidas” y “destrozar” al presidente.

“El fiscal especial no pudo evitar excesos en la investigación, lo que tal vez no sea sorprendente dadas las intensas presiones del entorno político actual. Cualquiera que sea el impacto de esas presiones en el informe final, éste infringe las regulaciones y normas del departamento”, dijo en un comunicado.

Pero básicamente se selló un resultado público una vez que Garland nombró a un fiscal especial.

Las regulaciones requieren que los abogados especiales presenten informes confidenciales al fiscal general al concluir su trabajo. Por lo general, esos documentos se hacen públicos, incluso si contienen evaluaciones poco halagadoras de personas que no han sido acusadas penalmente.