En Pensilvania, escepticismo y esperanza en la elección

En vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses, la AFP ha visitado los denominados estados bisagra que determinarán, el próximo 5 de noviembre, quién de los dos candidatos, Kamala Harris o Donald Trump, ganará la Casa Blanca.

La economía, la democracia, el acceso a la atención reproductiva o la reputación de Estados Unidos en el extranjero son algunos de los asuntos que determinarán el voto de los ciudadanos. Igual que sus temores para el país.

He aquí las respuestas de algunas personas interrogadas:

– Mejorar la economía –

Steve Freysz, de 57 años, es propietario de un Bed and Breakfast en la ciudad de Erie.

Como republicano registrado, votó por Trump en 2016 y, tras disipar algunas dudas, lo hizo de nuevo en 2020. Este año está indeciso, pero ha contemplado la posibilidad de votar a Harris, o incluso no hacerlo.

«Como propietario de un negocio, me siento muy orgulloso de mi trabajo»,dijo.

«Como empresario, la economía es un factor de enorme importancia que me impacta. Mi gran preocupación con Joe Biden era si sería capaz de liderar el país otros cuatro años. Me siento más seguro con Kamala en cuanto a su capacidad para hacerlo, pero aún no sé lo suficiente sobre ella. Sólo busco ver quién tiene las mejores ideas para hacer avanzar la economía y mejorarla».

Preguntado por sus mayores temores para el país, respondió: «La división».

«No parece importar dónde estés, en qué parte del país te encuentres, hay división. Algunas personas la están llevando a otros niveles. Lo vimos el 6 de enero de hace unos años. Trump parece decidido a vengarse. Hay demasiada ira. Voté a Nikki Haley (precandidata republicana) en las primarias por eso y, aunque votaré a los republicanos de abajo, no creo que pueda votar a Trump en la cabeza de la lista.»

– «Por el mal camino» –

Melissa Lunger, propietaria de Shakers, un bar de la ciudad de Corry, dice que ha perdido la esperanza.

«Tengo miedo. Estados Unidos va por mal camino. No estoy inscrita en el censo electoral, pero creo que lo que busco es a alguien que pueda levantarse, recuperar nuestro país y ayudar a la gente. ¿Qué está pasando? No estoy segura. Creo que es terrible».

«No creo que el presidente tenga voz en lo que ocurre. No parece estar ayudando al país. Parece que ayudamos a mucha otra gente y nuestra gente aquí es dejada de lado. Esta vez, si me inscribiera, que podría hacerlo, me decantaría por Trump», señala.

«Necesitamos a alguien que tenga las agallas, que tenga la fuerza para levantarse y decir: ‘No me gusta hacia dónde va Estados Unidos, quiero arreglarlo, esto es lo que podemos hacer y vamos a hacerlo’ y creo que él es el indicado», sostuvo.

– «Votar por Harris» –

Don McCain, de 76 años, dirige Perry Mill Supply Co, un negocio de más de 100 años en la ciudad de Erie. Se educó como republicano, pero teme al movimiento MAGA (Make America Great Again) que Trump ha reinventado a partir de su creador, Ronald Reagan. Ahora es voluntario del Partido Demócrata.

«Todavía hay republicanos por los que podría votar, pero ahora voto casi exclusivamente a los demócratas debido al movimiento MAGA tanto en la política estatal como en la local. Nunca podría votar a Trump», dice.

«Pensaba que Trump ganaría si se presentaba contra Biden, por el temor de la gente a su edad y su salud. Pero ahora confío en que gane Harris y espero que pueda mantener el control del Senado y hacerse con el control de la Cámara de Representantes. Antes de que Biden abandonara (la reelección), yo seguía con él porque creo que ha sido un buen presidente, pero esperaba que los demócratas tuvieran a alguien más joven. Y ahora lo tienen».