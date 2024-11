Elon Musk utiliza su dinero para ayudar a Trump

En un giro extraordinario que ha trastocado unas elecciones ya de por sí impredecibles, el hombre más rico del mundo se ha convertido en el partidario más influyente de Donald Trump en su intento de volver a la Casa Blanca.

A continuación cinco formas en que Elon Musk ejerce su enorme influencia para ayudar al republicano a ganar las elecciones contra la demócrata Kamala Harris:

– Potencia financiera –

Musk creó un comité de acción política Estados Unidos, o Super PAC, en julio con el objetivo de apoyar la campaña de Trump y el movimiento «Make America Great Again» (MAGA).

El Super PAC, que recaba contribuciones para actividades relacionadas con las elecciones, ha recibido unos 75 millones de dólares de Musk solo en los últimos tres meses.

Forbes estima el patrimonio neto de Musk en 264.000 millones de dólares.

El «America PAC» se ha convertido en una de las mayores organizaciones pro-Trump y se centra en la participación de votantes republicanos en siete estados indecisos cruciales.

Esta organización puso en marcha polémicas iniciativas, como ofrecer incentivos económicos a votantes que atraigan a otros para apoyar una petición de apoyo a la primera y segunda Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que protegen la libertad de expresión y el derecho a portar armas.

También lanzó una lotería diaria de un millón de dólares para personas que se registren para votar en los estados indecisos.

¿Son legales? Mientras algunos expertos sostienen que violan la ley electoral estadounidense que prohíbe el pago por el registro de votantes, otros sostienen su legalidad.

El fiscal jefe de Filadelfia demandó esta semana al millonario por crear un «esquema de lotería ilegal».

Aunque un juez ordenó a Musk comparecer ante el tribunal, sus abogados presentaron una moción para dejar sin efecto la demanda, que se ha trasladado a la justifica federal para que dictamine.

– Bajar al barro –

A diferencia de la mayoría de los multimillonarios, que permanecen en la sombra, Musk se ha convertido en la celebridad más destacada que respalda a Trump, con frecuentes apariciones en su campaña.

Su primera aparición con Trump fue el 5 de octubre en Butler (Pensilvania), en el mismo lugar donde el republicano fue víctima de un intento de asesinato en julio.

Durante el mitin, Musk pronunció un apasionado discurso en el que advirtió de que «estas serán las últimas elecciones» si Trump no gana, afirmando que los demócratas se harían con el control del país.

También participó el pasado domingo en el Madison Square Garden de Nueva York y ha organizado en solitario debates con los electores, como una maratoniana sesión de preguntas y respuestas en Pensilvania que atrajo a grandes multitudes.

El día de la elección, el 5 de noviembre, planea realizar otro evento de este tipo.

– Recortes –

Trump ha prometido nombrar al multimillonario director de un nuevo «departamento de eficiencia gubernamental», o DOGE, que comparte nombre con la criptodivisa vinculada a Musk.

Este nombramiento plantearía importantes conflictos de interés, dado el papel esencial de SpaceX en las misiones de la NASA y la dependencia de Tesla de los reguladores gubernamentales, en particular para la tecnología de los autos sin conductor.

Además, el sistema Starlink de SpaceX desempeña un papel fundamental en el apoyo a las comunicaciones en zonas de guerra y catástrofes de todo el mundo.

Según el New York Times, SpaceX y Tesla han recibido al menos 15.000 millones de dólares en contratos gubernamentales en la última década.

En el acto de Nueva York, Musk propuso recortar el gasto público anual en dos billones de dólares, sugiriendo cambios drásticos en los servicios públicos como la reducción de las pensiones y la asistencia sanitaria a los jubilados.

El exsecretario del Tesoro Larry Summers le recordó que los gobiernos no se gestionan como las empresas. «Respetuosamente, creo que es una estupidez», dijo en Fox News.

– ¿X a tu servicio? –

Desde que adquirió Twitter y lo rebautizó como X hace dos años, Musk ha transformado la red social.

Estudios recientes indican una mayor visibilidad de los contenidos de derecha, mientras que las publicaciones demócratas y de izquierdas han visto reducida su participación.

Un análisis del Washington Post reveló que las cuentas republicanas publican con más frecuencia y ganan más seguidores bajo la gestión de Musk.

Funcionarios de la Casa Blanca han expresado su preocupación porque las visualizaciones de sus publicaciones han caído de 200.000 a 100.000.

Aunque esto podría atribuirse al éxodo de usuarios tras la adquisición de Musk, los ajustes del algoritmo también pueden influir.

Una investigación del Wall Street Journal descubrió que incluso las cuentas que solo siguen temas no políticos reciben predominantemente contenidos conservadores y relacionados con las elecciones, lo que contradice las garantías de X a los anunciantes sobre la exposición a contenidos no políticos.

– Altavoz de la desinformación –

Musk ha utilizado su cuenta con más de 200 millones de seguidores para promover la plataforma de Trump, en particular en temas como la inmigración y las cuestiones transgénero.

También ha difundido teorías conspirativas desacreditadas sobre máquinas de votación amañadas, argumentos que la campaña de Trump aprovechará si es derrotado.

Un análisis del New York Times de las publicaciones de Musk en X durante cinco días del mes pasado reveló que casi un tercio de sus 171 publicaciones contenían información falsa o carecían de contexto.

Musk ha difundido teorías conspirativas, como afirmaciones de que los demócratas «traen» inmigrantes para que voten y falsas historias sobre inmigrantes de Haití.

Según el Center for Countering Digital Hate, las afirmaciones electorales falsas o engañosas de Musk en X acumularon casi 1.200 millones de visitas en solo unos meses.