El viaje de Biden a Minnesota sirve para demostrar fuerza política contra su rival

El presidente Joe Biden se dirige a Minnesota para visitar una granja familiar al sur de Minneapolis y realizar una recaudación de fondos con muchos de los principales demócratas del estado, con el objetivo de demostrar influencia política en el territorio de su nuevo retador en las primarias de 2024. Representante Dean Phillips .

El presidente planea anunciar más de 5 mil millones de dólares en gastos para adaptar la agricultura al cambio climático, ampliar el acceso a Internet de alta velocidad, mejorar la infraestructura local y más. El dinero proviene de leyes de infraestructura y reducción de la inflación aprobadas anteriormente durante el mandato de Biden.

«El presidente es muy consciente del hecho de que la equidad debe estar en el centro de lo que hacemos y de todo lo que hacemos», dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack. Describió el anuncio como “una oportunidad emocionante para celebrar la importancia de la América rural”.

La campaña de reelección de Biden dijo que el viaje del presidente a Minnesota fue planeado antes de que Phillips anunciara su candidatura. El congresista es el único funcionario electo del partido del presidente que hace campaña contra Biden para la Casa Blanca.

Phillips es un congresista moderado de 54 años de los suburbios de Minneapolis, en su mayoría acomodados y cómodamente demócratas. Ha estado diciendo desde el año pasado que Biden no debería buscar la reelección y, en cambio, debería hacerse a un lado para dar paso a una nueva generación. Señala las encuestas que muestran a los votantes -incluso muchos demócratas- preocupados por la edad y la capacidad de elección del presidente de 80 años frente a Donald Trump, el expresidente y favorito republicano.

El viaje de Biden, que se produce tan poco después del anuncio de Phillips, será una oportunidad para que el presidente intente acabar con cualquier apoyo potencial a su naciente rival en las primarias. Entre los invitados a la recaudación de fondos de Biden se encuentran antiguos donantes de las campañas del Congreso de Phillips, así como el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.

La campaña de Phillips se sentirá “casi como si le arrojaran un vaso de agua fría en la cara”, dijo Ken Martin, presidente de los demócratas de Minnesota y vicepresidente del Comité Nacional Demócrata.

Martin es amigo de Phillips y lo reclutó para postularse para su escaño en la Cámara. Pero si Phillips cree que la gente está clamando por alternativas a Biden, dijo Martin, “tal vez sea el único que piensa así entre los líderes del Partido Demócrata”.

“Realmente no parece haber tanta apertura aquí, tanto como él quisiera, o cree que hay, o debería haber”, dijo.

Walz ha sido aún más enérgico en su defensa de Biden, publicando un correo electrónico de recaudación de fondos el viernes en nombre de Biden antes de que Phillips siquiera entrara formalmente en la carrera titulada «Los habitantes de Minnesota aman a Joe Biden».

“Tengo que decir esto sobre Minnesota: es un gran estado, lleno de gente maravillosa. Y a veces hacen locuras”, escribió Walz, como hacer “espectáculos políticos paralelos para ellos mismos”.

Una encuesta de AP-NORC publicada en agosto encontró que las palabras principales asociadas con Biden eran “viejas” y “confusas”. Casi el 70% de los demócratas y el 77% de los adultos estadounidenses dijeron que pensaban que Biden era demasiado mayor para ser eficaz durante cuatro años más.

Otra demócrata de Minnesota, la representante Angie Craig, se unió a Phillips al sugerir que Biden no debería buscar la reelección antes de las elecciones intermedias del año pasado, pero ahora dice que apoya al presidente. Dutch Creek Farms, que Biden visita el miércoles, está en el distrito de Craig.

Mientras tanto, destacados demócratas negros han criticado a Phillips por centrar su campaña inicial en New Hampshire, que es abrumadoramente blanca, desafiando el nuevo calendario de primarias demócratas de 2024, defendido por Biden, que tiene a Carolina del Sur en primer lugar. La medida tiene como objetivo empoderar mejor a los votantes negros y minoritarios, pero a Biden también le fue mucho mejor como candidato de las primarias demócratas de 2020 en Carolina del Sur, que ganó cómodamente , que en New Hampshire, donde terminó quinto.

“Cualquier candidato demócrata serio entendería que los votantes negros son la columna vertebral del Partido Demócrata”, dijo el representante demócrata de Mississippi Bennie Thompson. Dijo que la candidatura de Phillips a la Casa Blanca es “una falta de respeto hacia los votantes de color”.

Las primarias de New Hampshire, que los funcionarios planean celebrar en enero antes de las de Carolina del Sur el 3 de febrero, no están autorizadas por el Comité Nacional Demócrata. Biden no aparecerá en su boleta , pero todos los senadores del estado de New Hampshire y otros líderes del partido están liderando una campaña por escrito en nombre del presidente.

“¡Le doy la bienvenida al presidente Biden a Minnesota, donde todos están invitados!”, dijo Phillips en un comunicado sobre el viaje de Biden, haciendo referencia a su eslogan de campaña. «Estoy agradecido de que el presidente haya elegido hacer un viaje de último minuto a nuestro gran estado para discutir los problemas urgentes que afectan a los estadounidenses de a pie».

Añadió que “no podré dar la bienvenida al presidente, ya que seré el anfitrión de mi primer ayuntamiento en New Hampshire, que celebra su 103º aniversario de haber sido sede de las primeras primarias presidenciales de Estados Unidos en la nación”.

La campaña de Biden emitió una declaración cuando Phillips anunció su candidatura la semana pasada, diciendo que estaba «trabajando arduamente para movilizar la coalición ganadora que el presidente Biden puede reunir de manera única». Eso es después de ignorar los desafíos primarios anteriores de la autora de autoayuda Marianne Williamson y Robert Kennedy Jr. , un activista antivacunas que finalmente pasó de postularse como demócrata a ser independiente .

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no quiso comentar sobre el golpe de Biden al estado natal de Phillips, más allá de decir a los periodistas que “este presidente ama Minnesota”.

Minnesota no ha respaldado a un republicano para la presidencia desde Richard Nixon en 1972. Trump perdió por poco el estado ante Hillary Clinton en 2016 y habló antes de las elecciones de 2020 de cambiar el estado antes de finalmente no lograrlo . El encuestador demócrata Cornell Belcher dijo que Biden necesitará reforzar el apoyo de Minnesota para 2024, comparándolo con un estado indeciso que el presidente ha visitado más que cualquier otro: Pensilvania.

“No es un estado azul acérrimo y confiable”, dijo Belcher. Señaló que Minnesota es parte del muro azul del Medio Oeste que incluye Michigan y Wisconsin, y Biden “no tiene ninguna posibilidad si ese muro azul no se mantiene”.

“Hemos visto ese muro azul, en elecciones pasadas, tambalearse”, dijo Belcher.

La representante de Pensilvania Chrissy Houlahan, que trabajó con Phillips como miembro del grupo centrista de solucionadores de problemas de la Cámara de Representantes y otros esfuerzos legislativos, dijo que tiene “un enorme respeto por Dean”, pero “siento que su probable plataforma sería muy similar”. a la plataforma por la que ha votado en gran medida, que es la agenda y los logros legislativos del presidente Biden”.

«No veo una diferenciación real», dijo Houlahan. También llamó a Phillips una «distracción» en un momento en el que los demócratas deberían respaldar a Biden «de manera unificada para permitirle a él y a nosotros completar el trabajo que todos hemos comenzado juntos».