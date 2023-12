El tirador en la UNLV resultó ser un profesor que recientemente solicitó un trabajo allí

Un hombre armado que mató a tres personas e hirió gravemente a una cuarta en la Universidad de Nevada, Las Vegas, antes de morir en un tiroteo con la policía, no parecía estar apuntando a estudiantes, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con contacto directo. conocimiento de la investigación.

Estudiantes y profesores aterrorizados se refugiaron en aulas y dormitorios mientras el pistolero deambulaba por la Lee Business School de la UNLV el miércoles y abría fuego justo antes del mediodía en el cuarto piso, donde se encuentran las oficinas de profesores y personal de los departamentos de contabilidad y marketing.

Uno de los funcionarios dijo que el pistolero era un antiguo profesor de negocios que había buscado sin éxito un trabajo en la UNLV. El otro funcionario policial identificó al sospechoso como Anthony Polito, de 67 años. Ambos funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información públicamente.

Los investigadores registraron un apartamento en Henderson, Nevada, el miércoles por la noche como parte de la investigación y recuperaron varios dispositivos electrónicos, incluido el teléfono celular de Polito, dijo uno de los funcionarios.

El derecho a poseer armas: lo que necesitas saber En Estados Unidos, el derecho a poseer armas alimenta la violencia que eclipsa cada vez más otros derechos. En los últimos años, los tribunales estadounidenses han adoptado una interpretación cada vez más absolutista de la Segunda Enmienda, contribuyendo a la proliferación de armas de fuego .

Casi 400 millones de armas están en manos de civiles en Estados Unidos y han permitido cientos de asesinatos en masa .

Para muchos estadounidenses, esa violencia se siente como una amenaza creciente al derecho a practicar el culto en paz, a ir a la escuela o a “la búsqueda de la felicidad”.

Polito fue profesor en Carolina del Norte en el Departamento de Marketing y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Carolina del Este de 2001 a 2017, según un comunicado publicado el jueves por la escuela. Renunció en enero de 2017 como profesor asociado titular.

Uno de los antiguos alumnos de Polito en la Universidad de East Carolina, Paul Whittington, dijo que Polito se fue por la tangente durante la clase sobre sus numerosos viajes a Las Vegas. Polito les dijo a sus estudiantes que los visitaba dos veces al año, quedándose en diferentes hoteles y yendo a varios clubes, dijo Whittington.

“Estaba realmente muy, muy obsesionado con la ciudad de Las Vegas”, dijo Whittington. «Creo que a él realmente le gustó ir allí».

Polito también parecía obsesionado con las revisiones anónimas de los estudiantes al final de cada semestre, dijo Whittington. Polito le dijo a la clase de Whittington que recordaba las caras de los estudiantes que le dieron malas críticas y expresaba que estaba seguro de quiénes eran y dónde se sentaban, señalando los asientos en el aula, dijo Whittington.

“Siempre hablaba de los comentarios negativos que recibía”, dijo Whittington, ahora de 33 años, quien tomó la clase de introducción a la gestión de operaciones de Polito en 2014. “No recibió muchos, pero siempre había un estudiante cada semestre. o al menos un estudiante en cada clase, eso daría una evaluación negativa. Y se obsesionó con eso”.

El ataque en la UNLV aterrorizó a una ciudad que vivió el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos en octubre de 2017, cuando un hombre armado mató a 60 personas e hirió a más de 400 tras abrir fuego desde la ventana de una suite de un rascacielos en el Mandalay Bay de Las Vegas. Strip, a solo millas del campus de la UNLV.

Las lecciones aprendidas de ese tiroteo ayudaron a las autoridades a trabajar “sin problemas” para reaccionar ante el ataque de la UNLV, dijo el sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, en una conferencia de prensa.

La policía no identificó de inmediato a las víctimas ni el motivo del atacante. Tampoco dijeron qué tipo de arma fue utilizada.

Después de abrir fuego, el pistolero se dirigió a varios otros pisos de la escuela de negocios antes de morir en un tiroteo con dos detectives de la policía universitaria afuera del edificio, que está al lado del sindicato de estudiantes de la universidad, dijo el jefe de policía de la UNLV, Adam García.

Las autoridades dieron el visto bueno unos 40 minutos después del primer informe de un tirador activo.

No quedó claro de inmediato cuántos de los 30.000 estudiantes de la escuela estaban en el campus en ese momento, pero McMahill dijo que los estudiantes se habían reunido afuera del edificio y del sindicato de estudiantes para comer y jugar. Si la policía no hubiera matado al atacante, “se podrían haber perdido innumerables vidas adicionales”, dijo.

«Ningún estudiante debería tener miedo de perseguir sus sueños en un campus universitario», dijo el sheriff.

La profesora de la UNLV, Kevaney Martin, se refugió debajo de un escritorio en su salón de clases, donde otro miembro de la facultad y tres estudiantes se refugiaron con ella.

“Fue aterrador. No puedo ni empezar a explicarlo”, dijo Martin. «Estaba tratando de mantener la calma para mis alumnos y tratando de no llorar, pero las emociones son algo que no quiero volver a experimentar nunca más».

Martin dijo que estaba enviando mensajes de texto a amigos y seres queridos, con la esperanza de recibir noticias de que un sospechoso había sido detenido. Cuando otro profesor llegó a la sala y les dijo a todos que evacuaran, se unieron a docenas de personas que salían corriendo del edificio. Martin hizo que sus estudiantes se subieran a su auto y los sacó del campus.

“Una vez que nos alejamos de la UNLV, estacionamos y nos sentamos en silencio”, dijo. “Nadie dijo una palabra. Estábamos en completo shock”.

El estudiante Jordan Eckermann, de 25 años, dijo que estaba en su clase de derecho comercial en un salón de clases del segundo piso cuando escuchó un fuerte golpe y sonó una alarma penetrante, lo que hizo que los estudiantes se pusieran de pie.

Algunos de sus compañeros salieron corriendo presa del pánico, pero Eckermann dijo que primero miró fuera del aula antes de irse. Dijo que vio a un agente de la ley con un chaleco antibalas sosteniendo un arma larga, mientras ropa, mochilas y botellas de agua yacían esparcidos por el suelo.

Minutos más tarde, cuando estaba afuera, Eckermann dijo que escuchó ráfagas de disparos provenientes del exterior de la escuela de negocios, por un total de al menos 20 disparos. El aire olía a pólvora. Dijo que siguió alejándose del campus.

Las clases fueron canceladas hasta el viernes en la universidad y el partido de baloncesto de la UNLV en la Universidad de Dayton, Ohio, fue cancelado el miércoles por la noche debido a los tiroteos. Wrangler National Finals Rodeo también canceló los eventos programados el jueves por la noche en el Thomas & Mack Center de la UNLV.