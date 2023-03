El rechazo de un educador negro enfurece a algunos senadores de Mississippi

El Senado de Mississippi, liderado por los republicanos, votó el miércoles en contra de confirmar al veterano educador Robert P. Taylor como superintendente estatal de educación , lo que enfureció a algunos demócratas negros que dijeron que el rechazo se debió, al menos en parte, a que Taylor es negro y escribieron hace años sobre la historia racista del estado.

La Junta de Educación del estado, que tiene miembros elegidos por el gobernador republicano, el vicegobernador y el presidente de la Cámara, realizó una búsqueda nacional de un superintendente el año pasado. Los miembros de la junta anunciaron en noviembre que su elección unánime era Taylor, quien había trabajado los últimos 30 años en Carolina del Norte.

“Toda esta confirmación fue un proceso político, y lo sabía desde el principio”, dijo Taylor a The Associated Press el miércoles por la noche después de la votación en el Senado. Dijo que los senadores en el pasado han confirmado a todos los nominados anteriores para superintendente estatal, y está decepcionado de que este grupo de senadores no lo haya confirmado.

“El hecho de que no lo hicieran, eso es con lo que tengo que vivir”, dijo Taylor. “Siempre respetaré el proceso”.

No es inusual que los nominados sirvan mientras esperan que los senadores consideren la confirmación, y Taylor había estado trabajando como superintendente en Mississippi desde enero. Con el rechazo del Senado, la junta buscará otro superintendente.

Alrededor del 38% de los residentes de Mississippi son negros. Taylor habría sido el segundo superintendente de educación del estado negro de Mississippi, después de que Henry Johnson sirviera de 2002 a 2005.

Taylor creció en Laurel, Mississippi, y obtuvo su licenciatura en 1990 en la Universidad del Sur de Mississippi. Como estudiante universitario, escribió para un boletín llamado «La palabra no escuchada», que dijo que les dio a los estudiantes negros una voz que el periódico del campus a menudo ignoraba.

Un artículo de 2020 en el sitio web del Centro de Estudios Negros de la universidad se centró en el boletín informativo de corta duración.

“’The Unheard Word’, en mi opinión, reconoció que la Universidad del Sur de Mississippi estaba en el estado más racista de la Unión, y que si bien el enfoque histórico siempre ha estado en la Universidad de Mississippi, Southern Miss tenía un pasado que estaba contaminado. también”, dijo Taylor al Centro de Estudios Negros.

Taylor le dijo a AP en una entrevista telefónica que es importante que la gente lea sus palabras en contexto. Dijo que el boletín escribió, por ejemplo, sobre la historia de Clyde Kennard , quien buscó convertirse en el primer estudiante negro de la universidad en la década de 1950 y fue rechazado por su raza. La Comisión de Soberanía de Mississippi, una agencia estatal de espionaje en ese momento, dirigió los esfuerzos para bloquear la inscripción de Kennard.

La votación del Senado sobre la nominación de Taylor el miércoles se basó principalmente en líneas partidistas, con 31 republicanos votando en contra. De los 21 que votaron por la confirmación, cinco eran republicanos y los demás demócratas.

“Debido a que lo rechazamos por su raza, estamos rechazando a Dios porque Dios lo hizo así”, dijo el senador demócrata David Jordan, quien es negro.

El senador republicano Chris Johnson de Hattiesburg, que es blanco, votó a favor de confirmar a Taylor. Dijo que Taylor respondió las preguntas de los senadores de manera directa durante una audiencia de confirmación, incluso sobre lo que había escrito sobre la historia racista de Mississippi.

“Él respondió diciendo: ‘En ese momento, así es como me sentí”, dijo Johnson a los periodistas el miércoles después de que fracasara la nominación.

El anterior superintendente de educación de Mississippi, Carey Wright, se jubiló el 30 de junio después de 13 años en el cargo. Un superintendente interino comenzó el 1 de julio y sirvió hasta que llegó Taylor.

El presidente del Comité de Educación del Senado, Dennis DeBar, un republicano blanco de Leaksville, dijo que la raza no tuvo nada que ver con su voto en contra de la nominación de Taylor. DeBar dijo que cree que Taylor es un buen hombre y debe ser respetado.

“Creo que lo que más perjudicó a la Dra. Taylor… es que tenemos varias escuelas de bajo rendimiento en nuestro estado”, dijo DeBar. “Nos gustaría ver a alguien con un mejor currículum para mejorar las escuelas de bajo rendimiento”.

El senador demócrata Derrick Simmons de Greenville, quien es negro, dijo que Taylor debería haber sido confirmado.

«Dr. Taylor hizo todo lo que le decimos a la gente en el estado de Mississippi que haga: obtener una buena educación, tratar de usar esa buena educación, salir y obtener su experiencia y luego regresar al estado de Mississippi y darle a Mississippi todos sus talentos educativos. y toda su experiencia educativa y retribuya a la comunidad que le brindó”, dijo Simmons.

Horas después de que el Senado rechazara la nominación de Taylor, la senadora demócrata Barbara Blackmon de Canton, quien es negra, trató de enmendar otra legislación para decir que Mississippi solo consideraría a los nominados que nunca habían salido del estado, una forma de expresar su enojo por el rechazo. El vicegobernador Delbert Hosemann dijo que la enmienda no era relevante y que los senadores no la votaron.