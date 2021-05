El plan de Biden impulsaría la conservación de tierras y aguas de EEUU

AP

Washington Hispanic:

El gobierno de Biden detalló el jueves medidas para lograr una ambiciosa meta de conservar casi un tercio de las tierras y aguas de Estados Unidos para 2030, confiando en los esfuerzos voluntarios para preservar las áreas públicas, privadas y tribales, al tiempo que ayudó a combatir el cambio climático y crear empleos.

Un informe, con el título elevado «America the Beautiful», requiere un compromiso de una década en proyectos en todo el país para hacer de la conservación y restauración de tierras y aguas una prioridad urgente. El plan purificaría el agua potable, aumentaría el espacio verde, mejoraría el acceso a la recreación al aire libre, restauraría la pesca saludable, reduciría el riesgo de incendios forestales y reconocería las «contribuciones sobredimensionadas» de agricultores, ganaderos, propietarios forestales, pescadores, cazadores, comunidades rurales y naciones tribales.

En el proceso, el esfuerzo producirá miles de nuevos empleos y una economía más fuerte, al tiempo que abordará el cambio climático y la justicia ambiental, incluyendo el acceso ampliado de las comunidades desfavorecidas al aire libre, dijo el informe.

El presidente Joe Biden se ha fijado la meta de conservar al menos el 30% de las tierras y aguas estadounidenses para 2030. Si tiene éxito, el plan ayudará a frenar el calentamiento global y preservar algunas de las tierras más pintorescas de la nación para las generaciones futuras de estadounidenses, dijo el informe.

Alrededor del 12% de las tierras del país y el 25% de sus aguas están actualmente protegidas, según una investigación del Center for American Progress, un think tank de izquierda. Esas áreas protegidas incluyen no sólo parques, sino también áreas silvestres, refugios de caza, tierras agrícolas, bosques, ranchos y otros sitios con servidumbres de conservación.

El plan publicado el jueves recomienda una serie de acciones, incluyendo la expansión de un programa federal de subvenciones para crear parques locales, especialmente en ciudades y otras «comunidades privadas de naturaleza». expansión de hábitats y corredores de peces y vida silvestre; mayor acceso para la recreación al aire libre; y la creación de un «cuerpo civil del clima» para trabajar en proyectos de conservación y restauración en todo el país.

El plan cumple con una promesa de campaña de Biden y se basa en la Ley de Gran Americano al Aire Libre,una ley de 2020 aprobada por el Congreso que autoriza casi $3 mil millones para proyectos de conservación, recreación al aire libre y mantenimiento de parques nacionales y otras tierras públicas.

Los partidarios llaman a la ley el estatuto de conservación más significativo en casi medio siglo. Proporciona fondos anuales dedicados para parques y proyectos de espacios abiertos en todo el país.

Incluso con esa inyección de dólares federales, el plan Biden se basa en gran medida en los esfuerzos voluntarios de conservación de agricultores, ganaderos, propietarios de bosques y comunidades pesqueras. No se proporcionó ninguna estimación de costos para el proyecto. Gran parte del gasto podría hacerse a través de los presupuestos del departamento, así como la ley al aire libre de 2020, el proyecto de ley agrícola de 2018 y el plan de infraestructura propuesto por Biden de 2,3 billones de dólares, dijeron funcionarios.

«El desafío del presidente es un llamado a la acción para apoyar los esfuerzos locales de conservación y restauración de todo tipo y en todo Estados Unidos, dondequiera que las comunidades deseen salvaguardar las tierras y aguas que conocen y aman», dice el informe. Hacerlo no sólo protegerá nuestras tierras y aguas, sino que también impulsará nuestra economía y apoyará empleos en todo el país».

El informe fue firmado por tres miembros del Gabinete el Secretario del Interior Deb Haaland,el Secretario de Agricultura Tom Vilsack y la Secretaria de Comercio Gina Raimondo junto con Brenda Mallory, quien dirige el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca.

«La naturaleza desempeña un papel importante en la mejora de la resiliencia al cambio climático y la creación de una economía próspera», dijo Haaland en una conferencia de prensa el jueves. America the Beautiful’ es el comienzo de un esfuerzo importante que sólo podemos hacer juntos».

La asesora climática de la Casa Blanca, Gina McCarthy, dijo que la ley Great Outdoors, que financia el popular Fondo para la Conservación de la Tierra y el Agua y apunta a un creciente atraso de mantenimiento en los parques nacionales, fue un «pago inicial» de la iniciativa de conservación. La ley autoriza $900 millones al año para ese fondo y $1,9 mil millones adicionales al año en mejoras en parques, bosques, refugios de vida silvestre y tierras de campo.

«Hay muchas herramientas disponibles para nosotros» para pagar el programa de conservación, dijo McCarthy. El informe es sólo el «punto de partida» en un camino para cumplir con la visión de conservación de Biden, dijeron ella y otros funcionarios.

«Donde este camino conduzca en la próxima década no será determinado por nuestras agencias, sino por las ideas y el liderazgo de las comunidades locales», dijeron los funcionarios del Gabinete en el informe. Es nuestro trabajo escuchar, aprender y proporcionar apoyo en el camino a … pasar tierras sanas, aguas y vida silvestre a las generaciones venideras.»

Grupos ecologistas y al aire libre saludaron la iniciativa.

«La conclusión es que las tierras y aguas públicas más saludables significan más oportunidades para que los estadounidenses se recreen fuera y para que las economías de las comunidades prosperen», dijo Jessica Turner, directora ejecutiva de la Outdoor Recreation Roundtable, una coalición que representa una variedad de negocios al aire libre.

Alex Taurel, de la Liga de Votantes de Conservación, agregó: «Estamos todos para ayudar a alcanzar y superar» el objetivo de Biden.

Chris Wood, presidente de Trout Unlimited, un grupo de conservación de la pesca, dijo que «la conservación más duradera y duradera es la más local». Su organización trabajará con la administración y otros «para promover soluciones que empoderan a las comunidades locales, apoyan a los propietarios de tierras, protegen la trucha y el salmón y, lo más importante, dejan un legado de tierra y agua más saludable para nuestros hijos».