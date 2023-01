El Partido Republicano exige registros de visitantes en el caso de documentos clasificados de Biden

Los recién empoderados republicanos de la Cámara de Representantes exigieron el domingo que la Casa Blanca entregue toda la información relacionada con sus búsquedas que han descubierto documentos clasificados en la casa y la antigua oficina del presidente Joe Biden a raíz de que se encontraron más registros en su residencia de Delaware.

“Tenemos muchas preguntas”, dijo el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara.

Comer, republicano de Kentucky, dijo que quiere ver todos los documentos y comunicaciones relacionados con las búsquedas realizadas por el equipo de Biden, así como los registros de visitantes de la casa del presidente en Wilmington, Delaware, desde el 20 de enero de 2021 hasta el presente. Dijo que el objetivo es determinar quién podría haber tenido acceso al material clasificado y cómo llegaron allí los registros.

La Casa Blanca dijo el sábado que había descubierto cinco páginas adicionales de documentos clasificados en la casa de Biden el jueves, el mismo día en que se nombró a un fiscal especial para revisar el asunto.

En una carta el domingo al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, Comer criticó los registros de los representantes de Biden cuando el Departamento de Justicia comenzaba a investigar y dijo que “el mal manejo de materiales clasificados por parte de Biden plantea la cuestión de si ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional”. Comer exigió que la Casa Blanca proporcione toda la información relevante, incluidos los registros de visitantes, para fin de mes.

Al aparecer en “State of the Union” de CNN, Comer se refirió a la casa de Biden como una “escena del crimen”, aunque reconoció que no estaba claro si se violaron las leyes.

“Mi preocupación es que se llamó al abogado especial, pero horas después de eso todavía teníamos a los abogados personales del presidente, que no tienen autorización de seguridad, todavía hurgando en la residencia del presidente, buscando cosas, quiero decir que eso sería esencialmente un crimen escena, por así decirlo”, dijo Comer.

Si bien el Servicio Secreto de EE. UU. brinda seguridad en la residencia privada del presidente, no mantiene registros de visitantes, dijo el domingo el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi.

“No mantenemos de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada”, dijo Guglielmi. Agregó que la agencia examina a los visitantes de las propiedades del presidente, pero no mantiene registros de esos controles.

La Casa Blanca confirmó que Biden no ha mantenido registros independientes de quién ha visitado su residencia desde que asumió la presidencia.

“Como todos los presidentes en décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams. “Pero al asumir el cargo, el presidente Biden restauró la norma y la tradición de mantener registros de visitantes de la Casa Blanca, incluida la publicación periódica, después de que la administración anterior los terminara”.

De hecho, la administración del presidente Donald Trump anunció a principios de su presidencia que no publicaría los registros de visitantes por «graves riesgos de seguridad nacional y preocupaciones de privacidad de los cientos de miles de visitantes anualmente». La administración del demócrata Barack Obama luchó inicialmente contra los intentos del Congreso y de los grupos conservadores y liberales de obtener registros de visitantes. Pero después de ser demandado, comenzó voluntariamente a divulgar los registros en diciembre de 2009, publicando registros cada tres o cuatro meses.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó en 2013 que los registros pueden retenerse bajo el privilegio ejecutivo presidencial. Ese fallo unánime fue escrito por el juez Merrick Garland, quien ahora se desempeña como fiscal general de Biden.

Cuando se le preguntó acerca de la solicitud de Comer de registros y comunicaciones con respecto a la búsqueda de documentos, Sams respondió: “Simplemente lo remitiría a lo que el propio congresista Comer le dijo a CNN esta mañana: ‘Al final del día, mi mayor preocupación no son los documentos clasificados’. para ser sincero contigo.’ Eso lo dice todo.»

En esa entrevista de CNN, Comer había agregado que los republicanos de la Cámara no confiaban en que el Departamento de Justicia le diera al asunto de los documentos clasificados de Biden un nivel de escrutinio apropiado. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitó el viernes que Garland entregue información relacionada con el descubrimiento de documentos y el nombramiento de Garland del fiscal especial Richard Hur para supervisar la investigación.

Los funcionarios de la Casa Blanca “pueden decir que están siendo transparentes, pero es todo lo contrario”, dijo el presidente del comité, el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, a “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

El abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber , dijo en un comunicado el sábado que se encontraron un total de seis páginas de documentos clasificados de la época en que Biden se desempeñó como vicepresidente en la administración Obama durante una búsqueda en la biblioteca privada de Biden. La Casa Blanca había dicho anteriormente que solo se encontró una página allí.

La última revelación se sumó al descubrimiento de documentos encontrados en diciembre en el garaje de Biden y en noviembre en sus antiguas oficinas en el Penn Biden Center en Washington .

Sauber dijo que los abogados personales de Biden, que no tenían autorización de seguridad, detuvieron su búsqueda después de encontrar la primera página el miércoles por la noche. Sauber encontró el material restante el jueves, mientras facilitaba su recuperación por parte del Departamento de Justicia. Sauber no explicó por qué la Casa Blanca esperó dos días para proporcionar una contabilidad actualizada. La Casa Blanca ya enfrenta un escrutinio por esperar más de dos meses para reconocer el descubrimiento del grupo inicial de documentos en la oficina de Biden.

El representante Jamie Raskin de Maryland, el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, dijo que el Departamento de Justicia nombró legítimamente a asesores especiales para “llegar al fondo” del asunto de los documentos clasificados de Biden, así como en una investigación separada sobre el mal manejo de documentos clasificados en el club privado y residencia del expresidente Donald Trump en Florida.

Pero Raskin también enfatizó las diferencias clave entre los dos casos, incluido que el equipo de Biden entregó fácilmente los documentos a los Archivos Nacionales en comparación con la resistencia repetida de Trump a tales solicitudes.

“Deberíamos mantener un sentido de proporción y medida sobre lo que estamos hablando”, dijo Raskin a CNN.

Cuando se le preguntó el domingo si su comité de supervisión también investigaría el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, Comer objetó.

“Ha habido tantas investigaciones sobre el presidente Trump que no siento que debamos dedicar mucho tiempo a investigar al presidente Trump, porque los demócratas lo han hecho durante los últimos seis años”, dijo.