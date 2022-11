El Partido Republicano aprovecha la vacilación de los votantes para atacar a los vehículos eléctricos como costosos

De cara a las elecciones de mitad de período de la próxima semana , muchos candidatos republicanos buscan capitalizar las preocupaciones de los votantes sobre la inflación vilipendiando un componente clave de la agenda climática del presidente Joe Biden: los vehículos eléctricos.

En las redes sociales, en los anuncios políticos y en los mítines de campaña, los republicanos dicen que el impulso de los demócratas por el transporte a batería dejará a los estadounidenses en la ruina, varados en la carretera e incluso en la oscuridad. Muchas de las líneas de ataque no son ciertas: la propia industria automotriz ha adoptado en gran medida un cambio a los vehículos eléctricos, por ejemplo, y algunos legisladores republicanos se apresuran a celebrar la apertura de plantas de baterías de vehículos eléctricos en los EE. UU. que prometen nuevos puestos de trabajo.

Pero los analistas políticos dicen que los mensajes del Partido Republicano explotan la vacilación de los votantes sobre los vehículos eléctricos que pueden haber puesto a los demócratas a la defensiva en un momento en que los estadounidenses sienten especialmente un apuro financiero. Los vehículos eléctricos cuestan $65,000 en promedio, un hecho que citan los candidatos republicanos.

Más de dos tercios de los estadounidenses dicen que es poco probable que compren un vehículo eléctrico en los próximos tres años, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Los demócratas tienen el doble de probabilidades de decir que planean comprar uno que los republicanos, 37% a 16%, respectivamente.

“Todavía hay muchas ventas por hacer antes de que los vehículos eléctricos se pongan de moda entre el pueblo estadounidense”, dijo Jim Manley, estratega demócrata y antiguo miembro del personal del difunto líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, demócrata por Nevada. Describió los primeros mensajes demócratas que sugerían que los vehículos eléctricos eran una solución inmediata al aumento de los precios de la gasolina como un error. “Eso crea una oportunidad para los republicanos en esta elección, que comienza y termina con la economía y la inflación”.

En una carrera clave para la Cámara de Representantes de Iowa, un anuncio de un grupo alineado con los republicanos muestra a un hombre parado junto a una camioneta mientras llama a la representante demócrata Cindy Axne y a la administración de Biden «despistados y fuera de contacto» por apoyar vehículos eléctricos «caros» con Baterías fabricadas actualmente en China.

En el competitivo Nevada, el candidato republicano al Senado, Adam Laxalt, se burla del apoyo de la senadora demócrata Catherine Cortez Masto a la amplia ley climática y de salud de su partido , que incluye créditos fiscales para comprar vehículos eléctricos. Laxalt advierte que los conductores de Nevada tendrán que renunciar a cargar sus vehículos eléctricos durante el calor extremo para evitar sobrecargar la red eléctrica.

El tema también se ha convertido en un punto crítico en las carreras de gobernadores en estados como Michigan , Minnesota y California , donde los titulares demócratas han defendido su apoyo a una transición rápida a los vehículos eléctricos: California estableció el objetivo de que todos los vehículos nuevos sean eléctricos o enchufables. híbrido para 2035, y se enfrentó a preguntas sobre cómo pagar las estaciones de carga y las mejoras en las carreteras a medida que los ingresos por impuestos a la gasolina comienzan a disminuir.

Incluso con precios más altos de la gasolina, la marcha inexorable hacia un futuro totalmente eléctrico enfrenta desafíos, ninguno de los cuales se resolverá antes de las elecciones intermedias que decidirán el control de un Congreso muy dividido.

Obstaculizados por la escasez de la cadena de suministro y la fabricación que actualmente depende de partes de baterías fabricadas principalmente en China, los vehículos eléctricos están en el rango de costos de los autos de lujo y siguen estando fuera del alcance de la mayoría de los hogares estadounidenses. Eso hace que los republicanos sean más duros con los precios (el expresidente Donald Trump dice con frecuencia que los vehículos eléctricos conducirán a la desaparición de la industria automotriz de EE. UU.) y los demócratas hablan de las recientes caídas en los precios de la gasolina y los empleos creados por los vehículos eléctricos y otras energías limpias. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, promete una agenda de aumento de la extracción de petróleo en EE. UU. y deshacer la ley climática y de salud de Biden si su partido vuelve a tomar la cámara.

Como presidente, Biden acumuló victorias en el Congreso que incluyeron el envío de $ 7500 millones a los estados para construir una red nacional de carreteras de hasta 500 000 estaciones de carga EV . La ley climática y de salud de los demócratas también extiende créditos fiscales de hasta $7,500 a partir del próximo año para que los consumidores compren vehículos eléctricos.

La analista de Autotrader, Michelle Krebs, dijo que los vehículos eléctricos son difíciles de vender durante la campaña porque siguen siendo un futuro lejano para la mayoría de los estadounidenses. A diferencia de los cheques de estímulo en 2020, los créditos fiscales para vehículos eléctricos en la ley climática y de salud de los demócratas aún se están resolviendo y , en última instancia, podrían dejar a pocos estadounidenses elegibles . Actualmente, los vehículos eléctricos representan alrededor del 5 % de las ventas de vehículos nuevos en EE. UU.

“No todos ven estaciones de carga de vehículos eléctricos en sus vecindarios en este momento, por lo que eso tiene un impacto”, dijo.

En una entrevista, el asesor de infraestructura de la Casa Blanca, Mitch Landrieu, dijo que el alto precio de los vehículos eléctricos, incluidos hasta $ 400,000 para un autobús escolar eléctrico, es “una crítica legítima”, pero agregó: “Cuanto más fabriquemos, más baratos serán”. Llegar.»

General Motors, Ford, Toyota y otros fabricantes de automóviles se han comprometido a aumentar drásticamente la producción de vehículos eléctricos, dijo, y mientras lo hacen, los vehículos eléctricos «serán más asequibles». GM, por ejemplo, planea comenzar a vender un Chevrolet SUV eléctrico compacto el próximo año con un precio inicial de alrededor de $ 30,000.

Gregory Barry, de 45 años, republicano y padre de dos hijos en Audubon, Pensilvania, dice que está abierto a los vehículos eléctricos una vez que sean más asequibles y tarden menos en cargarse, pero dice que es un error que EE. UU. ignore el petróleo y otras fuentes de energía mientras tanto. .

Insatisfecho con el candidato republicano al Senado, el Dr. Mehmet Oz, en otros temas, Barry dijo que descartó votar por el demócrata John Fetterman por sus posiciones aparentemente contradictorias sobre el fracking y probablemente votará por un candidato de un tercer partido.

Meg Cheyfitz, una progresista autodenominada de 67 años de Columbus, Ohio, está preocupada por el cambio climático y cree que el gobierno no está haciendo lo suficiente para abordar el problema. Pero no tiene intención de comprar un vehículo eléctrico y dice que ella y su esposo no pueden instalar fácilmente un cargador en casa ya que estacionan sus autos en la calle. Cheyfitz también cree que los vehículos eléctricos siguen siendo una tecnología relativamente desconocida con efectos potencialmente mixtos en el medio ambiente.

“Los créditos fiscales para los vehículos eléctricos no son suficientes”, dijo Cheyfitz, quien votó por los demócratas en la boleta electoral durante la votación anticipada, pero dice que no respaldará a Biden si se postula en 2024. “Realmente no los veo tomando medidas significativas en todo sobre el clima”.

Los grupos ambientalistas descartan la noción de que el tema del cambio climático se ha perdido en las elecciones de mitad de período, citando anuncios recientes de la Casa Blanca que destacan inversiones del sector privado de miles de millones de dólares en la fabricación nacional de baterías para vehículos eléctricos, así como $ 1 mil millones en gastos federales para escuelas eléctricas. autobuses La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, elogió un nuevo “cinturón de baterías” en el Medio Oeste, y la vicepresidenta Kamala Harris viajó al estado de Washington para promover la compra de 2500 autobuses escolares “limpios” bajo un nuevo programa federal.

En algunos estados, el apoyo a los vehículos eléctricos es bipartidista. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, ha estado aceptando grandes inversiones de Hyundai y Rivian para construir plantas de vehículos eléctricos en su estado en su lucha por la reelección contra la demócrata Stacey Abrams. El senador demócrata Raphael Warnock está publicando un anuncio en su carrera contra el republicano Herschel Walker que presenta al titular en un autobús escolar eléctrico. “Súbase al autobús, el autobús hacia el futuro”, dice Warnock, alabando los miles de puestos de trabajo en una empresa de Georgia que fabrica autobuses escolares eléctricos.

En Ohio, el candidato republicano al Senado, JD Vance, se opone a una fábrica de baterías de empresa conjunta de 3.500 millones de dólares planificada por Honda, parte de una ola de anuncios de plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos y baterías de EE. UU. destinados a impulsar la cadena de suministro nacional. La campaña del demócrata Tim Ryan critica la oposición de Vance como una señal de que «no tiene idea de lo que está sucediendo en Ohio cuando critica nuestra industria de vehículos eléctricos en rápido crecimiento».

Katherine García, directora de la campaña Transporte Limpio para Todos de Sierra Club, dijo que EE. UU. está “en un punto de inflexión para la adopción de vehículos eléctricos”, y agregó que la nueva ley climática “va a cambiar las reglas del juego para la acción climática”.

“Esta administración y este Congreso (Demócrata) realmente han cumplido con el clima, y ​​necesitamos que continúe”, dijo.