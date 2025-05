El juez detiene gran parte de la reducción masiva de agencias federales de la administración Trump

El gobierno de Trump debe detener gran parte de su drástica reducción de la fuerza laboral federal, ordenó el viernes un juez de California.

La jueza Susan Illston en San Francisco emitió la orden de emergencia en una demanda presentada la semana pasada por sindicatos y ciudades, uno de los múltiples desafíos legales a los esfuerzos del presidente republicano Donald Trump por reducir el tamaño de un gobierno federal que él llama inflado y costoso.

“La Corte sostiene que es probable que el Presidente deba solicitar la cooperación del Congreso para ordenar los cambios que busca y, por lo tanto, emite una orden de restricción temporal para pausar las reducciones de personal a gran escala mientras tanto”, escribió Illston en su orden.

La orden de restricción temporal ordena a numerosas agencias federales que dejen de actuar sobre la orden ejecutiva del presidente firmada en febrero y un memorando posterior emitido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y la Oficina de Administración de Personal.

La orden, que vence en 14 días, no obliga a los departamentos a recontratar personal. Los demandantes solicitaron que se pospusiera la fecha de entrada en vigor de cualquier medida de la agencia y que los departamentos suspendieran la implementación o el cumplimiento de la orden ejecutiva, incluyendo cualquier otra medida.

Limitaron su solicitud a los departamentos en los que el desmantelamiento ya está en marcha o está a punto de iniciarse, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos , que anunció en marzo que despedirá a 10.000 trabajadores y centralizará las divisiones.

Illston, quien fue nominado para el cargo por el ex presidente Bill Clinton, un demócrata, dijo en una audiencia el viernes que el presidente tiene autoridad para buscar cambios en los departamentos y agencias del poder ejecutivo creados por el Congreso.

“Pero debe hacerlo de forma legal”, dijo. “Debe hacerlo con la cooperación del Congreso; así lo establece la Constitución”.

Trump ha dicho repetidamente que los votantes le dieron un mandato para rehacer el gobierno federal y eligió al multimillonario Elon Musk para liderar la iniciativa a través de DOGE.

Decenas de miles de empleados federales han sido despedidos, han dejado sus empleos mediante programas de renuncia diferida o han sido suspendidos como resultado de las medidas de Trump para reducir el tamaño del gobierno. No hay una cifra oficial de los recortes de empleo , pero al menos 75,000 empleados federales solicitaron la renuncia diferida, y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos.

En su orden, Illston ofreció varios ejemplos para demostrar el impacto de la reducción de personal. Un sindicato que representa a trabajadores federales que investigan los riesgos para la salud que enfrentan los mineros declaró que estaba a punto de perder a 221 de los 222 trabajadores de la oficina de Pittsburgh, Pensilvania; un agricultor de Vermont no recibió una inspección oportuna en su propiedad para recibir ayuda por desastre tras una inundación y perdió un importante periodo de siembra; la reducción de personal de la Administración del Seguro Social ha provocado tiempos de espera más largos para los beneficiarios.

Todas las agencias afectadas fueron creadas por el Congreso, señaló.

Los abogados del gobierno argumentaron el viernes que la orden ejecutiva y el memorando que solicitaban reducciones de personal a gran escala y planes de reorganización proporcionaban sólo principios generales que las agencias deberían seguir al ejercer su propio proceso de toma de decisiones.

“Se invita expresamente a comentarios y propuestas para la participación legislativa como parte de las políticas que dichas agencias desean implementar”, dijo Eric Hamilton, fiscal general adjunto, sobre el memorando. “Establece una guía”.

Pero Danielle Leonard, abogada de los demandantes, dijo que estaba claro que el presidente, DOGE y OPM estaban tomando decisiones fuera de su autoridad y no invitando al diálogo de las agencias.

«No están esperando a que estos documentos de planificación» pasen por largos procesos, dijo. «No piden aprobación ni la esperan».

La orden de restricción temporal se aplica a departamentos como el de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos.

También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.

Algunos sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también son demandantes en otra demanda ante un juez de San Francisco que impugna los despidos masivos de trabajadores en período de prueba. En ese caso, el juez William Alsup ordenó al gobierno en marzo la reincorporación de dichos trabajadores, pero la Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente bloqueó su orden .

Los demandantes incluyen las ciudades de San Francisco, Chicago y Baltimore; el grupo laboral American Federation of Government Employees; y los grupos sin fines de lucro Alliance for Retired Americans, Center for Taxpayer Rights y Coalition to Protect America’s National Parks.