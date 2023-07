El juez confirma el veredicto del jurado de $ 5 millones contra Trump en el caso de abuso sexual y difamación de un escritor

Un juez federal confirmó el miércoles el veredicto de un jurado de 5 millones de dólares contra Donald Trump, rechazando las afirmaciones del expresidente de que el premio fue excesivo y de que el jurado lo reivindicó al no concluir que violó a una columnista en el vestidor de una tienda departamental de lujo en la década de 1990.

El juez Lewis A. Kaplan dijo que la adjudicación del jurado de mayo de daños compensatorios y punitivos al escritor E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación en el caso civil era razonable.

Los abogados de Trump le habían pedido a Kaplan que redujera la indemnización del jurado a menos de un millón de dólares u ordenara un nuevo juicio por daños y perjuicios. En sus argumentos, los abogados dijeron que los $2 millones en daños compensatorios otorgados por el jurado por el reclamo de agresión sexual de Carroll eran excesivos porque el jurado concluyó que Trump no había violado a Carroll en la tienda de Bergdorf Goodman en Manhattan en la primavera de 1996.

Kaplan escribió que el veredicto unánime del jurado fue casi en su totalidad a favor de Carroll, excepto que el jurado concluyó que ella no había podido probar que Trump la violó “dentro del significado técnico estrecho de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York”.

El juez dijo que la sección requiere penetración vaginal con un pene, mientras que la penetración forzada sin consentimiento de la vagina u otros orificios corporales con los dedos o cualquier otra cosa se etiqueta como «abuso sexual» en lugar de «violación».

Dijo que la definición de violación era «mucho más estrecha» que la forma en que se define la violación en el lenguaje moderno común, en algunos diccionarios, en algunos estatutos penales federales y estatales y en otros lugares.

El juez dijo que el veredicto no significaba que Carroll “no pudo probar que el Sr. Trump la ‘violó’ como muchas personas entienden comúnmente la palabra ‘violación’. De hecho… el jurado encontró que el Sr. Trump, de hecho, hizo exactamente eso”.

Los abogados de Trump tenían razón al argumentar que la indemnización de 2 millones de dólares por abuso sexual habría sido excesiva si el jurado basara la indemnización compensatoria en la conclusión de que Trump había manoseado los senos de Carroll a través de su ropa o una conducta similar, dijo el juez. Pero, dijo, eso no es lo que encontró el jurado.

“No hubo ninguna evidencia de tal comportamiento. En cambio, la prueba estableció de manera convincente, y el jurado encontró implícitamente, que el Sr. Trump penetró deliberada y forzosamente la vagina de la Sra. Carroll con sus dedos, causándole dolor inmediato y daño emocional y psicológico duradero”, escribió Kaplan.

El juez dijo que el argumento de Trump “ignora la mayor parte de la evidencia en el juicio, malinterpreta el veredicto del jurado y se enfoca erróneamente en la definición de ‘violación’ de la Ley Penal de Nueva York excluyendo el significado de esa palabra tal como se usa a menudo en la vida cotidiana y la evidencia de lo que realmente ocurrió entre la Sra. Carroll y el Sr. Trump”.

Los abogados de Trump, el favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 , no hicieron comentarios de inmediato el miércoles, pero rápidamente modificaron su apelación del juicio para agregar el fallo del juez.

El abogado Robbie Kaplan, que representa a Carroll y no tiene relación con el juez, dijo en un comunicado: “Ahora que el tribunal ha denegado la moción de Trump de un nuevo juicio o de reducir el monto del veredicto, E Jean Carroll espera recibir los $5 millones en daños que le otorgó el jurado”.

La abogada dijo que su cliente también espera un segundo juicio por difamación contra Trump programado para enero. Esa afirmación se basa en declaraciones que hizo Trump mientras era presidente y en declaraciones que hizo después del juicio.

Desde el veredicto de principios de mayo después de un juicio de dos semanas, Trump ha seguido manteniendo que nunca se encontró con Carroll en los grandes almacenes y que no la conocía antes de que ella afirmara en una memoria de 2019 que la violó.

En el juicio, Carroll testificó durante tres días y dijo que Trump la atacó sexualmente en el vestidor de una tienda del centro de Manhattan en un piso desolado cerca de la sección de lencería después de que tuvieron un encuentro casual en la entrada de la tienda y coquetearon mientras compraban una prenda para uno de los amigos de Trump. La tienda está ubicada al otro lado de la calle de Trump Tower.

Trump, de 77 años, no asistió al juicio. Dijo en una publicación en las redes sociales la semana pasada que sus abogados “debido a su respeto por la Oficina del Presidente y la incredulidad del caso, no querían que testificara, ni siquiera que estuviera en el juicio…”.

Después del juicio, Carroll, de 79 años, agregó nuevos reclamos a un reclamo por difamación pendiente y buscó $10 millones adicionales en daños compensatorios y mucho más en daños punitivos no especificados.

Trump ha contrademandado a Carroll, diciendo que fue difamado cuando ella continuó afirmando después del veredicto que había sido violada.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.