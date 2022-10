El huracán Ian cierra algunas escuelas de Florida indefinidamente

La devastación del huracán Ian ha dejado las escuelas cerradas indefinidamente en partes de Florida, dejando a las familias cansadas por la tormenta ansiosas por saber cuándo y cómo los niños pueden regresar a las aulas.

A medida que continúan las operaciones de rescate y recuperación después de la tormenta, varios sistemas escolares en los condados más afectados en el suroeste de Florida no pueden decir con certeza cuándo reabrirán. Algunas escuelas no tienen electricidad y aún evalúan los daños , así como el impacto en los miembros del personal que pueden haber perdido sus hogares o no pueden regresar al trabajo.

Las escuelas cerradas pueden empeorar la interrupción del huracán para los niños. La recuperación de los desastres naturales en otros lugares sugiere que los efectos en los niños pueden ser duraderos , particularmente en las comunidades de bajos ingresos que tienen más dificultades para recuperarse.

“En una semana o dos, nos habremos olvidado del huracán Ian. Pero estos distritos, escuelas y estudiantes tendrán dificultades meses y años después”, dijo Cassandra R. Davis, profesora asistente de la Universidad de Carolina del Norte.

En Florida, 68 de los 75 distritos escolares están abiertos para la instrucción en persona, y se espera que dos distritos más reabran esta semana, dijo el martes el Departamento de Educación del estado. Entre los que aún están cerrados está Sarasota, donde casi la mitad de los estudiantes califican para el almuerzo gratis o a precio reducido, un indicador de pobreza.

Abbie Tarr Trembley, madre de cuatro hijos en Sarasota, dijo que el menor, un niño de 9 años, pregunta todas las mañanas cuándo puede volver a la escuela.

“Todas las mañanas dice: ‘Mamá, ¿es un día de escuela? ¿Es un día de escuela?’”, dijo. “Todas las mañanas, casi lloro”.

El huracán dañó el techo de su casa y la familia se quedó sin electricidad durante tres días. Estaba agradecida de poder evitar cosas peores. Pero ha comenzado a preocuparse por los efectos en sus hijos y su educación. Su hijo ya repitió primer grado para ayudarlo a recuperarse de las interrupciones de la pandemia de COVID-19.

Recientemente, el aprendizaje en línea ha sido una opción para las escuelas que enfrentan desastres, desde la pandemia de coronavirus hasta los huracanes, pero los investigadores han dicho que la dependencia excesiva de la educación remota no es sostenible.

Davis ha estudiado cómo el huracán Matthew en 2016 y el huracán Florence en 2018 afectaron el aprendizaje de los estudiantes en el sureste de los EE. UU. Dijo que la investigación muestra que los estudiantes de primaria continúan atrasándose académicamente , tanto como dos años después de una tormenta. Pero los distritos donde los padres son ricos y los presupuestos escolares son saludables tienden a recuperarse más rápidamente.

Los funcionarios escolares del condado de Sarasota dicen que esperan reabrir las escuelas para algunos de sus 45,000 estudiantes el lunes. Los líderes escolares tienen como objetivo reabrir los edificios en la parte norte del condado, que sufrió menos daños en comparación con las escuelas del sur.

Mientras tanto, los estudiantes pueden usar los recursos en línea si tienen acceso a Internet, dijeron funcionarios escolares de Sarasota en una conferencia de prensa. El departamento de educación de Florida no respondió a las preguntas sobre su orientación a los sistemas escolares locales para abordar los días escolares perdidos.

Los trabajadores de Sarasota están arrancando y reemplazando alfombras y paneles de yeso donde el agua atravesó los edificios escolares y desechando la comida de la cafetería en mal estado que no estuvo refrigerada en los días sin electricidad. Por ahora, dijeron los funcionarios escolares, el agua estancada hace que algunas calles sean inseguras para que los estudiantes y las familias naveguen. Los líderes escolares también están evaluando qué maestros y otro personal no podrán volver a trabajar cuando las escuelas vuelvan a abrir.

Dos escuelas en el condado han servido como refugios para residentes desplazados y cerrarán el viernes para dar tiempo a los trabajadores de limpiarlas antes de reabrir el lunes.

Las escuelas en la parte sur del condado tardarán “al menos otra semana en reabrir”, dijo el superintendente Brennan Asplen a los periodistas el martes.

Trembley ha escuchado rumores de que cuando las escuelas vuelvan a funcionar, será en línea. Ella espera que ese no sea el caso. “No hay manera de que pueda ayudar a un niño de 9 años con el trabajo escolar y continuar con mi trabajo”, dijo Trembley, quien trabaja en la oficina de un contratista general.

Después del huracán Katrina en 2005, algunos estudiantes enfrentaron el desplazamiento durante mucho tiempo, de cinco a seis meses hasta que fueron reasentados, según un estudio. Hubo una caída en los puntajes de las pruebas en ese primer año. “No solo tienen que mudarse de casa, sino que incluso no asisten a la escuela por un tiempo”, explicó Bruce Sacerdote, economista de Dartmouth College.

Sacerdote comparó las regiones más afectadas por Ian con un «mini-Katrina» y dijo que los estudiantes en los lugares donde el huracán causó más daños probablemente verán efectos severos en el primer año, especialmente si están completamente desplazados y deben mudarse a otro. pueblo o estado.

“COVID también fue una interrupción realmente grave y ya impuso pérdidas de aprendizaje en estos niños”, dijo. “Es un doble golpe para muchos de estos niños. …

“El (aprendizaje) remoto es mejor que nada”, dijo, “pero no es tan bueno como en persona”.