El hombre sobrevive al ser apuñalado en la cabeza con un asta de bandera

Se espera que un hombre sobreviva al ser apuñalado en la cabeza con un asta de bandera en un restaurante de comida rápida en Oklahoma, dijo la policía el jueves.

El apuñalamiento ocurrió el miércoles por la noche en un Sonic en Tulsa y terminó con el arresto de Clinton Collins, quien fue acusado de un delito grave de mutilación, dijo el Departamento de Policía de Tulsa en un comunicado.

La declaración del departamento de policía identificó a la víctima o proporcionó una edad para Collins.

“El poste entró en la cabeza de la víctima debajo de la mandíbula y salió por el otro lado de la cabeza cerca del área de la sien derecha”, dijo la policía. “La bandera estadounidense todavía estaba unida al poste en ese momento”.

Los bomberos del Departamento de Bomberos de Tulsa tuvieron que cortar parte del asta de la bandera para poder acomodar a la víctima en una ambulancia, dijo la policía.

“Milagrosamente, nos dijeron que la víctima sobrevivirá a sus heridas, pero probablemente perderá un ojo”, dijo la policía.

Los testigos dijeron a los investigadores que vieron a Collins cargar contra la víctima y apuñalarlo con el asta de la bandera, según el comunicado de la policía.

La policía dijo que los testigos pudieron escuchar a Collins decir: “Eso es lo que obtiene. Se lo merecía.»

Preston Stanley, un vocero del departamento de policía, le dijo a The Associated Press en un correo electrónico que la policía no puede proporcionar información sobre si Collins contrató a un abogado.

La oficina del Secretario de Tribunales del Condado de Tulsa dijo que Collins es miembro de la Nación Muscogee (Creek), y que su caso se manejará en un tribunal tribal o en el Tribunal de Distrito de EE. UU.

En 2020, la Corte Suprema de los EE. UU. dictaminó que los fiscales de Oklahoma carecen de autoridad para iniciar casos penales contra los acusados ​​que son ciudadanos tribales en una gran parte del este de Oklahoma porque sigue siendo una reserva indígena estadounidense. Esa área incluye la mayor parte de Tulsa, la segunda ciudad más grande del estado.

Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que Oklahoma puede enjuiciar a los no nativos americanos por delitos cometidos en tierras tribales cuando la víctima es nativo americano.

No estaba claro el jueves hacia dónde se dirigiría el caso contra Collins.

El Tribunal de Distrito de la Nación Muscogee (Creek) dijo que no tenía información sobre Collins, aunque un caso puede tardar algunos días en llegar.

Los registros de casos penales presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Oklahoma no incluían un caso contra Collins el jueves por la tarde.

Kayla McCleery, portavoz del FBI en la oficina de la agencia en la ciudad de Oklahoma, se negó a comentar y afirmó que el FBI no comenta sobre casos pendientes.