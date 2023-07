El hijo de Biden debe comparecer a tribunales por delitos fiscales

Se espera que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, comparezca ante un juez federal el miércoles para declararse culpable de dos delitos fiscales y admitir que poseía un arma como usuario de drogas en un acuerdo con el Departamento de Justicia que probablemente perdonará él tiempo tras las rejas.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Maryellen Noreika, quien fue nombrada por el entonces presidente Donald Trump, presidirá la audiencia y debe aprobar el acuerdo, en el que los fiscales recomiendan dos años de libertad condicional. No se espera que Hunter Biden sea sentenciado el miércoles.

El acuerdo, anunciado el mes pasado, se produce después de una investigación del Departamento de Justicia de un año sobre los impuestos y los negocios en el extranjero del segundo hijo del presidente demócrata, quien reconoció haber luchado contra la adicción tras la muerte en 2015 de su hermano, Beau Biden .

Si bien legalmente esto despejará el aire para Hunter Biden y evitará un juicio que habría generado semanas o meses de titulares que distraigan la atención, la política sigue siendo tan complicada como siempre, con los republicanos insistiendo en que obtuvo un trato favorable y el Departamento de Justicia avanzando en las investigaciones sobre Trump , el favorito de las primarias presidenciales de 2024 del Partido Republicano.

Trump ya enfrenta un caso penal estatal en Nueva York y una acusación federal en Florida . Pero la semana pasada, el fiscal especial Jack Smith envió una carta dirigida a Trump que sugiere que el expresidente pronto podría ser acusado de nuevos cargos federales, esta vez relacionados con su lucha por aferrarse al poder después de su derrota en las elecciones de 2020 ante Joe Biden .

Los republicanos reclaman un doble rasero, en el que el hijo del presidente salió airoso mientras que el rival del presidente ha sido castigado injustamente. Los republicanos del Congreso están realizando sus propias investigaciones sobre casi todas las facetas de los tratos de Hunter Biden, incluidos los pagos en el extranjero.

El martes, surgió una disputa después de que los republicanos en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara presentaran documentos judiciales instando a Noreika a considerar el testimonio de los denunciantes del IRS que alegaron la interferencia del Departamento de Justicia en la investigación.

Poco después de que se presentara su moción, un secretario de la corte recibió una llamada solicitando que la “información confidencial del gran jurado, los contribuyentes y el Seguro Social” se mantuviera sellada, según una orden oral del juez. El secretario dijo que la abogada dio su nombre y dijo que trabajaba con un abogado del Comité de Medios y Arbitrios, pero que en realidad era abogada del equipo de defensa.

Noreika exigió que el equipo de defensa mostrara por qué no debería considerar sancionarlos por “tergiversaciones ante el tribunal”. Los abogados defensores respondieron que su abogado se había representado a sí mismo con la verdad desde el principio y calificó el asunto como un malentendido.

Mientras tanto, el presidente Biden ha dicho muy poco públicamente, excepto para señalar: “Estoy muy orgulloso de mi hijo”.

Según los términos anunciados el mes pasado, Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos fiscales menores por no pagar más de $100,000 en impuestos de más de $1.5 millones en ingresos tanto en 2017 como en 2018. Los impuestos atrasados ​​ya se pagaron, según una persona. familiarizado con la investigación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. La pena máxima por los cargos sería de un año de prisión.

Hunter Biden también fue acusado de posesión de un arma de fuego por una persona que es un consumidor de drogas conocido: tenía un Colt Cobra .38 Special durante 11 días en octubre de 2018. De acuerdo con el acuerdo previo al juicio, accedió a entrar en un desvío acuerdo, lo que significa que técnicamente no se declarará culpable del delito, pero si se adhiere a los términos de su acuerdo, el caso será borrado de su registro. Si no, se retira el trato. Este tipo de acuerdo es una opción generalmente para delincuentes no violentos con problemas de abuso de sustancias. De lo contrario, el cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Aquí está lo último para el miércoles 26 de julio: Hunter Biden se declarará culpable de cargos de armas e impuestos; Aparentemente, el nuevo récord de calor del océano provocó Florida; Avión ruso daña dron estadounidense sobre Siria; Nube de embudo sobre DC.

Christopher Clark, abogado de Hunter Biden, dijo en un comunicado el mes pasado cuando se anunció el acuerdo que entendía que la investigación de cinco años ya se había resuelto.

“Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por estos errores que cometió durante un período de confusión y adicción en su vida”, dijo Clark en ese momento. “Él espera continuar con su recuperación y seguir adelante”.