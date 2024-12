El FBI ofrece recompensa en caso de desaparición de una niña del norte de Maine

El FBI dijo el lunes que está ofreciendo una recompensa de hasta 15.000 dólares por información que conduzca al regreso de un adolescente del norte de Maine cuya desaparición a principios del otoño ha atraído la atención internacional.

Stefanie Damron, de 14 años y oriunda de New Sweden, Maine, fue reportada como desaparecida por su familia el 24 de septiembre, cuando fue vista por última vez saliendo de su casa y adentrándose en el bosque cercano. Stefanie, que recibe educación en casa y tiene acceso limitado a las redes sociales, no ha sido encontrada a pesar de las extensas búsquedas y entrevistas, dijeron las autoridades.

El FBI está colaborando con la policía estatal de Maine y espera que la recompensa incentive a cualquiera que tenga información sobre la desaparición de Stefanie, dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división de Boston del FBI. La recompensa está disponible para cualquier persona que tenga información que conduzca al regreso sano y salvo de Stefanie o al arresto y procesamiento de cualquier persona involucrada en su desaparición, dijo el FBI en un comunicado.

“La familia de Stefanie quiere saber desesperadamente dónde está y estamos totalmente comprometidos a ayudar a nuestros socios policiales a agotar todos los recursos de investigación para encontrarla y traerla a casa”, dijo Cohen.

New Sweden es una comunidad rural de aproximadamente 575 personas ubicada a 310 millas (498,90 kilómetros) al norte de Portland. Stefanie no tenía dispositivos electrónicos consigo cuando fue vista por última vez, y se sabía que a veces salía de su casa para ir al bosque detrás de su casa, aunque no por tanto tiempo, dijo el lunes el mayor de la policía estatal de Maine, Scott Gosselin.

“Estamos buscando la ayuda del público para mantener la vigilancia sobre Stefanie y para informar sobre cualquier pista o aviso que pueda ser útil para nuestra investigación”, dijo Gosselin.

La desaparición de Stefanie ha atraído la atención de los medios de comunicación de lugares tan lejanos como Europa. Han llegado pistas sobre el caso desde otros estados y Canadá, y las autoridades están haciendo un seguimiento de ellas, según la policía. Sin embargo, la policía aún no ha recibido ninguna pista concreta, según la policía.

Se ha notificado al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine, lo cual es un procedimiento estándar cuando un menor desaparece o podría haber un problema en el hogar, dijo la policía.