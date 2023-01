El fallo sobre el control de la natalidad será objeto de un nuevo escrutinio en el Capitolio de Texas

Samantha Sorsby-Jones vio a amigos en su escuela secundaria de Texas hacer todo lo posible para conseguir anticonceptivos: organizaban en secreto transporte a clínicas que no requerían el consentimiento de los padres y escondían los teléfonos en los arbustos en caso de que los padres los estuvieran rastreando. .

A partir del martes, es probable que el acceso a la atención de la salud reproductiva sea objeto de un nuevo escrutinio ante el Capitolio de Texas, controlado por los republicanos, donde las nuevas restricciones están sobre la mesa en la primera sesión desde que entró en vigor una estricta prohibición estatal del aborto.

La prohibición del aborto en Texas es una de las más estrictas del país y no permite excepciones en casos de violación o incesto, y los líderes republicanos no se han comprometido a agregar exclusiones en los próximos cinco meses. A nivel nacional, los derechos reproductivos están destinados a seguir siendo un tema dominante en otras cámaras estatales de EE. UU., donde un mosaico de políticas se ha extendido por todo el país tras la caída de Roe v. Wade.

“El derecho a la autonomía corporal está siendo arrebatado de tantas maneras diferentes, es realmente devastador”, dijo Sorsby-Jones, de 20 años, quien como estudiante de secundaria hace tres años pudo obtener un control de la natalidad en una clínica financiada con fondos federales en Texas después de que sus padres se negaran a ayudarla.

Pero un fallo de diciembre de un juez federal en Amarillo repentinamente cerró esa vía a otros adolescentes de Texas. El juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk dictaminó que permitir que los menores obtengan anticonceptivos gratuitos sin el consentimiento de los padres en clínicas financiadas con fondos federales, bajo un programa conocido como Título X, viola los derechos de los padres y la ley estatal.

Dichas clínicas ofrecen una variedad de servicios de planificación familiar y atendieron a más de 182,000 personas en 2020 en Texas, según Every Body Texas, que administra los fondos para el estado. Un proyecto de ley presentado por un demócrata en respuesta al fallo de Kacsmaryk podría enfrentar la resistencia de los republicanos, que han controlado la Legislatura de Texas durante dos décadas y aumentaron su mayoría en las elecciones intermedias de otoño.

Para los republicanos, las nuevas propuestas incluyen penalizar a las empresas que ayuden a sus empleados de Texas a abortar en otros lugares, limitar el acceso a medicamentos abortivos por correo y dispensar anticonceptivos de emergencia. Los grupos antiaborto también están presionando a los legisladores a raíz de la prohibición del aborto en Texas para que gasten más dinero en servicios para tejanos embarazadas y con hijos, incluida la expansión de la cobertura de Medicaid para las madres.

John Seago, presidente del grupo antiaborto Texas Right to Life, dijo que no ve suficiente apoyo republicano para crear excepciones en la prohibición estatal del aborto. “Si no respondemos en esta sesión, se convierte en el statu quo”, dijo Seago.

Después de recibir ayuda de una clínica del Título X, Sorsby-Jones dijo que pasó años ayudando a otros adolescentes a encontrar los recursos para tomar decisiones independientes sobre el cuidado de la salud reproductiva. En la escuela secundaria, dijo, algunos de sus compañeros tenían que esconder sus teléfonos en los arbustos en un restaurante de comida rápida cercano o dejarlos en la escuela debido a las aplicaciones de geolocalización de los padres.

Cuando se ofreció como voluntaria en una organización sin fines de lucro que ayuda a los adolescentes a acceder a recursos de salud reproductiva, Sorsby-Jones dijo que los clientes incluían menores en hogares abusivos y aquellos que enfrentaron barreras culturales al buscar el permiso de los padres para el control de la natalidad. Aunque el enfoque principal fue la atención anticonceptiva, Sorsby-Jones dijo que para muchos adolescentes, tenía que ver con el acceso a medicamentos sin el estigma de afecciones como la endometriosis, que los hacía faltar a la escuela debido al dolor abdominal intenso.

Rosann Mariappuram, directora ejecutiva de Jane’s Due Process, dijo que la línea directa de su organización inmediatamente comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto con preguntas de adolescentes de Texas después de la decisión judicial en diciembre. “Cuando se emitió este fallo, básicamente cortó los derechos reproductivos de los adolescentes en Texas de la noche a la mañana”, dijo Mariappuram.

Al menos 13 estados también han prohibido el aborto en todas las etapas del embarazo, con varias excepciones, y muchos están listos para discutir formas de limitar o ampliar el acceso a medida que las legislaturas vuelven a sesionar en todo el país. Varias prohibiciones existentes, además de otras que son menos restrictivas, están siendo impugnadas ante los tribunales.

La representante estatal Ana-Maria Ramos, demócrata de la ciudad fronteriza de Laredo, presentó la propuesta que combatiría el fallo del Título X. Ella misma recibió atención anticonceptiva del Título X después de tener un hijo cuando era adolescente.

“Lo que hace este proyecto de ley es empoderar a los adolescentes para que tomen decisiones sobre su propia atención médica, pero también sobre su futuro”, dijo Ramos.