El Departamento de Justicia se acerca a una posible acusación de Trump

Un gran jurado federal que investiga a Donald Trump en Florida escuchó al menos a un testigo adicional el miércoles en medio de indicios de que el Departamento de Justicia avanza hacia una posible acusación por el mal manejo de documentos clasificados por parte del expresidente.

En la última semana, sus abogados se han reunido con funcionarios del Departamento de Justicia para argumentar en contra de una acusación; Trump ha emitido publicaciones en las redes sociales en las que sugirió que anticipó que podría ser acusado; y un exasesor principal compareció ante un gran jurado en Miami, una indicación, dijeron expertos legales, de que los fiscales se habían decidido por Florida en lugar de Washington como lugar apropiado para los cargos.

Además, varios informes de los medios el miércoles por la noche dijeron que los fiscales habían emitido recientemente al equipo legal de Trump una carta de objetivos, que a menudo, pero no siempre, es un precursor de los cargos penales. El Departamento de Justicia define un objetivo como alguien a quien los fiscales tienen pruebas sustanciales que lo vinculan con un delito.

“Creo que la señal es cada vez más que los cargos contra el expresidente estarán en Florida”, dijo Brandon Van Grack, exfiscal del Departamento de Justicia y abogado clave en un equipo anterior de abogados especiales que investigó los vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016. .

Los abogados de Trump no devolvieron las llamadas en busca de comentarios. The Associated Press no ha confirmado de forma independiente la existencia de una carta objetivo. Un portavoz de Trump no confirmó ni negó haber recibido una carta y una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.

Más temprano en el día, Taylor Budowich, quien se desempeñó como portavoz de Trump después de su presidencia y ahora dirige un súper PAC pro-Trump, testificó ante el gran jurado. Confirmó su aparición en Twitter y escribió: “Hoy, en lo que solo puede describirse como un esfuerzo falso y profundamente preocupante de usar el poder del gobierno para ‘atrapar’ a Trump, cumplí con la obligación legal de testificar ante un gran jurado federal. y respondí todas las preguntas honestamente”.

Una variedad de testigos, incluidos abogados de Trump, colaboradores cercanos del expresidente y funcionarios de la Organización Trump, comparecieron durante el año pasado ante el gran jurado en Washington como parte de una investigación del fiscal especial del Departamento de Justicia sobre Trump por la retención de cientos de documentos clasificados en Mar-a-Lago y posible obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperar los registros.

Pero la existencia de un gran jurado separado en Florida agrega una arruga a una investigación que ha estado en gran parte envuelta en misterio y se cree que está en sus etapas finales. Sugiere que los fiscales pueden estar avanzando hacia la presentación de cargos penales en Florida, donde se tomaron los documentos después de que Trump dejó la Casa Blanca y donde ocurrieron múltiples actos de supuesta obstrucción, en lugar de en Washington.

Aunque la mayor parte del trabajo de investigación se ha realizado en Washington, los fiscales podrían simplemente leer el testimonio clave al gran jurado de Florida o hacer que un testigo sumario resuma toda la evidencia clave, dijo Van Grack.

Los abogados de Trump se reunieron en el Departamento de Justicia el lunes con funcionarios, incluido el fiscal especial Jack Smith, como parte de un esfuerzo del equipo legal para plantear inquietudes sobre lo que dicen es mala conducta de la fiscalía y tratar de argumentar en contra de una posible acusación. Después de esa reunión, Trump publicó en su plataforma Truth Social en letras mayúsculas: “¿Cómo es posible que el Departamento de Justicia me acuse a mí, que no hizo nada malo”, cuando ningún otro presidente ha sido acusado.

También llamó a un programa de radio, donde confirmó la reunión con sus abogados y dijo: “Bueno, solo puedo decir esto: entraron y los vieron y dijeron que era muy injusto. Ningún otro presidente ha sido acusado de algo como esto’”.

El miércoles, emitió una nueva publicación en las redes sociales que decía: “Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería estarlo porque no hice NADA malo, pero he asumido durante años que soy un objetivo de el Departamento de Justicia y el FBI ARMAS”.

La investigación se ha centrado no solo en la posesión de documentos clasificados, incluso a nivel de alto secreto, sino también en la negativa de Trump a devolver los registros cuando se le pidió, y en la posible obstrucción.

El año pasado, el FBI emitió una citación para registros clasificados en la propiedad, y luego de sospechar que Trump y sus representantes no habían devuelto todos los documentos, regresaron con una orden de registro y recuperaron 100 adicionales con marcas de clasificación.

Más allá de la investigación de Mar-a-Lago, otra investigación en Washington también realizada por Smith se centra en los esfuerzos de Trump y sus aliados para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.