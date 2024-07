El cruce de acusaciones entre Kamala Harris y Donald Trump se agria

La tensión entre Kamala Harris y Donald Trump va en aumento. La vicepresidenta acusó al republicano de arrastrar al país a «un pasado oscuro» y él consideró que los demócratas echaron a Joe Biden y en su sitio quedó ella, «lunática» y «mentirosa».

El programa de los republicanos «es un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro», afirmó Harris a la Federación Estadounidense de Maestros, reunida en Houston (Texas).

«Donald Trump y sus aliados extremistas quieren llevar a nuestra nación de regreso a políticas económicas fallidas, a la lucha contra los sindicatos, a la vuelta a las exenciones fiscales para los multimillonarios», añadió la candidata demócrata, que debe ser nominada oficialmente en la convención del partido en agosto.

La exsenadora y exfiscal de 59 años defendió a los sindicatos, que «ayudaron a construir a la clase media estadounidense».

Los demócratas -dijo- quieren la educación y la sanidad para todos y defienden el control de las armas y el derecho al aborto.

– Apoyo hispano –

«Nosotros queremos prohibir las armas de asalto y ellos quieren prohibir los libros», sostuvo.

Harris publicó este jueves su primer vídeo de campaña, en el que clama «libertad».

Como banda sonora cuenta con la canción «Freedom» (Libertad) de Beyoncé, poco dada a prestar su música.

Y sumó otro apoyo importante, el de la activista sindical, feminista y ecologista Dolores Huerta, muy influyente entre los votantes hispanos.

«Donald Trump representa un grave peligro para las causas por las que he luchado toda mi vida. Pero Kamala Harris cree, como yo, que Estados Unidos es tan grande como las oportunidades que creamos y las libertades que brindamos, para todos y cada uno de los estadounidenses», afirma Huerta en un comunicado.

Engrosa así una larga lista de agrupaciones y congresistas latinos que apuestan por la vicepresidenta.

Donald Trump, muy amigo de poner apodos, la llama «Kamala la mentirosa».

En declaraciones a Fox News afirmó que la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el expresidente Barack Obama conspiraron entre bambalinas contra Biden y «lo echaron».

Parecían amables por televisión apoyando a Biden, dijo, «pero entre bastidores (…) fueron brutales» con él. «Intentaban dar un golpe de Estado», estimó Donald Trump.

El presidente Biden explicó el miércoles a sus compatriotas que renunció el domingo a presentarse a un segundo mandato por «la defensa de la democracia» y para dar paso a «voces jóvenes», tras semanas de presiones de los demócratas por dudas sobre su estado físico y su agilidad mental.

Un discurso «apenas comprensible y tan malo», juzgó Trump en su red Truth Social.

– «Mujeres gato» –

El republicano, de 78 años, centra ahora sus ataques en Harris y dice que es «peor» que Biden.

El miércoles por la noche, en una diatriba antiabortista durante un mitin en Carolina del Norte, la acusó incluso de defender la «ejecución de bebés».

Su compañero de fórmula, J.D. Vance, fue criticado el jueves por la actriz Jennifer Aniston, por haber hablado de «mujeres gato sin hijos, solitarias e infelices», refiriéndose a que Kamala Harris no tiene hijos.

La actriz de Friends, quien ha reconocido públicamente haber vivido un calvario para intentar quedarse embarazada, le contestó en Instagram.

«De verdad que no me puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos», afirmó.

– «Zarina de la frontera» –

Varios republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, pidieron esta semana a los miembros del partido que se centren en la trayectoria política de Kamala Harris en lugar de en su género o el color de su piel, informaron medios estadounidenses.

En la Cámara de Representantes los republicanos aprobaron este jueves una resolución, que contó con el voto a favor de seis demócratas, en la que critican el trabajo de Kamala Harris como encargada de la lucha contra la inmigración irregular.

Es la «zarina de la frontera», llaman a Harris en este texto simbólico, sin repercusiones en la política migratoria.

En una nueva encuesta del New York Times/Siena College Trump y Harris están empatados en intención de voto.