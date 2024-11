El comisionado laboral de Georgia, Bruce Thompson, muere

El comisionado laboral de Georgia, Bruce Thompson, falleció, ocho meses después de anunciar que le habían diagnosticado cáncer de páncreas.

El vicegobernador Burt Jones dijo que Thompson, un republicano electo a nivel estatal, murió el domingo. Tenía 59 años.

El Departamento de Trabajo de Georgia administra el seguro de desempleo y ayuda a colocar a quienes buscan trabajo.

Thompson fue elegido comisionado laboral en 2022 y asumió el cargo en 2023. Asumió el control de una agencia estatal que había sido golpeada durante la pandemia por una enorme ola de solicitudes de desempleo, lo que planteó preguntas sobre la gestión del departamento bajo su predecesor, el republicano Mark Butler.

En agosto de 2023, Thompson anunció que su oficina había encontrado más de 105 millones de dólares en dinero que debería haber sido entregado al tesoro estatal, pero que Thompson había alegado que estaba escondido.

Thompson había continuado con sus funciones después de su diagnóstico de cáncer e incluso reemplazó como orador en la Convención Republicana de Georgia en junio en Columbus después de que otro invitado cancelara.

Cuando Thompson anunció su diagnóstico de cáncer, dijo que la enfermedad se había extendido a su hígado, pero prometió que no se daría por vencido.

“Puedo asegurarles que seguiré siendo quien siempre he sido: un luchador”, dijo Thompson en ese momento. “Desde el principio, mi vida ha estado llena de desafíos aparentemente insuperables, pero nunca me he rendido y este chico granjero de Montana no tiene la intención de empezar ahora”.

Thompson fue elegido por primera vez para el Senado estatal en diciembre de 2013 y fue reelegido cuatro veces. Ganó fácilmente las primarias republicanas para comisionado laboral en 2022 antes de derrotar al demócrata William Boddie y a la libertaria Emily Anderson en las elecciones generales.

Thompson era un veterano del ejército que fundó un par de empresas de cubiertas automáticas para piscinas, una agencia de seguros, una empresa de software de seguros y una empresa de desarrollo comercial. Su trayectoria en la Asamblea General estuvo marcada por la oposición al aborto y la defensa de la adopción.

El gobernador Brian Kemp designará un sucesor, que cumplirá el resto del mandato de cuatro años de Thompson hasta principios de 2027.

“Bruce, un empresario exitoso y un líder respetado de su comunidad, fue una voz apasionada en lo que creía a lo largo de sus años de servicio al pueblo de Georgia”, dijo Kemp en un comunicado. “Estamos agradecidos por ese compromiso con nuestro estado y, como muchos otros, nos ha inspirado la fuerza y ​​el coraje que demostró durante el año pasado en su lucha contra el cáncer”.

Jones, al igual que otros, destacó la fe cristiana de Thompson y agregó que Jones, como comisionado, «hizo cambios significativos para mejorar los resultados laborales para los ciudadanos en todo el estado».

A Thompson le sobreviven su Becky, su hija Faith y su hijo Max.