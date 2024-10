El aumento programado del costo de vida de la Seguridad Social «no tendrá ningún impacto» para algunos jubilados

Sherri Myers, de 82 años, residente de Pensacola City, Florida, dice que el aumento del costo de vida del Seguro Social que recibirá en enero “no hará mella” en sus gastos diarios.

“La inflación se ha comido mis ahorros”, dijo. “No tengo nada a lo que recurrir, el colchón se ha acabado”. Por eso, incluso con el aumento previsto, está buscando trabajo para complementar sus ingresos de jubilación, que consisten en una pequeña pensión y sus beneficios de la Seguridad Social.

Se espera que alrededor de 70,6 millones de beneficiarios de la Seguridad Social reciban un aumento del costo de vida menor para 2025 que en años anteriores, ya que la inflación se ha moderado. La Administración de la Seguridad Social hace el anuncio oficial del COLA el jueves, y los analistas predijeron de antemano que sería del 2,5% para 2025. Los beneficiarios recibieron un aumento del 3,2% en sus beneficios en 2024, después de un aumento de beneficios históricamente grande del 8,7% en 2023, provocado por una inflación récord en 40 años .

La AARP estima que un COLA del 2,5 por ciento aumentaría el beneficio promedio de un jubilado que recibe alrededor de $1,920 al mes en $48 al mes a partir de enero de 2025.

«Creo que muchas personas mayores dirán que esto realmente no es suficiente para mantener los precios al día», dijo Bill Sweeney, vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales de AARP.

El lado positivo es que es una indicación de que la inflación se está moderando, dijo.

El anuncio se produce en un momento en que el plan nacional de seguro social se enfrenta a un grave déficit financiero en los próximos años.

El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en mayo dijo que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2035. Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno podrá pagar solo el 83% de los beneficios programados, según el informe.

El programa se financia con los impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores. El monto máximo de ingresos sujetos a impuestos sobre la nómina del Seguro Social fue de $168,600 para 2024, frente a los $160,200 de 2023. Los analistas estiman que el monto máximo aumentará a $174,900 en 2025.

Durante la campaña presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump han presentado planes opuestos sobre cómo fortalecerían la Seguridad Social.

Harris dice en el sitio web de su campaña que protegerá la Seguridad Social “haciendo que los millonarios y multimillonarios paguen su parte justa en impuestos”.

Trump promete que no recortará el programa social ni hará cambios en la edad de jubilación. Trump también promete recortes de impuestos para los estadounidenses mayores, y en julio publicó en Truth Social que “¡LAS PERSONAS MAYORES NO DEBERÍAN PAGAR IMPUESTOS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL!”.

AARP realizó entrevistas con Harris y Trump a fines de agosto y les preguntó cómo protegerían los candidatos el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social.

Harris dijo que compensaría el déficit “haciendo que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen su parte justa en impuestos y utilicen ese dinero para proteger y fortalecer la Seguridad Social a largo plazo”.

Trump dijo: “Lo protegeremos con el crecimiento. No quiero hacer nada que tenga que ver con el aumento de la edad. No lo haré. Como saben, estuve allí durante cuatro años y nunca pensé en hacerlo. No voy a hacer nada con la Seguridad Social”.

Los legisladores han propuesto una variedad de soluciones para abordar el déficit de financiación.

El plan para el año fiscal 2025 del Comité de Estudio Republicano ha propuesto recortar los costos de la Seguridad Social elevando la edad de jubilación y reduciendo el ajuste por costo de vida anual. Trump no ha respaldado el plan.

Linda Benesch, portavoz de Social Security Works, un grupo de defensa del programa de seguro social, dijo: “Estamos preocupados por este presupuesto del Comité de Estudio Republicano y las disposiciones que contiene que recortarían los beneficios para los jubilados”.

Social Security Works respaldó a Harris para presidente en julio, en parte por su decisión, como senadora de California, de copatrocinar un proyecto de ley que pedía a la Administración del Seguro Social utilizar un índice diferente para calcular el aumento del costo de vida: el IPC-E, que mide los cambios de precios en función de los patrones de gasto de las personas mayores, como los costos de atención médica, alimentos y medicamentos.

Actualmente, el COLA se calcula según el índice de precios al consumidor, o IPC, de la Oficina de Estadísticas Laborales.