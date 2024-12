El ataque a dos presuntos inmigrantes venezolanos parece estar relacionado con pandillas

Más de una docena de personas ataron, golpearon con pistolas y aterrorizaron a un hombre y una mujer en un complejo de apartamentos plagado de delitos en un suburbio de Denver, dijo el martes el jefe de policía de la ciudad, agregando que parecía ser un ataque relacionado con pandillas contra dos inmigrantes venezolanos.

La policía dijo que entre 13 y 15 personas armadas abordaron al hombre y a la mujer en su apartamento en un complejo, que fue escenario de un video viral que llevó al ahora presidente electo Donald Trump a afirmar que Aurora había sido tomada por una pandilla venezolana. Los funcionarios de la ciudad han rechazado eso, diciendo que los problemas en lugares como el complejo son aislados y no representan lo que está sucediendo en la ciudad en general.

La acusación sin fundamento ganó impulso el verano pasado durante la campaña presidencial tras la difusión de un video de un residente del complejo que mostraba a hombres armados tocando la puerta de un apartamento, intensificando los temores de que la pandilla Tren de Aragua estuviera en control del complejo de seis edificios.

En el último incidente, la víctima masculina también fue apuñalada durante una terrible experiencia de aproximadamente cinco horas que comenzó el lunes por la noche, pero se espera que sobreviva, dijo el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain. Dijo que todas las personas involucradas probablemente sean de Venezuela y que existe una «alta suposición» de que los responsables están afiliados al Tren de Aragua.

La pandilla, que comenzó en una prisión venezolana infamemente anárquica, se ha expandido a medida que más de 8 millones de venezolanos desesperados huyen de la crisis económica en su país.

Basándose en cómo se desarrolló la invasión a la casa, dijo Chamberlain, estaba seguro de que estaba relacionada con pandillas.

«Algo está muy mal y vamos a tratar de solucionarlo lo antes posible, y lo hemos hecho», dijo sobre el crimen en el complejo, y señaló que las llamadas a la policía disminuyeron este mes.

Chamberlain dijo que el complejo se encuentra en una de las zonas de la ciudad que tiene problemas de delincuencia. Sin embargo, dijo que la extensa ciudad de 400.000 habitantes al este de Denver no está infestada de pandillas.

Las víctimas fueron llevadas contra su voluntad a otro apartamento en el complejo de seis edificios mientras su apartamento era asaltado, dijo Chamberlain. Fueron puestas en libertad el martes por la mañana después de prometer que no llamarían a la policía, pero se pusieron en contacto con las autoridades de todos modos después de conducir hasta la casa de un amigo, dijo Chamberlain. Los elogió por su valentía.

La policía dijo que 14 personas han sido detenidas mientras investigan lo sucedido, pero aún no se han realizado arrestos.

Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales, dijo, pero las autoridades no tenían información actualizada sobre sus condiciones el martes.

Chamberlain dijo que la policía estaba recibiendo ayuda de las autoridades federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para identificar a los detenidos por la policía.

Los funcionarios de la ciudad han recurrido a los tribunales para que se cierre la mayor parte del complejo por considerarlo una molestia criminal, alegando que el abandono prolongado de los edificios por parte del propietario ha permitido que la delincuencia florezca allí. Esperan que cinco de los edificios se cierren a principios del próximo año después de que el propietario de la propiedad, CBZ Management, con sede en Nueva York, no intentara oponerse a la acción.

La empresa ha afirmado que no pudo realizar tareas de mantenimiento del complejo porque las bandas habían tomado el control. No respondió de inmediato a una llamada telefónica en busca de comentarios. En X, la empresa publicó una noticia sobre la invasión de la casa, diciendo: «¡Esperamos que se entienda el mensaje para que no se difunda más!».

Chamberlain dijo que el complejo en el que han acabado viviendo muchos inmigrantes venezolanos está mal gestionado, pero también criticó al gobierno federal por no hacer más para responder a la ola de inmigrantes del país que han acabado en ciudades como Aurora.

“Ahora estamos en el proceso, como muchas otras ciudades de este país, de tratar de recoger los pedazos de un sistema increíblemente malo que estaba en vigor”, dijo.