El abuso sexual en prisión debe ser erradicado, dice funcionario de Justicia

El abuso sexual en las prisiones federales del país debe ser erradicado, dijo el segundo líder de más alto rango del Departamento de Justicia a los directores de prisiones reunidos para su primera capacitación a nivel nacional desde las revelaciones de que una cultura tóxica y permisiva en una prisión de California permitió que el abuso corriera desenfrenado.

The Associated Press obtuvo el martes acceso exclusivo a la capacitación para los directores de las 122 prisiones federales del país, la primera desde que las investigaciones de AP descubrieron fallas profundas, no reportadas previamente, dentro de la Oficina Federal de Prisiones, la agencia policial más grande del Departamento de Justicia.

Equipos de expertos y funcionarios pronto se desplegarán en las cárceles de mujeres de todo el país para dar seguimiento a las reformas que la agencia adoptó el otoño pasado, y hablarán tanto con el personal como con las personas encarceladas, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un discurso en las instalaciones de entrenamiento en las afueras de Denver.

En la capacitación, los directores se sentaron en mesas de conferencias redondas salpicadas de citas sobre el bienestar y el liderazgo de Malcolm X y Mahatma Gandhi. Fue la primera reunión de este tipo en cinco años.

“Este es un trabajo urgente, urgente”, dijo Monaco a AP en una entrevista. “Nos corresponde a nosotros como líderes señalar eso y hacer esos cambios y estar realmente atentos al respecto”.

Cualquier actividad sexual entre un trabajador de la prisión y un recluso es ilegal. Los empleados correccionales tienen un poder sustancial sobre los reclusos y no existe ningún escenario en el que un recluso pueda dar su consentimiento.

En la prisión de Dublín en California, una cultura de empleados depredadores fue alimentada por encubrimientos que en gran medida mantuvieron su mala conducta fuera de la vista del público durante años, encontró el informe de AP. El ex director de la prisión fue declarado culpable de abusar sexualmente de los reclusos y obligarlos a posar desnudos en sus celdas. Fue uno de varios empleados acusados ​​de abuso sexual de reclusos. Su capellán también fue condenado.

Se espera que continúen los procesamientos en otros casos similares. Monaco le dijo a los fiscales estadounidenses la semana pasada que priorizaran los casos de acusaciones de abuso sexual contra el personal penitenciario.

“Pero lo más importante, tenemos que hacer todo el trabajo para evitar que eso suceda en primer lugar”, dijo. La mayoría de los guardianes son líderes dedicados que pueden presidir una cultura que “no tolera ni un solo caso de abuso sexual”, dijo en el discurso a los guardianes, que tocó notas tanto de advertencia como de aliento.

El cambio fundamental en la cultura de la Oficina de Prisiones es parte de una nueva declaración de misión anunciada el martes por la nueva directora de la oficina, Colette Peters. Fue contratada el año pasado después de que su predecesor renunció en medio de la creciente presión del Congreso. Eso se produjo después de que las investigaciones de AP expusieran corrupción y mala conducta generalizadas.

El cambio cultural apunta a la dirección que Peters dice que quiere tomar la agencia, lo que incluye aumentar la rehabilitación de las personas encarceladas para que se conviertan en «buenos vecinos» fuera de la prisión. Hacer que las prisiones sean más “normales y humanas” también creará mejores entornos de trabajo para los trabajadores penitenciarios estadounidenses, quienes, según ella, a menudo sufren de trastorno de estrés postraumático y tienen una esperanza de vida más corta, a diferencia de sus contrapartes en países como Noruega.

“Eso”, dijo Peters, “equivale a un entorno más seguro tanto para nuestros empleados como para quienes están bajo nuestra custodia”.