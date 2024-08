Ejecutan a dos condenados a muerte

Un hombre fue ejecutado este jueves en el estado de Utah por el asesinato y agresión sexual de la madre de su ex novia en 1998, la segunda ejecución de esta semana en Estados Unidos.

Se trata de la décimo segunda ejecución de una persona condenada a muerte en el país desde inicios de año. Pero es la primera en 14 años en este estado del oeste.

Taberon Dave Honie, de 48 años, murió por inyección letal en Salt Lake City.

«El mandato de ejecución para Taberon Dave Honie fue llevado a cabo», anunciaron poco después de la medianoche (06H00 GMT) las autoridades penitenciarias de Utah.

En su último comunicado, el condenado había declarado sobre su ejecución: «Si es necesario que esto se haga para que sanen, hagámoslo».

«Si te dicen que no puedes cambiar, no escuches. A todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, continúen cambiando. Los amo a todos. Cuídense», declaró Honie, en prisión desde hacía más de 25 años.

En Texas, un estadounidense condenado a muerte por el asesinato de una mujer en 1997 también fue ejecutado mediante inyección letal el miércoles.

Arthur Lee Burton, de 54 años, fue declarado muerto a las 18H47 (23H47 GMT) en la penitenciaría de Huntsville, anunciaron las autoridades de la prisión.

Fue condenado a muerte por el asesinato en julio de 1997 de Nancy Adleman, una madre de tres niños atacada cuando hacía ejercicio cerca de su casa en Houston. Fue estrangulada con los cordones de su calzado.

Los abogados de Burton apelaron ante la Corte Suprema, argumentando que el hombre era mentalmente incapaz. La corte rechazó el miércoles su pedido sin comentarios.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país. Otros seis (Arizona, California, Ohio, Oregon, Pensilvania y Tennessee) observan una moratoria en las ejecuciones.